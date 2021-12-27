«Если будешь думать о шансах, потеряешь в игре»

Отказ НХЛ отпускать хоккеистов своих клубов на Олимпийские игры в Пекин делает претендентом на поездку на главные соревнования четырехлетия многих игроков сборной России, выступавших на недавнем Кубке Первого канала. Среди них — играющий на дефицитной позиции центрального нападающего Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева». Вместе со своим клубом 28-летний уроженец Электростали показывает в нынешнем сезоне КХЛ яркую игру и идет на третьем месте в Восточной конференции регулярного чемпионата. Команда просела лишь в ноябре, когда из-за вспышки гриппа внутри коллектива не смогла сыграть с челябинским «Трактором», получив техническое поражение, а затем — в период набора формы выздоровевшими игроками — проиграла четыре матча подряд. За несколько часов до решения НХЛ Кадейкин дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о возросших шансах поехать на Олимпиаду и прокомментировал результаты «Салавата» в КХЛ.

— Как вам работается с новым штабом сборной России?

— Эмоции после поездки в сборную всегда положительные. Атмосфера хорошая в национальной команде, в ней всегда приятно находиться. Поэтому здесь двух мнений быть не может: всё по-любому позитивно. Наверно, это самое основное.

— Главный тренер сборной Алексей Жамнов и его ассистент Сергей Федоров сами были выдающимися центральными нападающими. Чувствуется особое отношение к игрокам их амплуа, которым являетесь вы?

— Такое есть. У нас была отдельная тренировка с Сергеем Викторовичем Федоровым. Акцент уделялся игре центрального нападающего. Обращали наше пристальное внимание на некоторые аспекты, показывали и подсказывали, как надо сыграть в некоторых ситуациях. Так что в принципе я бы не сказал, что к игре центрального нападающего было особое отношение. От всех требовали в соответствии с их спецификой. И к защитникам были свои требования, и к крайним форвардам.

— Буклеты на 20 страниц о тактике, которые игрокам сборной раздавал новый тренерский штаб, полностью прочитали?

— На самом деле там всё достаточно емко. Нам всё это показывали и объясняли. И листы раздавали скорее для того, чтобы мы потом могли освежить в памяти эти требования, чтобы не забывали и вся информация была рядом с нами. Во время турнира нам всё это на видео показывали. То же самое и в буклетах. Основные моменты, которые и так понятны в рамках той философии игры, которую нам предложил штаб.

— Что обновилось в сборной при нынешнем тренерском штабе?

— Хоккею 100 уже лет. И он остается тем же, что и раньше. Просто есть отдельные новшества, тактические схемы. Я думаю, смысл нашей работы на Кубке Первого канала был в том, чтобы привести всех к одному знаменателю. Потому что в клубах всё равно все играют в разной направленности — кто-то активно, кто-то пассивно. И сейчас, как я понял, тренеры хотели, чтобы все были «на одной странице книги». Что нового у нас было? Активная игра. Можно ли сказать, что это что-то новое? Не знаю. Важно выполнение задания тренеров. Надо было себя немножко перенастроить на выполнение конкретных задач.

— В предыдущие годы при других главных тренерах вы часто вызывались в сборную на этапы Евротура. По сравнению с ними никаких отличий сейчас не было?

— Всегда требовали активной игры. Тем более я играл в нижних звеньях. От нас всегда требовалось одно и то же: давление, хорошие скорости, агрессивный хоккей, поменьше игры в обороне. Нельзя сказать, что мне сейчас надо было с ног на голову переворачивать свою игру.

— Были особые эмоции от того, что провели Кубок Первого канала в ретроформе с надписью «СССР»?

— На самом деле это второстепенно. Мы перед играми узнавали, в какой форме будем играть. Всё равно голова занята другим — подготовкой к игре. А не тем, в чем будешь играть. Всё равно фокусируешься на матче и оставляешь в голове то, что пригодится на льду. Цвет маек и формат — не тот момент, на котором надо акцентировать внимание.

— Отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине делает вас одним из претендентов на поездку в Китай. Это вызывало большие эмоции во время домашнего этапа Евротура?

— Понятно, что идет волна, идет ажиотаж. Журналистам и спортивной общественности это интересно. Люди всё это обсуждают. Но надо понимать, что у хоккеистов сейчас идут игры через день. На прошлой неделе я сыграл три матча за три дня. И еще смотреть, думать о том, кто на какой позиции будет играть, прикидывать и оценивать шансы — голова лопнет. Поэтому самый правильный рецепт: делать свое дело и быть полезным своей команде. Думаю, тогда и шансы будут расти. А если будешь думать о шансах, то потеряешь в игре. Если потеряешь в игре, шансы будут падать. Поэтому голову надо поменьше этим забивать. Надо фокусироваться на своей игре, приносить пользу, и тогда всё придет.

— Теперь, после событий вокруг НХЛ и Олимпиады, рады, что не уехали в «Детройт»?

— Да нет. Таких мыслей вообще не возникает. Там и предложения не было. Поэтому было бы о чем сожалеть.

— Когда в последний раз из «Детройта» было конкретное предложение?

— Надо об этом уже забыть. Во-первых, я неограниченно свободный агент. Во-вторых, не помню, когда клуб выходил с конкретным предложением. Так что сейчас это бессмысленно обсуждать.

— А в перспективе закрыли для себя тему отъезда в НХЛ?

— Я не знаю. Давайте об этом поговорим, когда будут какие-то конкретные предложения. Если они будут, мы сможем это обсуждать. А сейчас это просто сотрясание воздуха, ни о чем.

— «Салават Юлаев» в ноябре из-за болезней потерял ведущих игроков и просел по результатам. Сейчас клуб пережил последствия тех проблем?

— Месяц прошел с той паузы. Думаю, здоровье у всех восстановилось. Вопрос в физических кондициях. Но и набрать физическую форму было полно времени. Поэтому уже точно не стоит искать причины и отговорки в этом карантине.

— Вы переболели ковидом?

— Ковидом мы всей командой переболели еще в прошлом году по ходу сезона. А в этом сезоне была совсем другая история — грипп. Не так всё серьезно.

— В бытовом плане в последние полтора года тяжелее стало жить в условиях ковидных ограничений?

— На самом деле ко всему привыкаешь. Понятно, что поначалу всем было тяжело перестроиться под ковидную реальность. А привыкли уже. Нельзя сказать, комфорт это или дискомфорт. Просто живешь с этим. Сейчас есть QR-коды, люди вакцинированы, живут своей жизнью. Дома никого не запирают. Мне лично не тесно.

— Как поменялся «Салават» по сравнению с прошлыми сезонами, когда регулярный чемпионат команда проводила не так ярко и успешно, как сейчас?

— Мы стали играть намного активнее, быстрее, агрессивнее в обороне. Если не ошибаюсь, сейчас входим в число самых непропускающих команд («Салават Юлаев» после 42 матчей пропустил меньше всех в КХЛ — 84 шайбы. — «Известия»). Игра в обороне так хорошо настроена, поэтому потихонечку находим тот хоккей, который приносит результат.

— Со стороны кажется, что вы стали меньше зависеть от вашего финского звена Теэму Хартикайнена, Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда.

— Может быть, и так. Но надо понимать, что так и должно быть в хорошей команде. Не может команда, претендующая на кубок, зависеть от одного звена. У нас и хорошие ребята пришли в команду, и молодежь подтянулась. Те же Даня Башкиров или Родион Амиров, пусть он в этом году и мало играет из-за травмы. Но нельзя сказать, что они совсем юнцы. Они уже по-хорошему наглеют, приносят результат, и это помогает команде.

— В КХЛ второй сезон действует жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей.

— Потолок, конечно, имеет значение. Он выровнял команды. Команды, не имеющие большого ресурса, борются с топ-клубами. Верхние клубы в равных условиях. И на первый план выходят не финансовые возможности, а спортивная составляющая.

— «Салават» в этом сезоне громил лидера регулярного чемпионата «Металлург» (7:2; 5:2). А кто из соперников произвел наиболее приятное впечатление?

— Я бы не сказал, что какая-то команда наибольшее впечатление произвела. Просто взять нашу конференцию — это команды с разным стилем. Например, в первой пятерке играют клубы с разным подходом и философией. Тем и интереснее. Как нам говорят перед матчами тренеры на собраниях, мы должны находить ключи к каждому сопернику, не деля их на удобных и неудобных. Мы должны быть командой, которая может победить всех.

— У вас в этом сезоне появилось много опытных новичков: Виктор Тихонов, Николай Кулемин, Андрей Зубарев, Динар Хафизулин, Виктор Антипин. Сказывается их влияние?

— Я бы не стал делить ребят на опытных и неопытных. В первую очередь к нам пришли новые люди. Они сильны как хоккеисты. В плане опыта — я не знаю. Говорить о том, какие сильные качества у опытных ребят… Все и так знают: спокойствие, принятие правильных решений в стрессовых ситуациях… Здесь я не буду ничего нового рассказывать. Все должны быть пронизаны одной целью и идеей.

— Сильно будут на команду давить ожидания публики перед плей-офф после такой удачной регулярки? Всё же последние удачные серии плей-офф у вас были, когда «Салават» подходил к ним темной лошадкой.

— А для чего мы тогда собрались? Мы собрались, чтобы решать большие задачи. Не просто играть сезон и подходить к плей-офф темными лошадками — это надо тогда ехать в другие клубы. Надо быть готовым к этому давлению, справляться с ним, играть и выигрывать под ним. Я думаю, никогда в Уфе не было слабого давления или заниженных ожиданий. Ожидания всегда были высокие. И требования были высокие.

— Насколько изменится состояние команд перед плей-офф во время олимпийской паузы?

— Не знаю. Здесь весь вопрос в физическом состоянии, кто как эту паузу проведет. Я думаю, все будут свежими. А так мы видим, какая команда как играет. И весной будут те же самые люди, тот же рисунок игры и тактика. Вопрос только в физическом состоянии. Все будут свежими — ок. Мы и регулярный чемпионат все начинали свежими, в одном положении. Не думаю, что позиции как-то поменяются, что какие-то команды будут выстреливать, а какие-то будут проигрывать и списывать на паузу. Думаю, такого не будет.