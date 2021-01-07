 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин приехал на Рождество в церковь в Новгородской области
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
Сторонники Трампа подрались с полицией в здании Капитолия
Мир
Сенатор-демократ обвинил оспаривающих победу Байдена в попытке переворота
Мир
Один человек пострадал в результате стрельбы в Конгрессе США
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
/

Четвертые с минусом: почему Россия оказалась вне пьедестала МЧМ

Наша молодежка в третий раз за 20 лет осталась без медалей на чемпионате мира
Фото: REUTERS
Главный слайд
Начало статьи
Четвертые с минусом: почему Россия оказалась вне пьедестала МЧМ
2021-01-06 20:32:35">
2021-01-06 20:32:35
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое десятилетие молодежная сборная России по хоккею начала с безмедального чемпионата мира. По итогам турнира в Эдмонтоне она оказалась на четвертом месте. В 2010-е годы наша команда всего один раз не попала в призовую тройку. А за последние 20 лет лишь трижды не взяла медалей. Это вызвало особые разочарования сразу по нескольким причинам. Главные из них — крупные поражения в решающих матчах и высокие ожидания от игры команды. В полуфинале россияне были разгромлены Канадой (0:5), а в матче за третье место проиграли Финляндии (1:4).

Состав

Чешское диво: почему сборная России впервые проиграла на МЧМ
Сборная Чехии настроилась на команду Ларионова, как на матч жизни

Что касается ожиданий, то нынешний состав был собран из хоккеистов, уже имеющих опыт игры на взрослом уровне, а также на турнирах подобного уровня. Год назад Россия выиграла серебряные медали молодежного чемпионата мира в чешских Остраве и Тршинце. В финале она едва не обыграла Канаду, ведя в счете 3:1 в середине третьего периода, но проиграв в итоге 3:4.

Уже в том составе играл капитан нынешней молодежки Василий Подколзин. Для него МЧМ в Эдмонтоне был третьим. К тому же на его счету есть серебро юниорского чемпионата мира 2019 года. На том же ЮЧМ в Швеции выступали еще десять человек, ездивших в Эдмонтон: вратари Ярослав Аскаров и Всеволод Скотников, защитники Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин, нападающие Родион Амиров, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Марат Хуснутдинов, Егор Спиридонов и Максим Грошев.

Безмедальный просчёт_1
Матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею: Финляндия (синяя форма) - Россия (красная форма)
Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin

Аскаров также был на серебряном МЧМ-2020, правда, в ходе турнира из-за неудачных игр дважды уступал место в качестве основного вратаря Амиру Мифтахову. Также на том турнире был в заявке Грошев, правда, не выходивший на лед. А Амиров еще тогда находился в обойме сборной и лишь в последний момент не попал в состав.

«Попасть в сборную России мне помешал взрывной характер»
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин - о цели на 2021 год, переменах в игре команды, потолке зарплат и МЧМ

Стоит отметить, что большинство хоккеистов прошлогодней молодежки не имели регулярной практики на уровне КХЛ. К тому моменту постоянно играли во взрослых командах защитники Александр Романов и Даниил Журавлев, а также нападающий Григорий Денисенко. Многие выходили на лед лишь в отдельных матчах. Часть той команды закрепилась в составах клубов после МЧМ. Но сейчас в сборной было гораздо больше хоккеистов с практикой в лучших командах страны.

Егор Чинахов и Семен Чистяков стали одними из лидеров омского «Авангарда», Василий Подколзин неоднократно получал игровое время в СКА, там же одним из основных вратарей осенью стал Ярослав Аскаров. Нападающий Захар Бардаков регулярно выходил на лед за подольский «Витязь». Защитник Шакир Мухамадуллин закрепился в основе уфимского «Салавата Юлаева». Большинство остальных хоккеистов не так часто появлялись на площадке, но всё равно имели практику.

Безмедальный просчёт_5
Матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею: Финляндия (синяя форма) - Россия (красная форма)
Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin
«Хоккей в России становится элитарным видом спорта»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов — о старте молодежного чемпионата мира и надеждах на тренерский гений Ларионова

Этим они отличались от своих соперников, у которых из-за пандемии вообще даже не стартовали сезоны в национальных чемпионатах. Особенно это касается Канады и США, где не начали играть не только НХЛ и АХЛ, но и все североамериканские лиги. Поэтому в ноябре не удалось провести традиционные суперсерии между российской молодежкой и североамериканскими командами, которые считаются главным подготовительным этапом к МЧМ.

В связи с этим Федерация хоккея России (ФХР) дала возможность сборной съездить под флагом первой команды страны в Финляндию на ноябрьский этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.

Там, к неожиданности многих, наша молодежка выиграла все три матча у взрослых команд Финляндии, Швеции и Чехии и завоевала трофей. Казалось, что, справившись с более старшими соперниками, Россия переиграет и сверстников, к тому же не имевших игровой практики. Но оказалось, что пары товарищеских матчей перед самым стартом МЧМ в Эдмонтоне США, Канаде и Финляндии хватило, чтобы стать призерами.

Безмедальный просчёт_3
Матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею: Финляндия (синяя форма) - Россия (красная форма)
Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin

— Победа в Кубке Карьяла создала определенную эйфорию у публики, поэтому и разочарование от поражения такое болезненное, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Но практика показала, что суперсерия при подготовке к молодежному чемпионату мира всё равно важна. Во-первых, она дает возможность неопытным хоккеистам почувствовать, в какой хоккей играют соперники из Канады и США. Во-вторых, помогает попрактиковаться на маленьких североамериканских площадках, на которых проходил турнир в Эдмонтоне. А на Кубке Карьяла площадки всё же большие — и это другой хоккей. Хотя состав у нас был хороший, и даже сильнее, чем год назад.

Передача Брагину: почему «Красная машина» получила нового наставника
Успешный тренер молодежки оставил свой пост Игорю Ларионову и отправился в главную команду страны

Тренер

Личность главного наставника молодежной сборной России Игоря Ларионова стала еще одной из причин высоких ожиданий от команды. Его харизма и великое прошлое как хоккеиста, выигравшего две Олимпиады со сборной СССР и три Кубка Стэнли в НХЛ, заставили многих забыть об отсутствии у него тренерского опыта.

3 декабря Ларионову исполнилось 60 лет, но лишь годом ранее он впервые встал на тренерскую скамейку на серьезном уровне — в штабе Валерия Брагина.

Брагин уже давно стал легендой благодаря золоту МЧМ 2011 года в Баффало — последнему на данный момент для нашей команды. В дальнейшем он еще четыре раза брал серебро и дважды бронзу. Причем во всех турнирах впечатление от выступлений его подопечных усиливалось демонстрацией их характера, когда команда спасала матчи на последних секундах, отыгрывалась с крупных счетов.

Безмедальный просчёт_4
Матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею: Финляндия (синяя форма) - Россия (красная форма)
Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin
Новогодние связки: чего ждать от сборной России на хоккейном МЧМ
На первый официальный турнир команда Ларионова выходит в статусе фаворита

Не всегда это приводило к конечному успеху. Но даже поражения случались при равной борьбе. При Брагине были разные составы. Часто они показывали не лучший по качеству хоккей, но бились до конца и минимально уступали соперникам, даже если те превосходили Россию в мастерстве. И за это публика прощала команде многое.

В 2018 году в первый и единственный раз при этом тренере молодежка осталась без медалей, проиграв в четвертьфинале США. С этого момента Брагина стали часто критиковать за невзрачный хоккей. И при всех его заслугах пошли разговоры о застое молодежки и необходимости перемен. Не сильно изменила картину даже бронза 2019 года.

Но тем неожиданней была рокировка в штабе меньше чем за месяц до старта МЧМ-2020. Считавшийся мозговым центром штаба Брагина старший тренер Юрий Бабенко был заменен на не имевшего опыта Ларионова. Тот во время чемпионата в Остраве очаровал журналистов подробным общением на любые темы и выгодно смотрелся на фоне лаконичного и мрачного Брагина.

Безмедальный просчёт_6
Матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею: Финляндия (синяя форма) - Россия (красная форма)
Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin

Во многом в связи с этим прогресс молодежной сборной в виде первого за четыре года выхода в финал и более атакующей игры связывали с новым ассистентом главного тренера. В тот момент мало кто учитывал, что, оказавшись хорошей надстройкой к штабу, Ларионов внес свежие идеи. Но было непонятно, как долго будет работать эффект новизны. И как Ларионов сможет работать в условиях рутинного процесса в виде многочисленных контрольных турниров и просмотров игроков на матчах низших лиг.

«Хоккеистам не стоит рано уезжать за океан»
Тренер защитников молодежной сборной России Александр Бойков — о карьере в НХЛ, скрытой травме Егора Замулы и конкуренции среди игроков обороны

Тем не менее многие ждали увидеть Ларионова на месте Брагина. И весной этот случай подвернулся, когда Валерия Николаевича повысили до должности главного тренера национальной сборной. Сменившему его Ларионову поставили в штаб двух успешных тренеров юниорской сборной — Сергея Голубовича и Владимира Филатова.

Первый брал бронзу ЮЧМ-2017. А второй — то самое серебро ЮЧМ-2019, на котором играли Подколзин, Аскаров и Амиров. Ожидалось, что они компенсируют недостаток опыта у главного тренера. Но первый блин для этого штаба оказался комом. Демонстрируя хороший хоккей на Кубке Карьяла, они не справились на МЧМ. Причем матч с Канадой был проигран без шансов, чего никогда не происходило при Брагине. Но пока специалисты в основном сходятся в том, что Ларионову надо дать вторую попытку реализовать свои идеи. Ранее Профессор (прозвище тренера еще со времен его как игрока) заявлял о намерении возродить атакующий стиль, свойственный советской сборной в ее лучшие годы. Многие признают, что такая манера игры в Эдмонтоне действительно местами просматривалась, но в итоге был утрачен брагинский прагматизм и способность бороться, что привело к неготовности к жесткому хоккею в исполнении канадцев.

Безмедальный просчёт_2
Матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею: Финляндия (синяя форма) - Россия (красная форма)
Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin
«Надо радовать болельщиков, даже если их не будет на трибунах»
Вратарь молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров — о ситуации с молодежным первенством планеты и режиме самоизоляции

— У нас давно утрачена философия советского хоккея и вообще нет единого стиля игры, — резюмировал «Известиям» бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Как раз того, о котором говорит Ларионов. Отрадно, что он хочет его вернуть. Но на уровне молодежной сборной это не сделаешь. Начинать надо с детско-юношеских школ. В распоряжение тренеров первой и молодежных сборных хоккеисты попадают уже сложившимися игроками. Можно поправить какие-то отдельные моменты в их тактике, но глобально ребят не перестроишь. Это и сказалось сейчас. На групповом этапе удавалось еще сделать какие-то наброски той игры, которую хотел Ларионов. Но на более высоком уровне в полуфинале против канадцев всё рассыпалось. Потому что канадцы изучили наши матчи и подготовились к игре. А у нас не настолько до автоматизма доведены взаимодействия, чтобы под давлением такого соперника не сломаться. Выстраивать подобный хоккей нужно не один год и на всех уровнях — от детских школ до первой сборной.

Золото МЧМ в Эдмонтоне выиграла сборная США. В финале она победила Канаду со счетом 2:0. Следующий МЧМ также пройдет в Эдмонтоне и в еще одном канадском городе — Ред-Дире. А МЧМ-2022 планировали провести в шведском Гётеборге, но в итоге этот город примет турнир в 2024 году. МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и Омске.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020