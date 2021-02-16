Нелегок подъем: россияне неудачно стартовали на биатлонном ЧМ

В словенской Поклюке завершилась первая неделя чемпионата мира по биатлону –2021. Он проходит в особом коронавирусном формате, а из-за допинговых ограничений WADA наша национальная сборная на турнире не представлена. Спортсмены выступают под эгидой Союза биатлонистов России, только пока что казусы из-за эмблемы и гимна практически незаметны широкой публике. Сборная СБР максимально далека от медалей, и неясно, изменится ли ситуация в оставшихся гонках.

Ни стрельбы, ни хода

Перед стартом чемпионата мира были определенные надежды на успешное выступление российской команды. Эксперты пусть и с осторожностью, но рассчитывали на хороший результат. Позитивные ожидания были связаны прежде всего с последними удачными гонками Кубка мира на этапах в немецком Оберхофе и итальянском Антхольце.

Но сбылись опасения — скорее всего, российская сборная раньше нужного вышла на пик формы и выступает в Словении уже не в тех физических кондициях. Именно поэтому в первых пяти гонках у россиян нет ни стрельбы, ни лыжного хода.

— Конечно же, старт чемпионата мира для сборной России следует оценивать, как неудачный, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Причина в неготовности. Изначально было понятно, что тренеры неправильно готовят наших спортсменов. Это не новость.

Ключевой ошибкой штаба Валерия Польховского, считают специалисты, было решение отправить биатлонистов перед ЧМ, проходящим в горах, на тренировочный сбор в горы. В результате команда слишком долго работает на высоте и страдает от акклиматизации — даже Светлана Миронова, провально выступившая и в смешанной эстафете, и в спринте, объясняла свою катастрофическую стрельбу на стойке именно физическим состоянием и подготовкой к ЧМ.

Но Васильев считает, что проблема намного глубже конкретной работы перед Поклюкой.

— Уже с первого сбора в подготовительный период делалось не всё правильно, — заявил эксперт. — Что конкретно было не так, сказать не могу, потому что в целом вся тактика была выбрана неверно.

Разочаровался чемпион мира – 86 и в Мироновой, которая неожиданно для многих по итогам спринта даже не попала в гонку преследования.

— Миронова — это не лидер сборной, — подчеркнул Васильев. — Она им никогда и не была, в женской команде вообще лидера нет. Но то, что она выступает не так, как от нее ожидали, — это очевидно. Психологических причин я не вижу, тут скорее общая физическая неготовность, плохая форма. Ее не подвели в нужном состоянии к ЧМ.

Огульная критика и светлое пятно

Неважно выступает и мужская сборная. Что в индивидуальных гонках, что в мужской части смешанной эстафеты и Александр Логинов, и Матвей Елисеев, на которых многие надеялись перед стартом ЧМ, удручали своими результатами. На личный антирекорд пошел Антон Бабиков, который будто стремился на рубеже выбить пять промахов из пяти, а на трассе был явно слабее большинства соперников. После того как Бабиков финишировал с почти семиминутным отставанием от лидера, критика как в его адрес, так и в сторону тренеров полилась еще активнее. И это двукратный призер Олимпиад и чемпионатов мира Александр Привалов считает весьма опасным сигналом.

— Я не сторонник критики, — сказал «Известиям» Привалов. — Любая критика должна быть конструктивной и по существу. Но главное — разбор полетов нужен уже после завершения чемпионата мира. Сейчас важно думать, как слова будут влиять на команду, на отношения внутри сборной. Когда критикуют тренеров, у спортсменов теряется к ним доверие, а ведь впереди еще половина турнира. Команда должна быть единым коллективом.

Вспомнил Привалов и конкретные примеры такой огульной и необоснованной критики тренерского штаба.

— Когда Шашилов взял в состав молодую девочку Казакевич, свою воспитанницу, за это его чуть ли не врагом народа называли, — напомнил бывший биатлонист. — А ведь Ирина стала лучшей из наших. Тренер правильно поступил — впереди Олимпиада, надо думать о будущем, на перспективу.

Казакевич действительно неожиданно стала лучшей в женской команде. Но ее относительные успехи в спринте и гонке преследования (19-е и 21-е места соответственно) можно оценивать положительно разве что в сравнении с другими девушками. Миронова полностью провалила подготовку к ЧМ, Ульяна Кайшева в разобранном состоянии. Единственной сильной чертой Евгении Павловой была стрельба, но в Поклюке она чуть ли не худшая по этому показателю.

В мужской же команде есть светлое пятно без прочих «но» — Эдуард Латыпов. Представитель Уфы не очень удачно прошел свой эстафетный этап в первый день ЧМ, зато всерьез зарубился за медаль в спринте и преследовании. Только вот для пьедестала ему постоянно чего-то не хватало.

— Латыпов лучше других, потому что работал с командой от и до, — считает Привалов. — Видно, что он что-то может, при хорошей стрельбе будет высоко. Не хватает Эдуарду разве что спокойствия, опыта.

Васильев, в свою очередь, предостерегает от излишних ожиданий относительно Латыпова.

— Пока он выступает неплохо, но что дальше будет — покажет время, — резюмировал эксперт.

Будут ли медали в эстафете

Глядя на успехи Латыпова в личных гонках и не лучшее состояние Логинова с Елисеевым, болельщики всё чаще просят, чтобы Эдуарда поставили и в супермикст. К таким планам относится скептически даже сам биатлонист, но, по мнению Васильева, в текущей ситуации это чуть ли не единственное верное решение.

— В супермикст надо ставить спортсменов, которые очень хорошо стреляют, — отметил заслуженный мастер спорта СССР. — Потому что ногами там вряд ли что-то можно отыграть, дистанция очень короткая. А вот стрелять надо хорошо. Но тех, кто хорошо прямо стреляет, у нас в команде и нет, а Эдуард вроде стреляет сейчас более-менее неплохо, можно дать шанс.

Всего программа чемпионата мира состоит из двенадцати гонок и в теории шансов проявить себя у россиян будет еще много. Другое дело, что на тот же масс-старт от команды СБР попадет всего пара человек, а индивидуальные гонки исконно не наша главная сила. Будут ли тогда медали? По мнению экспертов, поводы сохранять оптимизм есть до сих пор.

— Одна медаль возможна вполне, — считает Васильев. — О золоте мы не говорим, но серебро или бронза вероятны. Особенно в эстафетах — это для нас традиционно самые перспективные гонки.

Привалов в то же время предупреждает, что излишнее ожидание и давление на сборную может ей только навредить.

— Спортсменам сложно, потому что постоянно на них давят, требуют, — заметил эксперт. — Разговоры о медалях, антирекордной серии... Ребятам в такой ситуации непросто показать свои лучшие качества. Биатлон такой вид спорта, где стоит чуть-чуть поднять голову, задуматься о результатах, как появляется ответственность, страх. И этот страх сильно влияет на психику — посмотрите, сколько ошибок в стрельбе! Запомните, что биатлон — это не шоу-бизнес. Это тонкий вид спорта, где решают мелочи.

Преимущество имеют те, над кем результат не довлеет, добавил Привалов. Такие биатлонисты бегут в свое удовольствие и это дает позитивный исход.

— Очень часто побеждают те, от кого не ждут успеха, — напомнил эксперт. — Посмотрите на шведа Понсилуому, который неожиданно выиграл мужской спринт. Вряд ли он на старте думал о медали. Он спокойно работал, старался отстреляться без штрафа, сохранить силы по дистанции. Все-таки это высота, и здесь есть свои нюансы. У наших же сильный, порой выше своих возможностей старт, а потом второй круг ходом проигрывают. Именно потому, что общественное давление заставляет их работать на износ.

Программа ЧМ продолжится 16 февраля, когда состоится индивидуальная гонка у женщин.