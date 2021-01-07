Четвертые с минусом: почему Россия оказалась вне пьедестала МЧМ

Новое десятилетие молодежная сборная России по хоккею начала с безмедального чемпионата мира. По итогам турнира в Эдмонтоне она оказалась на четвертом месте. В 2010-е годы наша команда всего один раз не попала в призовую тройку. А за последние 20 лет лишь трижды не взяла медалей. Это вызвало особые разочарования сразу по нескольким причинам. Главные из них — крупные поражения в решающих матчах и высокие ожидания от игры команды. В полуфинале россияне были разгромлены Канадой (0:5), а в матче за третье место проиграли Финляндии (1:4).

Состав

Что касается ожиданий, то нынешний состав был собран из хоккеистов, уже имеющих опыт игры на взрослом уровне, а также на турнирах подобного уровня. Год назад Россия выиграла серебряные медали молодежного чемпионата мира в чешских Остраве и Тршинце. В финале она едва не обыграла Канаду, ведя в счете 3:1 в середине третьего периода, но проиграв в итоге 3:4.

Уже в том составе играл капитан нынешней молодежки Василий Подколзин. Для него МЧМ в Эдмонтоне был третьим. К тому же на его счету есть серебро юниорского чемпионата мира 2019 года. На том же ЮЧМ в Швеции выступали еще десять человек, ездивших в Эдмонтон : вратари Ярослав Аскаров и Всеволод Скотников, защитники Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин, нападающие Родион Амиров, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Марат Хуснутдинов, Егор Спиридонов и Максим Грошев.

Аскаров также был на серебряном МЧМ-2020, правда, в ходе турнира из-за неудачных игр дважды уступал место в качестве основного вратаря Амиру Мифтахову. Также на том турнире был в заявке Грошев, правда, не выходивший на лед. А Амиров еще тогда находился в обойме сборной и лишь в последний момент не попал в состав.

Стоит отметить, что большинство хоккеистов прошлогодней молодежки не имели регулярной практики на уровне КХЛ. К тому моменту постоянно играли во взрослых командах защитники Александр Романов и Даниил Журавлев, а также нападающий Григорий Денисенко. Многие выходили на лед лишь в отдельных матчах. Часть той команды закрепилась в составах клубов после МЧМ. Но сейчас в сборной было гораздо больше хоккеистов с практикой в лучших командах страны.

Егор Чинахов и Семен Чистяков стали одними из лидеров омского «Авангарда», Василий Подколзин неоднократно получал игровое время в СКА, там же одним из основных вратарей осенью стал Ярослав Аскаров. Нападающий Захар Бардаков регулярно выходил на лед за подольский «Витязь». Защитник Шакир Мухамадуллин закрепился в основе уфимского «Салавата Юлаева». Большинство остальных хоккеистов не так часто появлялись на площадке, но всё равно имели практику.

Этим они отличались от своих соперников, у которых из-за пандемии вообще даже не стартовали сезоны в национальных чемпионатах. Особенно это касается Канады и США, где не начали играть не только НХЛ и АХЛ, но и все североамериканские лиги. Поэтому в ноябре не удалось провести традиционные суперсерии между российской молодежкой и североамериканскими командами, которые считаются главным подготовительным этапом к МЧМ.

В связи с этим Федерация хоккея России (ФХР) дала возможность сборной съездить под флагом первой команды страны в Финляндию на ноябрьский этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.

Там, к неожиданности многих, наша молодежка выиграла все три матча у взрослых команд Финляндии, Швеции и Чехии и завоевала трофей. Казалось, что, справившись с более старшими соперниками, Россия переиграет и сверстников, к тому же не имевших игровой практики. Но оказалось, что пары товарищеских матчей перед самым стартом МЧМ в Эдмонтоне США, Канаде и Финляндии хватило, чтобы стать призерами .

— Победа в Кубке Карьяла создала определенную эйфорию у публики, поэтому и разочарование от поражения такое болезненное, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Но практика показала, что суперсерия при подготовке к молодежному чемпионату мира всё равно важна. Во-первых, она дает возможность неопытным хоккеистам почувствовать, в какой хоккей играют соперники из Канады и США. Во-вторых, помогает попрактиковаться на маленьких североамериканских площадках, на которых проходил турнир в Эдмонтоне. А на Кубке Карьяла площадки всё же большие — и это другой хоккей. Хотя состав у нас был хороший, и даже сильнее, чем год назад.

Тренер

Личность главного наставника молодежной сборной России Игоря Ларионова стала еще одной из причин высоких ожиданий от команды. Его харизма и великое прошлое как хоккеиста, выигравшего две Олимпиады со сборной СССР и три Кубка Стэнли в НХЛ, заставили многих забыть об отсутствии у него тренерского опыта.

3 декабря Ларионову исполнилось 60 лет, но лишь годом ранее он впервые встал на тренерскую скамейку на серьезном уровне — в штабе Валерия Брагина.

Брагин уже давно стал легендой благодаря золоту МЧМ 2011 года в Баффало — последнему на данный момент для нашей команды. В дальнейшем он еще четыре раза брал серебро и дважды бронзу. Причем во всех турнирах впечатление от выступлений его подопечных усиливалось демонстрацией их характера, когда команда спасала матчи на последних секундах, отыгрывалась с крупных счетов.

Не всегда это приводило к конечному успеху. Но даже поражения случались при равной борьбе. При Брагине были разные составы. Часто они показывали не лучший по качеству хоккей, но бились до конца и минимально уступали соперникам, даже если те превосходили Россию в мастерстве. И за это публика прощала команде многое.

В 2018 году в первый и единственный раз при этом тренере молодежка осталась без медалей, проиграв в четвертьфинале США. С этого момента Брагина стали часто критиковать за невзрачный хоккей. И при всех его заслугах пошли разговоры о застое молодежки и необходимости перемен. Не сильно изменила картину даже бронза 2019 года.

Но тем неожиданней была рокировка в штабе меньше чем за месяц до старта МЧМ-2020. Считавшийся мозговым центром штаба Брагина старший тренер Юрий Бабенко был заменен на не имевшего опыта Ларионова. Тот во время чемпионата в Остраве очаровал журналистов подробным общением на любые темы и выгодно смотрелся на фоне лаконичного и мрачного Брагина.

Во многом в связи с этим прогресс молодежной сборной в виде первого за четыре года выхода в финал и более атакующей игры связывали с новым ассистентом главного тренера. В тот момент мало кто учитывал, что, оказавшись хорошей надстройкой к штабу, Ларионов внес свежие идеи. Но было непонятно, как долго будет работать эффект новизны. И как Ларионов сможет работать в условиях рутинного процесса в виде многочисленных контрольных турниров и просмотров игроков на матчах низших лиг.

Тем не менее многие ждали увидеть Ларионова на месте Брагина. И весной этот случай подвернулся, когда Валерия Николаевича повысили до должности главного тренера национальной сборной. Сменившему его Ларионову поставили в штаб двух успешных тренеров юниорской сборной — Сергея Голубовича и Владимира Филатова.

Первый брал бронзу ЮЧМ-2017. А второй — то самое серебро ЮЧМ-2019, на котором играли Подколзин, Аскаров и Амиров. Ожидалось, что они компенсируют недостаток опыта у главного тренера. Но первый блин для этого штаба оказался комом. Демонстрируя хороший хоккей на Кубке Карьяла, они не справились на МЧМ. Причем матч с Канадой был проигран без шансов, чего никогда не происходило при Брагине. Но пока специалисты в основном сходятся в том, что Ларионову надо дать вторую попытку реализовать свои идеи. Ранее Профессор (прозвище тренера еще со времен его как игрока) заявлял о намерении возродить атакующий стиль, свойственный советской сборной в ее лучшие годы. Многие признают, что такая манера игры в Эдмонтоне действительно местами просматривалась, но в итоге был утрачен брагинский прагматизм и способность бороться, что привело к неготовности к жесткому хоккею в исполнении канадцев.

— У нас давно утрачена философия советского хоккея и вообще нет единого стиля игры, — резюмировал «Известиям» бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Как раз того, о котором говорит Ларионов. Отрадно, что он хочет его вернуть. Но на уровне молодежной сборной это не сделаешь. Начинать надо с детско-юношеских школ. В распоряжение тренеров первой и молодежных сборных хоккеисты попадают уже сложившимися игроками. Можно поправить какие-то отдельные моменты в их тактике, но глобально ребят не перестроишь. Это и сказалось сейчас. На групповом этапе удавалось еще сделать какие-то наброски той игры, которую хотел Ларионов. Но на более высоком уровне в полуфинале против канадцев всё рассыпалось. Потому что канадцы изучили наши матчи и подготовились к игре. А у нас не настолько до автоматизма доведены взаимодействия, чтобы под давлением такого соперника не сломаться. Выстраивать подобный хоккей нужно не один год и на всех уровнях — от детских школ до первой сборной.

Золото МЧМ в Эдмонтоне выиграла сборная США. В финале она победила Канаду со счетом 2:0. Следующий МЧМ также пройдет в Эдмонтоне и в еще одном канадском городе — Ред-Дире. А МЧМ-2022 планировали провести в шведском Гётеборге, но в итоге этот город примет турнир в 2024 году. МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и Омске.