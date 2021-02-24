«Ночевать с винтовкой — это перебор»

Чемпионата мира – 2021 по биатлону неудачно сложился для нашей сборной. Единственная медаль в словенской Поклюке — бронза в мужской эстафете. Лучшие результаты в личных дисциплинах — 5-е и 6-е места Светланы Мироновой и Карима Халили в индивидуальных гонках. Порадовал Эдуард Латыпов, дважды заехавший в топ-10 в личных гонках и сохранивший третье место для команды в эстафете.

Минусов гораздо больше. Словесные перепалки спортсменов и главного тренера Валерия Польховского, плохая форма лидера команды Александра Логинова, который перестал выходить на связь со старшим тренером, антирекорд в женской эстафете… О причинах таких результатов «Известия» пообщались с двукратным чемпионом мира Дмитрием Ярошенко.

— Этап Кубка мира в Антхольце в конце января настраивал болельщиков на оптимистичный лад, но на ЧМ во многих гонках была полная безнадега. У вас есть понимание, что произошло с командой за несколько недель? Дело в том, что команда слишком долго находилась в горах, как об этом говорит Евгения Павлова?

— Результат — это всегда закономерность подготовки. Что именно в ней пошло не так — мы можем только гадать. А это не самая благодарная вещь. Если я был тренером, который подготовил многих олимпийских чемпионов, то мог бы выдвинуть ряд версий. Не более.

— Двукратный олимпийский чемпион, бывший вице-президент СБР Сергей Чепиков высказал мысль, что позиция главного тренера себя давно изжила. В других сборных ее нет. То есть если старшие тренеры готовят женскую и мужскую команды, то главный тренер, получается, готовит старших тренеров. Что вы об этом думаете?

— Говорил об этом еще в самом начале сезона, до старта Кубка мира – 2020/21. У меня нет личных претензий к Валерию Николаевичу Польховскому. Был бы на его месте кто-то другой, я бы сказал то же самое. Ответственность за результат всегда несет старший тренер мужской и женской команды. Зачем вводить над ними еще какого-то человека? Если функционал главного тренера заключается в организации сборов, бронировании отелей и других логистических процессов, то это менеджер команды. Трене же должен от и до отвечать за тренировочный процесс, отпускать на самоподготовку или нет. Мы же пытаемся зачем-то сохранить ставку в ЦСП (Центр спортивной подготовки. — «Известия»), чтобы у сборной был главный тренер, но кто-нибудь думал, как это отражается на команде? Неужели дело только в зарплате для того или иного наставника? Чтобы он был при должности? Не стоит ли ему лучше поехать в свой регион и там развивать биатлон?

— Из позитивных моментов первым на ум приходит выступление в Словении Эдуарда Латыпова.

— Важно, что он верит в тренера. Без этой веры вряд ли можно добиваться стабильных результатов на длинной дистанции. Приведу пример из своей карьеры. Когда я стал двукратным чемпионом мира, то стал задавать вопросы: зачем нужна эта тренировка, зачем та. Это ни к чему хорошему не привело. Плюс Эдуард очень непосредственный и скромный парень. Не кичится ничем, мобилизуется в самый важный момент. Не зря он стал так уверенно бежать последний этап в эстафете.

— Выступления Латыпова отражают профессионализм тренера Юрия Каминского?

— Прогресс Латыпова — яркий пример сильной работы Каминского. Мне кажется, его результаты заставят задуматься других спортсменов. Правильно ли они всё делали в этом сезоне? Каминский не работал с двумя сильнейшими биатлонистами прошлого сезона — Логиновым и Елисеевым. Он тренировал не самых сильных спортсменов и один из них стал лидером сборной. Это показатель. Уверен, что если бы Логинов и Елисеев тренировались у Каминского, то, вероятнее всего, у нас было бы три сильных биатлониста на ЧМ. Понимаете разницу?

— Могли бы развить свою мысль?

— Он подготовил много больших чемпионов, знает спортивных судей. У него колоссальный опыт, есть много методик, чтобы подвести того или иного атлета к его лучшим результатам. Поэтому спортсменам надо иногда задумываться, кто умнее. Ты, который вроде бы хорошо знает свой организм, или тренер, у которого есть десятки комбинаций, как вырастить олимпийского чемпиона. Я бы отдал предпочтение такому наставнику.

— Карим Халили после такого выступления заслужил шанс закрепиться в команде?

— Для Карима это уникальный сезон. Он складывался для него очень тяжело. Еще в декабре его сезон был под большим вопросом. Он не смог отобраться в команду на этапы Кубка мира, выступал на внутренних стартах, но затем стал единственным нашим биатлонистом, выигравшим медаль на чемпионате Европы, а сейчас и взял бронзу ЧМ, попал в топ-6 в индивидуальной гонке. Да, конечно, его функциональное состояние вызывает вопросы, но для первого ЧМ — это отличный результат. Осталось блеснуть на чемпионате России. Если будет медаль, то это будет апофеоз.

— Александр Логинов выступил ниже своих возможностей?

— Однозначно и он сам это прекрасно понимает. У Саши очень непростой сезон: болезнь, утрата отца… Дай Бог ему пережить все это. Когда у спортсмена не складывается сезон, он хочет, чтобы он поскорее закончился. Перевернуть страницу. Я хочу пожелать ему терпения и хороших спарринг-партнеров. Без них расти он не будет. Ни ментально, ни функционально. Без раздражителей нельзя быть в тонусе. Нельзя быть в комфортных условиях, потом приехать на Кубок мира и что-то показать в соперничестве с 50–60 мощными соперниками. Комфортные тренировки — это для спортсменов, которые закончили или собираются заканчивать карьеру.

— Что скажете про женскую сборную? Не нашлось лидера?

— В биатлоне лидер не так важен, как в условном хоккее или футболе, когда на одном человеке может выехать вся команда. Биатлон — индивидуальный вид спорта. Ты вышел на трассу, тебя никто не будет тащить за собой. Конечно, лидеры нужны для молодых. Когда ты только попадаешь в первую сборную. Чтобы у тебя был пример для подражания, человек, который стабильно борется за подиум от старта к старту. Когда такого человека нет — сложнее.

При этом, у наших девушек было несколько возможностей взять медали. У той же Мироновой. Но не хватило банальной привычки. Когда у тебя нет такого опыта по сезону, то на решающих стартах года, перед последней стойкой тебя одолевает страх. Я сам через это проходил. Ты просто психологически не справляешься с ситуацией, когда приехал первым на огневой рубеж.

— Мироновой советуют ночевать с винтовкой, стрельба регулярно ее подводит…

— Это перебор. Любое обучение должно быть дозировано. Главное — осознанность. Я был удивлен, когда увидел, что это говорят реальные специалисты. Что нужно тренаж делать круглые сутки. Неужели они забыли, что соревновательные условия и тренаж в домашних условиях — это две разные вещи. Как сладкое и кислое яблоко. Почему они думают, что Шашилов глупый тренер? Или Волков плохой тренер по стрельбе? Просто есть одаренные спортсмены в плане стрельбы. Вы думаете, тот же Волков ночевал со своей винтовкой? Ничего подобного. Поэтому я хочу только поддержать Светлану. Если она будет чаще моделировать такую борьбу с сильными партнерами, то высокие результаты у нее еще будут.

— Вам не показалось, что в женской сборной не хватило молодых спортсменок — Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко?

— Тут Шашилову виднее. Он хорошо знает этих спортсменок. Да и их результаты пока нельзя назвать суперстабильными. Плюс, если вернуться назад, то все было позитивно после Антхольца, где мы выиграли эстафету. Все девчонки хорошие, способные конкурировать. Но результата, увы, не вышло.

— Вам не кажется, что после ЧМ у команды вновь начнется подъем на Кубке мира?

— Мне это уже безразлично. Возможно, было бы хорошо, чтобы Эдуард Латыпов закрепил свои высокие результаты. Это придаст уверенности. Было бы здорово, чтобы кто-то выстрелил на Кубке IBU и его подтянули в основную команду. Пока об этом приходится только мечтать. У девушек интересно было бы посмотреть на ту же Шевченко. А в целом после ЧМ самый интересный старт для меня — это чемпионат России. Тем более он пройдет в Ханты-Мансийске, мы организаторы этого первенства. Главное, чтобы наши ведущие спортсмены не сказали: «Мы устали за тяжелый сезон и не поедем на чемпионат России». Это будет странно.

— Болельщиков допустят на чемпионат России?

— Пока на спортивные мероприятия в ХМАО допускается 25% зрителей. Вместимость биатлонного комплекса более 5 тыс. человек, так что ждем болельщиков биатлона в Ханты-Мансийске. Сделаем всё возможное, чтобы всем было комфортно и уютно.