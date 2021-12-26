«Перед началом МЧМ немного беспокоит форма наших вратарей»

Молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею пройдет с 26 декабря 2021-го по 5 января 2022 года. Турнир состоится в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире. Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гётеборге, но соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса. Канада — самый титулованный участник МЧМ в истории (18 побед), действующий чемпион и главный фаворит турнира 2022 года. Сборная России под руководством Сергея Зубова у букмекеров на третьем месте (после США). В прошлом розыгрыше наша команда дошла до полуфинала, где проиграла Канаде. В этом году у команды есть все шансы вернуться на подиум, считает эксперт КХЛ ТВ, экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Кирилл Корнилов.

— Что можно сказать в целом по составу? Кого вы бы назвали лидерами команды?

— Одного лидера сложно выделить. Чтобы бороться за медали, у нас каждый парень в каждой тройке, в каждой паре обороны, каждый вратарь должен обладать лидерскими качествами. Как бы это банально ни звучало. Потому что соперники далеко не слабые. Мы должны быть готовы к тому, что против нас будут играть вторым номером, и для того, чтобы рассчитывать на успех, нам необходимо, чтобы никто не выпадал из обоймы.

— Что скажете о физическом состоянии ребят накануне старта МЧМ?

— На мой взгляд, у ребят форма неплохая. Я бы не стал обращать серьезного внимания на поражение от сборной Канады в товарищеском матче. Наоборот, игровая практика показала, над чем нужно поработать. Меня, честно говоря, перед началом турнира немного беспокоит форма наших вратарей. Тот же Ярослав Аскаров должной игровой практики в своем клубе не имел. Я думал, что он хотя бы в Высшей хоккейной лиге будет почаще играть, не говоря уже про КХЛ, но у него такой серьезной игровой практики по сути и не было. Егор Гуськов, на мой взгляд, чуть задержался в молодежном хоккее. И здесь вопрос, как он смог психологически себя подготовить к этому крупному международному турниру. Что касается полевых игроков, у всех ребят была хорошая игровая практика. Многие из парней играют на постоянной основе в КХЛ. Тот факт, что не вызвали игроков из Северной Америки — это решение тренерского штаба. Опять же, говоря про прогнозы, сами понимаете, что это глупая затея, потому что ребята молодые, эмоций много, поэтому просто будем смотреть и болеть за нашу сборную.

— Что думаете про Матвея Мичкова? К нему и до МЧМ было приковано большое внимание, и сейчас все будут наблюдать за ним. Не будет ли это давить на 17-летнего парня?

— Да нет, я думаю, что Матвей уже привык к тому, что его везде постоянно обсуждают. Он нас приучил к тому, что он не подвержен таким психологическим надломам.

Стрессоустойчивость у него будто бы есть от природы. Мичков — парень действительно очень талантливый, и он это доказывает практически на всех турнирах, в которых принимает участие.

Безусловно, от него будут ждать заброшенных шайб, результативных передач, результативных действий. Но он один вытянуть целую сборную просто не сможет. Повторюсь, надо, чтобы все ребята были лидерами и показывали хорошую результативность.

— Те ребята, для которых это не первый молодежный чемпионат мира, смогут показать себя во всей красе?

— Безусловно. Я повторюсь, у меня большие надежды связаны с Ярославом Аскаровым. Для него это уже третий чемпионат мира. Много пацанов, которые играли и в прошлом году в канадском Эдмонтоне. Они уже знают, что это за атмосфера, какой тут уровень ответственности. Ждем более зрелой игры, чем на прошлом МЧМ, потому что мы помним, что тогда до медалей добраться не удалось.

— Кого из игроков команд соперников нам стоит опасаться больше всего?

— Если посмотреть, то в каждой команде можно найти одну-две звезды. Например, первый матч у нас будет со шведами. Там бы я обратил внимание на связку Эклунд - Хольц, которая в прошлом сезоне выступить не смогла, потому что Эклунда не допустили из-за коронавируса. Хотя они в прошлом году вошли в топ-3 бомбардиров в своей команде во взрослом чемпионате. У Швеции вообще все ребята играют во взрослом хоккее, большая часть хоккеистов. И это не те игроки, которые играют по пять минут, а именно выходят в основном составе, получают огромное количество игрового времени. Плюс ко всему, у шведов один из самых сильных вратарей этого турнира — Йеспер Валлстредт.

У сборной США на этом турнире команда, традиционно по большей части состоящая из игроков студенческого хоккея, который развивается ну просто семимильными шагами. В принципе американцы в прошлом году это доказали, выиграв золото МЧМ.

У словаков вообще очень интересная команда получилась. Несмотря на то, что команда самая молодая по возрасту, она является самой опытной с точки зрения количества игр, проведенных на МЧМ. Они привозят очень боеспособную команду — кто знает, может быть им и вовсе удастся повторить достижение 2015 года, когда они выиграли бронзовые медали.

По сборной Швейцарии особо сказать ничего не могу, потому что у швейцарского поколения игроков есть небольшой провал. Таких ярких игроков, как Фиала или Нидеррайтер, уже нет. Но, тем не менее, недонастраиваться ни в коем случае нельзя.

— Очень много говорят про игрока сборной Канады Коннора Бедарда. Чем он опасен? Его сравнивают чуть ли не с Коннором Макдэвидом.

— Есть повод сравнивать его с Макдэвидом в том числе. Понимаете, он 2005 года рождения. И вряд ли стоит рассчитывать на то, что он будет получать много игрового времени. У сборной Канады мощный состав, там есть и парни, которые в НХЛ успели поиграть, и в АХЛ. Что касается Бедарда, вряд ли ему будет даваться много игрового времени, но, тем не менее, он будет опасен при игре в большинстве, где он выходит чуть ли не в первой спецбригаде. Там у него будет побольше свободного пространства, больше времени на принятие решений. Но то, что за ним тоже стоит следить, это сто процентов. Он очень опасен, он это доказал еще на ЮЧМ, где принес Канаде победу — как раз над нашей сборной.

— Понятно, что в плей-офф нет удобных и неудобных соперников. Но, тем не менее, на кого не хотелось бы попасть сразу в 1/4, а с кем было бы более «проще» сыграть?

— Честно говоря, глядя на группу А, которая будет играть в Эдмонтоне, могу сказать: там соперников легких не будет. Давайте просто перечислим. Финляндия – один из самых неудобных соперников для России на протяжении последних нескольких лет. Сборная Канады — я думаю, в четвертьфинале тоже хотелось бы избежать этой встречи. Про сборную Чехии, кажется, вовсе молчать стоит. Потому что чехи нас который чемпионат мира обыгрывают, и эти поражения зачастую очень друг на друга похожи. И к огромному сожалению, это противостояние, скажем так, ничего хорошего не предвосхищает.

Сборная Германии в целом тоже показала себя очень крепкой командой. Ну а если говорить про самого «удобного» соперника — это, наверное, немцы. Потому что они выглядят послабее, чем вышеперечисленные команды. Австрийцев я не рассматриваю, потому что сборная Австрии будет откровенно слабая. Да, там есть парочка интересных ребят, но общий уровень команды несопоставим с теми, которые будут играть в той группе.