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«Можем претендовать на повторение результата 2015 года»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский — о целях команды, ее выступлении в нынешнем сезоне и потолке зарплат в КХЛ
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Одним из главных сюжетов нынешнего регулярного чемпионата КХЛ стало выступление «Сибири». Старт был провален — в первые полтора месяца из 19 матчей проиграно 14, причем 11 из них в основное время. Команда была внизу таблицы. Ходили слухи, что не за горами отставка главного тренера Андрея Мартемьянова, занявшего этот пост в межсезонье. Но с середины октября «Сибирь» преобразилась. Из 22 последних встреч выиграно 17. И сейчас клуб с большим запасом идет в зоне плей-офф, занимая шестое место в Восточной конференции. Генеральный директор новосибирцев Кирилл Фастовский после собрания руководителей клубов КХЛ дал интервью «Известиям», в котором объяснил причины неудачного старта и оценил влияние потолка зарплат в 900 млн рублей, второй сезон действующего в лиге.

— «Сибирь» неудачно начала чемпионат, но с середины осени набрала такой ход, что сейчас уверенно находится в зоне плей-офф. В период неудач существовала вероятность смены главного тренера?

— Мы же знали причины, поэтому никакой паники не было. Мы знали, из-за чего всё происходит.

— Исключительно из-за травм?

— Конечно. Без восьми основных игроков мы не можем результативно играть в хоккей. Поэтому всё так и происходило. Потом потихонечку они начали выздоравливать, входить в состав, в чемпионат. И потихоньку начали выравнивать ситуацию. Я же всегда рядом, всегда внутри и вижу, что происходит. И сейчас видел обстановку внутри команды. Поэтому понимали причины неудач и не паниковали.

— До дедлайна 27 декабря планируете расторжения контрактов и обмены игроков?

— Это закрытая информация. Мы всегда планируем расторгать, обменивать и усиливать состав.

— Места под потолком зарплат много?

— Это не для нас потолок зарплат. Эта тема пока не сильно актуальна для нас.

— Потолок действует уже второй сезон. Ощущаете его влияние, «Сибири» что-то перепадает с него в кадровом плане?

— Здесь ничего такого не должно было перепасть, недопасть или выпасть. Здесь важно выравнивание сил команд. И усиление спортивной составляющей. Это и происходит, что отмечают все. Так что будем считать, что да, потолок работает.

— Он позволяет «Сибири» претендовать на повторение своего результата 2015 года — выход в финал конференции?

— Думаю, да. Претендовать можем (улыбается). Но гарантировать никогда ничего нельзя. И те клубы, которые непосредственно под потолком зарплат и практически в него не влезают, тоже ведь ничего не гарантируют. Но участвовать в борьбе можно.

— На что в этом сезоне нацелены?

— Я не делаю прогнозов. Мы будем выполнять задачу, которую перед командой поставили с самого начала. Она всегда звучит достаточно просто и банально, но при этом абсолютно понятно: попасть в плей-офф с максимально высокого места, чтобы уже в Кубке Гагарина попытаться пройти дальше.

— Дмитрий Овчинников не попал в состав сборной России на молодежный чемпионат мира. Вам понятно, почему так получилось?

— Я не могу за тренеров отвечать. Они подбирают состав и решают. Есть игроки со значительно более громкими фамилиями, которые тоже не попали на МЧМ. Обидно, что Овчинников не попал. Мы надеялись, что он будет в составе. Но что делать. Я только рад, что есть наконец такая конкуренция в российском хоккее, что так много молодых, и есть, из кого выбирать.

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