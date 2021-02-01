Прицелились на будущее: Шевченко и Халили порадовали на ЧЕ

В польском городе Душники-Здруй завершился чемпионат Европы по биатлону. Это последний крупный турнир перед чемпионатом мира, а вместе с тем и последняя возможность резервистам заявить о себе и попасть в основной состав сборной на форум в Словении.

Российская сборная на ЧЕ в Польше выступила неудачно. Впервые с 1995 года россияне не смогли завоевать ни одного золота за весь турнир, а всего выиграли только четыре медали — серебро и три бронзы. Оценки локального провала у экспертов полярные. Одни отмечают разобранное состояние команды и не понимают, как готовить сборную уже на ЧМ, вторые же напоминают, что чемпионат Европы — это скорее тренировочный старт и непосредственно результат на нем вторичен. Ключевое — это работа на перспективу.

Не оправдали ожиданий

Изначально ожидания перед ЧЕ как у болельщиков, так и у журналистов были скорее положительными. Ряд экспертов и вовсе надеялись, что нас ждет россыпь золотых наград. На оптимизм повлияли как успехи основной сборной на этапах мира, так и неплохие результаты резерва на Кубке IBU, а также мощный состав команды на турнир в Польше. В Душники-Здруй прилетели и талантливые юниоры, и опытные спортсмены. Например, Евгений Гараничев и Лариса Куклина.

Их выступления на ЧЕ как раз самые спорные. С одной стороны, Куклина с Гараничевым стали третьими в сингл-миксте, а в личных гонках Лариса дважды становилась четвертой и один раз заехала в тройку. Но вот только ждали от них на турнире такого уровня и с таким подбором соперников определенно большего. Особенно от Гараничева, который после провала в индивидуальной гонке (34-е место) от спринта и вовсе отказался. Причем не советуясь с руководством команды, а по собственной инициативе. Обсуждал свои планы Евгений только с личным наставником, не ставя в известность тренеров сборной.

Именно такое отношение между спортсменами и штабом сборной нужно считать ключевой причиной провала, уверен олимпийский чемпион Евгений Редькин.

— Проблема в том, что команда и тренерский штаб для успеха должны думать об одном и том же, вместе идти к одним и тем же целям, — сказал «Известия» Редькин. — Сейчас же у нас спортсмены идут своей дорогой, тренеры, в свою очередь, переживают, что их с работы уволят, своими вопросами занимаются. Поэтому заметен определенный сумбур. А все должны понимать, что они пришли на определенное время, цикл, что потом их будут спрашивать по общему итогу, а не трясти, как грушу, по каждому турниру. Нужно тренироваться, без самодеятельности, работать. Есть недоработки в подготовительный период, возможно, они связаны с пандемией.

Успехи молодежи

Без фурора, но неплохо выступила молодежь, что не может не радовать. Вообще в большинстве стран ЧЕ рассматривается как подготовительный турнир для молодежи и серьезных задач на нем никто не ставит, а значит, и требований на нем меньше. Но в России система спорта работает немного иначе, поэтому приходится ставить во главу угла результат. Иногда даже в ущерб логике и перспективам.

— Мы живем в нашей родной стране советов, — вздохнул Евгений Редькин. — Здесь любое выступление связано с дальнейшим финансовым благополучием спортсмена или тренера. Вообще в нормальной ситуации чемпионат Европы — это подготовительный турнир, где важнее всего обкатывание молодых спортсменов. А наши бьются, чтобы заработать хотя бы какую-то копейку, получить дополнительную стипендию. Это для нас важно, а обкатка уже вторична. К сожалению. Все хотят заработать на свой кусок хлеба.

При этом молодежь в Польше все-таки была и как раз она выступила вполне в своих силах. Карим Халили поработал над точностью стрельбы и начал прогрессировать на трассе. В этом контексте его приглашение на чемпионат мира и положительные рекомендации от Сергей Белозерова вполне уместны. Еще больше порадовала Анастасия Шевченко. От 19-летней спортсменки изначально мало чего ждали, а в итоге именно она стала лидером женской сборной на ЧЕ.

На успехи молодежи призывает обратить внимание и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

— Сильно переживать из-за отсутствия золотых медалей на чемпионате Европы определенно не стоит, — заявил он «Известиям». — ЧЕ следует рассматривать как подготовительный турнир, основная задача которого — поиск талантливых юниоров, просмотр молодежи. И мы эту молодежь на чемпионате видели, та же Анастасия Шевченко очень порадовала, Карим Халили, другие ребята. Так что давайте смотреть в будущее с оптимизмом и не сгущать краски.

Выбор состава

Правда, полностью проявить себя молодежи так и не дали. Очень странным вышел эпизод со снятием с эстафетной гонки Шевченко и ее замены на Полину Шевнину. Выбор состава на смешанную эстафету как раз подтвердил опасения Редькина. Тренеры сборной не стали слушать желания самих спортсменок и отправили бежать Шевнину, которая говорила штабу команды, что не готова выступать. И решили поберечь Шевченко, которая в потрясающей форме.

— Тут надо понимать, что если мы говорим о желании сборной страны завоевать медали и видим желание бежать Шевченко, то нужно было ставить ее, — возмутился Евгений Редькин. — Правильно говорит Дмитрий Губерниев: чего беречь спортсменов, нужно работать и показывать результат. Мы же рассчитываем на успехи не в юниорском спорте, а в профессиональном, взрослом.

И всё же главной проблемой стал не провал Шевниной и седьмое место в микст-эстафете, неудачи в личных гонках и в целом худший по результатам ЧЕ за долгое время. Переживать стоит скорее из-за того, что гонки в Польше не ответили на главный вопрос — кого везти в Словению на чемпионат мира помимо лидеров. В Союзе биатлонистов России трагедии в этом не видят и то ли в шутку, то ли всерьез запустили у себя в офисе тотализатор. Делают ставки на исход турнира в Поклюке. Но есть ощущение, что по итогам чемпионата мира настроение у того, кто выиграет в этом денежном споре, будет не самое лучшее.