Решим нападением: завоюет ли сборная России золото МЧМ

Молодежный чемпионат мира – 2022 (МЧМ) по хоккею пройдет с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года. Турнир состоится в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире. Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гётеборге, но соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса на 2024 год. Канада — самый титулованный участник МЧМ с 18 победами в истории, действующий чемпион и главный фаворит турнира 2022 года. Сборная России под руководством Сергея Зубова на третьем месте у букмекеров (после сборной США). В прошлом розыгрыше наша команда дошла до полуфинала, где проиграла Канаде. Удастся ли в этом году взять реванш, разбирались «Известия».

Дерзкая нестабильность

Молодежный чемпионат мира — большое ежегодное событие в мире хоккея. Это хороший шанс для молодых спортсменов показать себя на международной арене, проверить свои силы против лучших игроков своего возраста из других стран.

— Молодежный чемпионат мира — это такой турнир, который в жизни хоккеиста бывает максимум два-три раза, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий ЦСКА и «Сибири», хоккейный агент Никита Квартальнов. — Чаще всего один раз, поэтому это очень серьезное событие в карьере. Это остается в памяти на всю жизнь. Я уверен, что все ребята приехали с отличным настроением и боевым настроем только на победу.

В прошлом году на период турнира хоккеисты жили в «пузыре» и играли без зрителей. На нынешнем МЧМ матчи будут проходить с болельщиками, а канадские арены «Роджерс Плэйс» и «Вестерн Парк Центриум» разрешили пускать 50% от вместимости трибун. В Канаде очень любят хоккей, поэтому можно быть уверенным, что все эти места будут заняты.

— Это очень большой плюс, потому что сам играл и могу сказать, что играть со зрителями и без — совершенно разные вещи, — продолжил Никита Квартальный. — Понятно, что у молодых ребят мотивация будет в любом случае, даже если без болельщиков, но с ними — это дополнительный азарт, эмоции. Особенно в матчах со сборными Канады, США — это праздник. Я только поддерживаю руководство в решении проводить игры со зрителями на трибунах.

Россия приехала в Канаду за золотом. Наша сборная в фаворитах МЧМ каждый год равно так, же как команды США, Канады, Финляндии, Швеции. Не секрет, что каждая из них собирает лучших игроков среди молодежи, и вопрос в том, кто сыграет надежнее и увереннее. Молодежный хоккей всегда был интересен своей непредсказуемостью. Было много примеров, когда команда вела 3:0, 4:0, а по итогу проигрывала. Молодые игроки — не совсем стабильные, если так можно выразиться. Бывают такие моменты, что команда может здорово играть, а под конец турнира просесть.

Мощное нападение

Россия сыграет в группе B против США, Швеции, Словакии и Швейцарии. В группе А — молодежки Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/4 финала, команды с пятых мест сыграют между собой серию за выживание — до двух побед. Перед полуфиналом пройдет перепосев на основе результатов группового этапа.

Какое бы место сборная России ни заняла в своей группе, на «удобных» соперников в играх навылет рассчитывать не стоит.

— Самое главное на МЧМ — попасть в плей-офф, — считает Никита Квартальнов. — Какое мы займем место в группе, не очень важно. Часто бывает, что на групповом этапе команда выигрывает все матчи, а потом уступает в четвертьфинале. Главная же задача — взять золото. У нас очень сильная команда, надежная вратарская линия, много ребят, поигравших в КХЛ в этом сезоне. Опыт очень большой у наших игроков. Плей-офф — матчи навылет, где соперника не выбирают: на кого выйдешь, с тем и играешь. Вспомнить наш золотой МЧМ-2011, когда в плей-офф мы обыграли шведов, финнов и канадцев. Сетка была крайне неприятная, но тем не менее мы выиграли. Здесь главное — выходить и играть на победу. Как я уже говорил, у некоторых ребят это событие может произойти только один раз в жизни, мотивация большая.

В сборной нет слабых и сильных игроков. Каждый, кто вызван, достоин своего места, считают эксперты. За кем стоит следить более пристально? Во-первых, это вратарь СКА Ярослав Аскаров. Парень играет третий чемпионат мира, естественно, он будет вратарем номер один. Что касается линии обороны, тут лидер — игрок «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин, для него это уже второй молодежный чемпионат мира. В КХЛ он выступает четыре года.

У России в принципе всегда выбор нападающих намного богаче, чем защитников.

— Я бы отметил Никиту Гуслистова, который играет в «Северстали» по 20 минут за матч, — заключил Никита Квартальнов. — Это очень серьезный результат. Тренерский штаб ему доверяет, соответственно, парень уже очень опытный. Марат Хуснутдинов, капитан команды, тоже крутой хоккеист, который играет в КХЛ, конечно, чуть поменьше. Все-таки СКА — сильная организация, там очень тяжело попасть в топ-звенья. Конечно, Матвей Мичков — молодой парень, дерзкий, амбициозный. Я уверен, что на драфте НХЛ он будет очень высоко котироваться. Хоть он и младше всех на два года, но возраст особой роли не играет. Чибриков, Свечков, Юров — линия нападения, я считаю, у нас очень сильная.

Сборная России стартует на МЧМ 27 декабря матчем против сборной Швеции в 00:30 мск. У нашей команды четыре титула на МЧМ (1999, 2002, 2003, 2011).