Перезарядка достижений: смогут ли биатлонисты проявить себя после ЧМ

Лучшие биатлонисты мира на две недели приехали в чешское Нове-Место, где пройдут восьмой и девятый этапы Кубка мира-2020/21. На этой неделе они пробегут две эстафеты (4 и 5 марта), два спринта (6 марта) и две гонки преследования (7 марта). Сборная России прибыла в Чехию своим оптимальным составом. Особые надежды — на новое поколение нашей команды. Карим Халили и Кирилл Стрельцов не летали домой после чемпионата мира, а тренировались в Европе. У женщин очень хочется надеяться на дальнейший прогресс Ирины Казакевич, которая показала лучшие результаты среди наших девушек на ЧМ-2021 в двух личных гонках из четырех.

Причины бороться

После окончания ЧМ у стреляющих лыжников было 10 дней, чтобы перезарядиться перед заключительной частью сезона. Понятно, что главный старт уже позади, но и в Кубке мира (КМ) у наших спортсменов есть еще две важных задачи. Во-первых, надо как можно выше забраться в общем зачете. Для российских биатлонистов попадание в топ-15 будет означать автоматический отбор в команду (без контрольных стартов) на следующий год. У мужчин за попадание в «пятнашку» еще могут побороться Александр Логинов (16), Матвей Елисеев (20) и Эдуард Латыпов (22). У девушек — Светлана Миронова (17) и, возможно, Ульяна Кайшева.

Во-вторых, мужской и женской командfv важно сохранить максимальную квоту на следующий сезон, которая позволяет выставить по шесть спортсменок на гонку. Для этого надо попасть в топ-5 Кубка наций. Сейчас обе сборные идут на пятом месте, и если у мужчин есть зазор перед Австрией (5881 очко / 5298 очков), то у женщин к нам совсем близко подобралась сборная Белоруссии (5690/5497). Так что в каждой гонке надо стараться показывать свой максимум.

Также не стоит забывать, что участие в КМ позволяет биатлонистам зарабатывать хорошие деньги. За победу в личной гонке спортсмен получается €15 тыс., за второе место — €12 тыс., за третье — €9 тыс.. Призовые даются до 20-го места, но дальше они значительно меньше. Например, за 10-е место биатлонист получит €2,5 тыс., за 20-е — €500. В эстафетах финансовые бонусы получают первые шесть команд. За первое место на четырех человек распределяется €24 тыс., за второе— €18 тыс., за третье — €14 тыс., за четвертое — €10 тыс., за пятое — €8 тыс., за шестое — €6 тыс.

— Понятно, что деньги — важная часть Кубка мира, нам такие гонорары даже не снились, — заметил «Известиям» двукратный призер Олимпиад и чемпионатов мира Александр Привалов. — Но в первую очередь, выступая на этих стартах, надо думать о том, что защищаешь честь страны. Биатлон у нас очень популярен, за тобой следят миллионы телезрителей. Понятно, что ЧМ-2021 в Поклюке прошел для нас неудачно, но нельзя опускать руки. Надо биться в каждой гонке, стараться подняться как можно выше.

По словам Привалова, после слабого выступления в Словении, когда команда очень долго находилась в горах, у нее может произойти прорыв в Нове-Место.

— Очень хочется верить, что в Чехии у нашей сборной вновь будет много хороших гонок, как на этапе в Антхольце, — продолжил эксперт. — Так бывает, что после неудачного горного этапа потом следует подъем.

Что покажут Латыпов и Халили?

Этапы Кубка мира в Чехии будут иметь важное значение для Эдуарда Латыпова, полагает двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. Представитель Башкирии в нынешнем сезоне добился очевидного прогресса. Выдал несколько ярких гонок на этапах КМ, показал себя классным финишером в эстафете (обходил на последнем этапе таких биатлонистов, как Бенедикт Долль, Стурла Лагрейд и Филипп Хорн) и не подвел на ЧМ. Дважды финишировал в топ-10, а также вновь был лучшим в эстафете.

— Возможно, было бы хорошо, чтобы Эдуард Латыпов закрепил свои высокие результаты, — сказал «Известиям» Дмитрий Ярошенко. — Это придаст уверенности. Было бы здорово, чтобы кто-то выстрелил на Кубке IBU и его подтянули в основную команду. Пока об этом приходится только мечтать. У девушек на КМ было бы интересно посмотреть на ту же Анастасию Шевченко. А в целом после мирового первенства самый интересный старт для меня — это чемпионат России. Тем более он пройдет в Ханты-Мансийске, мы организаторы этого первенства. Главное, чтобы наши ведущие спортсмены не сказали: «Мы устали за тяжелый сезон и не поедем на чемпионат России». Это будет странно.

Карим Халили также получил отличный шанс закрепиться в основе. Этот сезон складывался для уроженца Московской области очень тяжело. В ноябре он не смог отобраться в команду на этапы Кубка мира, выступал на внутренних стартах, но затем стал единственным нашим биатлонистом, выигравшим медаль на чемпионате Европы, а сейчас взял бронзу ЧМ, попал в топ-6 в индивидуальной гонке. Да, конечно, его функциональное состояние вызывает вопросы, но для первого ЧМ Карим показал отличный результат. Если он продолжит в том же духе и на трех заключительных этапах Кубка мира, то его год можно будет назвать сверхуспешным.

Хорошая возможность показать себя представилась и Кириллу Стрельцову. На последних трех этапах КМ он заменит чемпиона мира-2017 в эстафете Антона Бабикова. Стрельцов здорово выступил на предновогоднем этапе Кубка России — «Ижевской винтовке» (победа в индивидуальной гонке и бронза в спринте) и заслужил место в национальной команде на январские этапы КМ. Начиналось для дебютанта всё неплохо. Два попадания в топ-30 обоих спринтов в Оберхофе позволили ему получить место в эстафете. Правда, там Кирилл провалился. Его поставили на первый этап, где он проиграл поляку, румыну, бельгийцу, казаху, литовцу и привез к передаче больше минуты. После этого результаты спортсмена пошли вниз, и он не смог отобраться на ЧМ. В Нове-Место он постарается доказать, что тот этап в эстафете был случайностью.