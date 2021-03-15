За результат ответят: стоит ли менять старших тренеров по биатлону

В чешском Нове-Место завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Результаты наших спортсменов не впечатлили и породили новую волну критики старших тренеров. Особенно удручающая ситуация выглядит в женской команде, где помимо отсутствия результатов ощущается разлад среди девушек. У мужчин лишь Матвей Елисеев смог попасть в топ-10 в гонке преследования. Александр Логинов и Эдуард Латыпов в этот раз были далеки от борьбы за попадание в «цветы».

В число худших

Этап в Нове-Место, пожалуй, стал худшим за весь сезон. К безмедальным этапам мы привыкли еще с октября, но такой безнадеги и чувства позора, как во время женского спринта и гонки преследования в Чехии на этой неделе, мы давно не испытывали. Полное безволие и претензии на вечный антирекорд: по итогам последних гонок наши девушки едва не лишились шестой квоты Кубка мира, благо что гонки преследования в зачет Кубка наций не входят. Иначе патовая ситуация, где абсолютно вся белорусская команда обходит всю российскую. Лучшая из россиянок Лариса Куклина только 37-я с отставанием от лидера в несколько минут.

— Положительный момент только в том, что мы развеяли все иллюзии о квалификации Каминского и Шашилова, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Ошибкой был сам факт их назначения, о чем я говорил еще перед стартом сезона. К сожалению, мои слова подтвердились. Тренеры показали свою полную неспособность управлять командой, работать с коллективом. Хочется надеяться, что руководство СБР это понимает и позволит команде готовиться в более благоприятной атмосфере.

Эксперт считает, что обвинять спортсменов лишний раз не стоит: они всего лишь заложники ситуации.

— Когда хорошо бежится, то сразу и хочется соревноваться, больше стартовать, — пояснил Дмитрий Васильев. — Но когда каждый старт ты вымучиваешь из последних сил, настроение уже совсем не то. Спустя рукава ребята не выходят, желание у них есть. Сил нет и возможностей.

Наиболее печальная ситуация вокруг Светланы Мироновой. Самая талантливая наша биатлонистка вроде бы сначала преодолела психологические и физиологические сложности, которые привели к катастрофе на чемпионате мира в Поклюке. Но вот прошел месяц, и Светлану снова накрыло. В преследовании она стала 57-й с огромным отставанием от лидеров. Ближе к концу гонки Миронова уже уступала чемпионке Тирил Экхофф целый круг, а также допустила сразу восемь промахов.

— Миронову зря стали называть лидером команды, ведь лидер — это тот, кто выигрывает и показывает пример, — считает Васильев. — А что такого выиграла Светлана, почему на нее надо равняться? Последнее время она, наоборот, показывает антипримеры.

У других ситуация не сильно-то и лучше. Разница только в том, что у Мироновой провалы сменяются вполне достойными выступлениями, а другие наши девушки в личных гонках по ходу сезона не выглядят конкурентоспособными. Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич — каждая из них будет вспоминать Нове-Место с неприятным чувством. Ведь выступали они уже не за загадочную аббревиатуру RBU, а за сборную России. И полировали конец пелетона с российским гербом на форме. Поэтому Васильев считает, что необходимо поднимать вопрос об увольнении Михаила Шашилова.

Тренерский вопрос

С ним согласны далеко не все. К примеру, единственная в истории олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова предлагает не менять тренерский штаб прямо сейчас.

— У нас и так тренеров меняют каждый сезон, а что толку? Вопросы гораздо более глубокие у меня к нашему биатлону и его устройству, — сказала Резцова «Известиям». — Может, наоборот, стоит дать специалистам спокойно поработать, хотя бы до конца Олимпиады-2020. В олимпийский сезон вряд ли нужны кардинальные перемены. Коней на переправе не меняют.

Дмитрий Васильев ей парирует и называет ситуацию критической.

— Так это уже подстреленные кони, — полагает эксперт. — Те кони, которых, если поменять, большой беды не будет. Я тоже не сторонник резких движений перед Олимпиадой, но в данном случае у нас уже крайняя ситуация, других вариантов, по сути, нет. С Шашиловым и Каминским на следующий год результат будет ровно такой же, как и в этом. Никаких предпосылок к тому, чтобы спортсмены на будущий год выступали лучше, нет. Были какие-то разовые всплески, но они не говорят о том, что всё гладко и ровно. Наши победы — это просто исключения. Все-таки спортсмены тренируются и в удачных гонках, у них всё прорвало, пошло. Но на системном уровне у нас всё печально.

Основные претензии Дмитрий отправляет в адрес старших тренеров мужской и женской команд — Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. При этом относительно главного тренера всей сборной — Валерия Польховского — Васильев уже далеко не так категоричен. Прежде всего потому, что он как, и многие другие, не совсем понимает в целом функциональность подобной должности в российском биатлоне.

Действительно, со стороны Польховский выглядит как свадебный генерал, которому просто не под силу что-то поменять в неработающем механизме. Но может, будь на его месте более решительный человек, то он и выбил бы себе соответствующие полномочия? Шашилов, по словам Васильева, стал работать со сборной только на седьмом десятке лет, а ведь до этого он никогда не занимался даже с юношеской командой, тренируя только у себя в Екатеринбурге. Конечно же, это не лучший подход и определенный риск. Как и позиция Каминского, который до работы в мужском биатлоне запомнился как талантливый тренер, но не по биатлону, а по лыжным гонкам. И то — специализировался Юрий исключительно на спринте.

При этом действующего главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова в целом всё устраивает. Он даже в одном из интервью заявил, что не видит провала в результатах на ЧМ, где у нас была всего одна медаль. Наверняка Виктор найдет позитив и в гонках в Нове-Место. К примеру, результат Матвея Елисеева в гонке преследования, где он попал в десятку, либо первый этап смешанной эстафеты от Ульяны Кайшевой. Но в целом тенденция очевидна: любой наш успех всё чаще попадает в категорию случайной сенсации, а поражение уже даже не вызывает каких-либо эмоций. Потому что давно перестало удивлять и стало обычной рутиной.