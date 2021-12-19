Теперь не первые: почему Россия проиграла домашний этап Евротура

Российские хоккеисты не смогли занять первое место на Кубке Первого канала. 19 декабря в Москве «Красная машина» со счетом 2:3 в овертайме проиграла команде Финляндии. Таким образом, лишь сборная Суоми смогла пройти турнир без потерь очков. Для сборной России это поражение стало первым на домашнем этапе Еврохоккейтура. До этого подопечные Алексея Жамнова одолели Канаду (4:3), Швецию (1:0) и Чехию (5:2). В этих играх тренерскому штабу удалось проверить большую часть игроков КХЛ, которые уже в феврале могут оказаться на Олимпийских играх в Пекине.

Ковидная обстановка

Игры Кубка Первого канала стали последней серьезной возможностью проверить хоккеистов перед главным стартом четырехлетия. Не только для России, но и для остальных четырех участников турнира: пока никто не знает, какими составами сборные поедут в столицу Китая.

На данный момент существует договоренность, что в КНР отправятся и игроки клубов НХЛ. Но лига в любой момент может отказаться их отпускать, если сочтет эпидемиологическую ситуацию в Поднебесной слишком плохой. Окончательное решение за океаном должны принять до 10 января.

Между тем в Северной Америке коронавирус сейчас накрыл огромное количество команд НХЛ. Матчи переносятся один за другим, и 19 декабря число хоккеистов, попавших в ковидный протокол, превысило 100 человек. Среди них уже три россиянина: защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров, нападающие Андрей Свечников («Каролина Хариккейнз») и Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»).

«Переживаем из-за того, что происходит в Америке, за наших игроков, некоторые из которых попали в ковид-протоколы, — сказал после игры президент ФХР Владислав Третьяк. — Говорят, что в Нью-Йорке и США очень много заболевших новым штаммом. Но мы готовимся к плану Б, провели Кубок Первого канала. Посмотрим, что дальше будет. Каждый день что-то новое, что-то меняется. Отменяются матчи в НХЛ — как и куда они их будут переносить, не знаю. Всё под вопросом. Но для нас главное, что за прошедшие пять дней мы отыграли четыре матча. Наши тренеры посмотрели состав, проверили хоккеистов. Надо сказать спасибо ребятам, каждый из которых полностью выложился, все отдавались игре, ни к кому нет претензий. В общем, готовимся к любым вариантам. Ждем 10 января и решения НХЛ».

Теперь не первые Во время матча Кубка Первого канала между сборными командами России и Канады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Всё активнее распространяются и слухи о том, что НХЛ готова запретить своим хоккеистам ехать в Пекин, и тогда сборным придется формировать составы из игроков КХЛ и европейских национальных чемпионатов.

— Сейчас тяжело сказать, поедут ли хоккеисты НХЛ на Олимпиаду, — заявил «Известиям» генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доун. — Знаю только, что они хотят там сыграть, потому что Олимпийские игры — особое событие в жизни спортсмена. Но не знаю, смогут ли они там быть. Сейчас хорошо, что нам удалось проверить большую часть игроков КХЛ и европейских чемпионатов. Не всех получилось собрать, но в условиях ковида сделано всё, что возможно. Лично мне понравилось, как Канада выступила на Кубке Первого канала — особенно с учетом того, что времени наиграть состав было мало, многие хоккеисты впервые выходили на лед друг с другом.

Не дожали финнов

Сборная Финляндии традиционно является одним из самых неудобных соперников для сборной России. Подопечные Юкки Ялонена в последние годы показали, что из всех национальных команд они меньше всех зависимы от представителей НХЛ. Финны почти не задействовали их, когда выиграли чемпионат мира 2019 года в Братиславе, где Россия, Канада, США и Швеция собрали почти всех своих звезд.

Теперь не первые Во время матча Кубка Первого канала между сборными командами России и Финляндии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2021 году в Риге они едва не повторили успех, лишь в финале уступив Канаде. Поэтому не исключено, что финский штаб уже целенаправленно готовит команду к Олимпиаде. Именно с ней наши игроки и столкнулись в последний день Кубка Первого канала. В этот день, как и перед игрой с Чехией, Алексей Жамнов вновь серьезно обновил состав. Еще после того матча он предупредил, что даст отдых ключевому центрфорварду Вадиму Шипачеву. Когда объявили состав на игру с Финляндией, стало ясно: из ключевых хоккеистов этого турнира в заявку также не попали капитан команды защитник Егор Яковлев, защитники Никита Нестеров и Александр Елесин, а также нападающий Егор Коршков.

Вновь выбыл и вратарь Александр Самонов, отыгравший третий период против Чехии. В ворота вернулся Иван Федотов, на счету которого два полных матча против Канады и Швеции. Две атакующие тройки, в которых играл Шипачев, сохранили крайних нападающих. В звене с Кириллом Марченко и Андреем Чибисовым Вадима заменил Александр Кадейкин, а к Никите Гусеву и Михаилу Григоренко поставили Павла Карнаухова.

В прошлых матчах Жамнов не раз использовал «клубное» звено игроков, выступающих за ярославский «Локомотив». Сейчас третья атакующая тройка представляла омский «Авангард» — в нее попали Сергей Толчинский, Кирилл Семенов и Арсений Грицюк.

Теперь не первые Во время матча Кубка Первого канала между сборными командами России и Финляндии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первом периоде командам с трудом удавалось создавать моменты. Территориальное преимущество было за Россией, но сквозь массированную оборону лишь три раза удавалось доводить дело до бросков. Выступающий за новосибирскую «Сибирь» Харри Сятери отражал броски Кадейкина и Семена Чистякова.

А вот Валттери Мереля за две минуты до перерыва с нескольких попыток сумел протолкнуть шайбу сквозь Федотова. Во втором периоде игра в целом была равной, и лишь ближе к его концу наши стали более-менее прижимать финнов. Некоторое время гостей спасал Сятери, но на 36-й минуте, когда он отбил бросок Григоренко, Артем Минулин сумел сыграть на пятаке и сравнять счет.

В начале третьего периода Россия могла выйти вперед, но после броска Кирилла Марченко шайба попала в штангу. Вскоре лидер уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен в ходе розыгрыша большинства вывел финнов вперед. Гости сразу грамотно сели в оборону и уверенно удерживали преимущество, однако к концу основного времени Кирилл Марченко заставил соперника получить удаление. В ходе розыгрыша лишнего с передач Толчинского и Семенова Вячеслав Войнов щелчком с синей линии сравнял счет за 3 минуты 38 секунд до финальной сирены.

Теперь не первые Во время награждения сборной команды Финляндии Кубком Первого канала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В овертайме был сделан любимый ход ассистирующего Жамнову Сергея Федорова, совмещающего эту работу с должностью главного тренера ЦСКА. В нынешнем сезоне в играх армейцев в КХЛ при овертайме «три на три» вратарь не раз менялся на четвертого полевого игрока, что при таком пространстве давало существенное преимущество, но и предполагало риск в виде возможного гола в пустые ворота.

Вот и в сборной в воскресенье дважды в ходе дополнительной пятиминутки уходил на скамейку играющий в том же ЦСКА Федотов. В первый раз ни россияне, ни финны не извлекли из этого выгоды. При этом в равных составах гости едва не забили при выходе один на один с вратарем, но попали в штангу. А вот во втором случае Маннинен сумел уйти в нашу зону и за полминуты назад поразил пустые ворота. Итоговый результат — 3:2 в пользу Финляндии.

В следующий раз хоккеисты сборных соберутся уже в конце января, когда начнут подготовку к Олимпиаде.