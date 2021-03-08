В Нове-Место по-старому: наши биатлонисты вновь огорчили болельщиков

Перед восьмым этапом Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место у болельщиков и экспертов была надежда, что после неудачного выступления на чемпионате мира в Поклюке наши спортсмены смогут выйти на пик формы и поучаствуют в борьбе за подиум в большинстве стартов. Увы, этого не произошло. И хотя в мужской эстафете россияне уступили только Германии (Эдуарду Латыпову удалось обойти на последнем этапе Йоханнеса Бё), в других гонках всё было грустно. Наши девушки заняли лишь восьмое место в командном выступлении. Эксперимент со Светланой Мироновой в роли финишера не получился. А в личных результатах лучшим достижением стало десятое место того же Латыпова в спринте.

Белоруссия всё ближе

В конце января женская сборная России красиво выиграла командную гонку в Антхольце, дав болельщикам надежду. Тем болезненнее оказалось оглушительное поражение команды на чемпионате мира в Поклюке — антирекордное 11-е место со штрафным кругом от Татьяны Акимовой и невразумительные этапы Евгении Павловой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой. В Нове-Место очень хотелось доказать, что неудача в Поклюке была вызвана стечением обстоятельств, и в первую очередь неудачным выбором места подготовки к ЧМ (сами спортсменки жаловались именно на этот фактор). После Словении команда почти на неделю слетала домой, но такая перезагрузка не принесла никаких дивидендов.

Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич слабо прошли свои этапы. Бежавшая третьей Лариса Куклина ушла на дистанцию десятой, но пройдя оба огневых рубежа на ноль вместе с норвежкой Идой Лиен и француженкой Хло Шевалье, практически одновременно с ними передала эстафету своей партнерше (пятая-седьмая позиции). Впереди были только представительницы Белоруссии, Италии, США и Швеции. Мироновой с ее замечательной скоростью вполне было по силам отыграть 30 секунд у конкуренток и постараться вернуть команду на подиум. Все понимали, что это возможно только в случае идеальной стрельбы. Но она в этот вечер, как и в большинстве гонок нынешнего сезона, не получилась. Четыре промаха — и в итоге только восьмой результат.

В личных гонках девушки тоже не порадовали. К успехам стоит отнести разве что два попадания в топ-15 (Кайшева в спринте и Миронова в гонке преследования). Другие представительницы нашей команды не смогли попасть в топ-20.

Таким образом, россиянки продолжат борьбу со сборной Белоруссии за пятое место в Кубке наций, которое позволит выставлять по шесть спортсменок на личные гонки в следующем сезоне. После этапа в Нове-Место разница между сборными составляет всего 53 очка (6074/6021). К тому же рядом находятся Украина и Австрия. Так что удержать пятую позицию подопечным Михаила Шашилова будет непросто.

— Светлана Миронова в прошлом году показывала высокую скорость, а в этом такого нет, — рассказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. — Она сейчас совсем не в той форме, в какой хотелось бы ее видеть. И со стрельбой у нас проблемы. Чтобы претендовать на что-то, нужно попадать идеально, а у нас не получается. Сейчас еще может и квота на спортсменов сократиться. Федерация, тренеры и болельщики хотят видеть молодежь. А как мы будем обкатывать молодежь, если сможем поставить только пять спортсменов? Очень много вопросов остается. Я понимаю, что решить эти проблемы быстро не получится, но работать над этим надо.

Пример Латыпова

Мужчины в этом году уверенно попадут в топ-5 за счет стабильности Эдуарда Латыпова и отчасти Александра Логинова. Понятно, что от второго ждали гораздо большего, чем борьба за топ-15 общего зачета, но баллы в общую копилку он приносит исправно. В Нове-Место уроженец Саратова стал 23-м в спринте и 19-м в гонке преследования — лучший результат среди россиян.

Героем этапа, как и в целом сезона, можно смело назвать Латыпова. Он здорово отработал в спринте, где попал в топ-10. Если бы не промах на стойке, то вполне мог побороться и за медали. Спортсмен также вновь великолепно отработал четвертый этап в эстафете. Представитель Башкортостана выдал феноменальную стрельбу: быстро и без промахов пройдя оба рубежа, принял этап на седьмом месте, а бежал к финишу уже вторым.

Не обошлось, правда, без очередной помощи от соперников — на этот раз проблемы с последней стойкой вновь возникли у Йоханнеса Бё. Лидер Кубка мира зашел на штрафной круг и отставал от Латыпова на 15 секунд перед финишным отрезком. Йоханнес был близок к тому, чтобы нагнать россиянина, но Эдуард справился. С каждой гонкой он становится всё увереннее, что замечает и сам спортсмен.

— Важно, что Латыпов верит в тренера, — сказал «Известиям» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Без этой веры вряд ли можно добиваться стабильных результатов на длинной дистанции. Приведу пример из своей карьеры. Когда я стал двукратным чемпионом мира, то начал задавать вопросы: зачем нужна эта тренировка, зачем та? Это ни к чему хорошему не привело. Плюс Эдуард непосредственный и скромный парень. Не кичится ничем, мобилизуется в самый важный момент. Не зря он так уверенно бежал последний этап в эстафете. Его прогресс — яркий пример сильной работы тренера Юрия Каминского. Мне кажется, такие результаты заставят задуматься других спортсменов, правильно ли они всё делали в этом сезоне. Каминский не работал с двумя сильнейшими биатлонистами прошлого сезона — Логиновым и Елисеевым. Он тренировал не самых сильных спортсменов, и один из них стал лидером сборной. Это показатель. Уверен, что если бы Логинов и Елисеев тренировались у Каминского, то, вероятнее всего, у нас было бы три мощных биатлониста на чемпионате мира.

Следующий этап Кубка мира также пройдет в Нове-Место c 11 по 14 марта.