«Надо учитывать наши финансовые претензии на отъезд молодых игроков»

В столичном «Музее хоккея», что в Парке легенд на Автозаводской улице, прошло собрание руководителей клубов КХЛ. После мероприятия «Известия» пообщались с генеральным менеджером действующего обладателя Кубка Гагарина омского «Авангарда» Алексеем Волковым. Он рассказал о возможном усилении команды до дедлайна 27 декабря, сроках рассмотрения вопроса о будущем главного тренера «ястребов» Боба Хартли и разъяснил свою позицию по монетизации отъездов за океан игроков КХЛ по примеру Швеции и других стран.

«Уверен, у нас будет боеспособный коллектив»

— Планируется усиление до дедлайна, и много ли есть места у «Авангарда» под потолком зарплат?

— Планируется. Под потолком места практически нет. Для этого нужно будет кем-то пожертвовать. Всё в стадии. Пока не могу особо на сто процентов сказать, что будет, чего не будет. Вопрос в процессе. Пока ещё есть время до дедлайна.

— На какие позиции возможен приход новичков?

— Я думаю, что у нас будут защитники. Мы ищем защитников.

— Первой пары или нижних звеньев?

— Кто будет, того и рассмотрим. Пока есть какие-то теоретические варианты, практически — никого нет.

— Есть ли сейчас в «Авангарде» лидеры, способные сплотить коллектив до такой степени, как это сделал во второй половине прошлого сезона Илья Ковальчук? Если нет, то нужен ли сейчас человек с подобной ролью?

— Ковальчук такой один, к сожалению. Сейчас он дебютирует в качестве генерального менеджера сборной России против Канады. Я думаю, что ребята все понимают, для чего мы собрались. Мы постоянно об этом говорим. У многих заканчиваются контракты. Игра в плей-офф будет для них большим подспорьем для того, чтобы считаться успешным и подписать хороший контракт. Мы надеемся на их осознанность и понимание, где они находятся. У нас поступательный процесс. Мы разговариваем с ребятами. Видим, если что-то не получается, что-то в стадии формирования. Но я уверен, что у нас будет боеспособный коллектив.

— Два года назад председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова многие критиковали за досрочное продление контракта с Бобом Хартли за несколько месяцев до конца сезона. Сейчас примерно тот же срок. Возможно повторение этого шага, есть ли интерес дальше с ним работать?

— Всё решит окончание этого сезона. Кто останется, какие были ошибки — это определит совет директоров. И я думаю, что все люди, которые принимают решения в «Авангарде», сделают выводы по результату этого сезона. Дальше мы будем думать.

— То есть, в январе не будете продлевать контракт Хартли?

— Нет.

«Он приехал, и ему ничего не дали»

— Вы придаете значение месту в таблице по итогам этой регулярки. Качество игры вас устраивает?

— Очень хотелось бы быть выше, много очков не добрали. Но понимаем, что самые главные игры и время для подготовки к плей-офф — это будет в феврале. И та команда, которая более продуктивно проведет этот месяц при подготовке к плей-офф, будет успешна.

— Много было дискуссий перед стартом сезона после обмена Денис Зернов — Николай Прохоркин об изменениях в стиле игры. Вы сейчас по-прежнему уверены, что правильно отказались от того, что принесло успех весной?

— Сейчас рано делать какие-то выводы. Нужно подождать окончательного места и игры команды в плей-офф. Будем делать выводы в конце. Сейчас пока не готов. Я считаю, что равноценный обмен был. Все играют там, где играют, и играют достаточно неплохо.

— Не так давно резонанс вызвали ваши слова, что назрела тема монетизации отъездов игроков в Северную Америку. Леонид Вайсфельд в эфире «Спорт-Экспресса» спросил, знает ли Волков, что НХЛ имеет право забрать любого игрока с действующим контрактом из чемпионатов тех стран, с которыми подписано соглашение о компенсациях. Вы можете объяснить свою позицию по этому вопросу?

— Я хотел на эту тему серьезно высказаться сегодня (на собрании руководителей клубов КХЛ. — «Известия»), но так как вчера был принят закон о финансовой ответственности отъезжающих игроков (во вторник Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплачивать компенсацию своим спортивным школам. — «Известия»), то мои выступления в этом формате уже никому неинтересны. Альтернатива, которую я предложил бы, получилась бы голословной. Моя мысль — тезисно — была в том, чтобы финансовую ответственность несла и та сторона, которая приглашает молодого хоккеиста, а если она платит за него серьёзные деньги, то они будут тщательно отсматривать, отслеживать, кого берут. И не будет никаких лазеек, которые приводят к тому, что игрока использовали и через два-три месяца могут возвратить обратно.

— Чтобы не было такого, как с Кириллом Семёновым, который недавно вернулся в «Авангард» спустя полгода после отъезда в «Торонто»?

— Да, чтобы люди, которые с той стороны подписывают контракт с игроком, чётко понимали, что за него заплачены деньги. Лицо, которое инициировало подписание, должно нести ответственность, в том числе финансовую. Тогда у нас должна была выстроиться, по моим мыслям, более рациональная политика в виде отъезда молодых талантов.

— Вы учитывали тот фактор, о котором говорил Вайсфельд — изъян договоров с европейцами в том, что можно просто «выдернуть» игрока?

— Если контракт закончился, то игрок имеет право решать свою судьбу. И он может уехать в Северную Америку. У нас есть уважение к подписанному меморандуму. Это дело любого игрока, что делать и где продолжать карьеру. Мы видим сейчас много каких-то обратных приездов, когда люди разочаровываются, в том числе Анатолий Голышев (форвард «Автомобилиста» уехал в 2021 году в «Нью-Йорк Айлендерс», но не получил шанса в НХЛ и в декабре вернулся в Екатеринбург. — «Известия»). Ему там были должны все условия дать, а он приехал, и ему ничего не дали. Моя мысль была в том, что финансовая дисциплина должна быть и с той стороны. Должны учитываться наши материальные претензии на отъезд молодых хоккеистов.

— Вы можете объяснить, что даёт тот закон, который был принят во вторник?

— Он был издан только вчера, никаких подробностей мы не знаем. Какие суммы, порядок возрастного ценза, кто за что платит? Нам на рассмотрение пока ещё не поступило. Поэтому не знаю подробностей, и сейчас говорить о них бессмысленно.