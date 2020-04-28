«Хоккеистам не стоит рано уезжать за океан»

В минувшем сезоне молодежная сборная России добилась лучшего результата за четыре года — выхода в финал чемпионата мира в Чехии, где едва не обыграла Канаду. Особое внимание к команде привлек также приход в штаб главного тренера Валерия Брагина двух звездных помощников — легендарных хоккеистов Игоря Ларионова и Николая Хабибулина. На их фоне в тени оказался работавший с защитниками Александр Бойков. В интервью «Известиям» он рассказал об уровне молодых российских хоккеистов, поделился мнением о грядущем отъезде Александра Романова в НХЛ, а также оценил игру сборной в Чехии и высказался о поступке Егора Замулы, скрывшего от руководства команды свою травму.

— Как сейчас проводите время на карантине?

— С семьей в городе Лексингтон, штат Кентукки. Здесь я когда-то играл за «Кентукки Тороблейдз», бывший фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс». Понравился этот город, приобрели здесь жилье и проводим свободное время. Сейчас тут всё спокойно — такого масштабного карантина нет, паники среди местных жителей тоже не наблюдаю. Но мы с семьей сидим дома, выбираясь только в магазины, куда можно спокойно съездить и купить любые нужные продукты — там всё есть.

— На недавнем МЧМ в Чехии у вас был лучший подбор защитников за время работы в молодежной сборной России?

— Я работал с защитниками очень хорошего уровня. Не хочу называть конкретные фамилии, но у нас было семь хоккеистов этого амплуа — шесть игравших плюс Антон Малышев в качестве запасного. Я его тоже старался подключать, но в итоге решили играть в шесть защитников. В принципе, все исправно выполняли свою работу. Кто-то играл много в большинстве, кто-то — в меньшинстве. Но этот созыв был очень хорошим. Я во время работы часто приводил ребятам в пример свой первый МЧМ, где собирались ребята 1995 года рождения — Владислав Гавриков, Никита Черепанов. Там тоже был хороший состав, но по сбалансированности я бы выделил именно ту группу ребят, что играла на последнем первенстве планеты. Как сказал Валерий Николаевич Брагин, за последние 10 лет это вообще была одна из сильнейших молодежных сборных.

— С момента вашего первого МЧМ-2015 выбор качественных молодых защитников стал шире?

— Я работал на трех МЧМ — в этом году в Остраве и Тршинце, в прошлом году в Ванкувере и пять лет назад — в Монреале и Торонто. Был четырехлетний перерыв, когда я трудился в «Динамо». Со стороны наблюдал за молодежной сборной, но не буду оценивать тогдашний состав. А вот если сравнивать с 2015 годом, то, как я уже сказал, он с тех пор стал более сбалансированным. Значит, конкуренция растет.

— Год назад Владислав Третьяк говорил, что к росту конкуренции среди вратарей, помимо прочего, привели постоянные сборы и лагеря для голкиперов, организованные ФХР. И сообщил, что нечто подобное уже делали для защитников, собираясь широко внедрить эту практику. Действительно федерация настолько серьезно взялась за развитие игроков довольно дефицитного для России амплуа?

— Пока прошел один такой сбор, но я бы хотел поблагодарить федерацию за то, что она начала подобную практику. В начале мая прошлого года действительно собирали лучших на тот момент кандидатов среди защитников с 2000 по 2004 год рождения. Провели с ними семь дней — на мой взгляд, сбор прошел на очень высоком уровне. Ребятам очень понравилось. Мероприятие проводил канадский специалист Дэниэл Бохнер, работающий в ФХР, — делал все очень профессионально. Там, кроме меня, были Андрей Козырев (главный тренер юношеской сборной России U-17. — «Известия»), Андрей Скопинцев (тренер защитников московского «Динамо». — «Известия»), Юрий Добрышкин (главный тренер «СКА-Варяги», молодежной команды системы СКА. — «Известия»). И мы тоже были довольны этим мероприятием, поскольку в наше время таких сборов вообще не проводилось. По его окончании ребята 2000 года рождения — их было человек 16 — поехали в Сочи на Кубок Черного моря. Там и я, и Валерий Николаевич Брагин увидели очень большую разницу между той игрой, которую они показывали до сбора, и той, которую продемонстрировали на турнире. За семь дней они прибавили очень сильно. Но этим надо заниматься постоянно. Нельзя созвать людей один раз в год на одну неделю и добиться глобального рывка в их развитии. Мы, конечно, даем ребятам упражнения для поддержания формы в течение сезона, но хотелось бы подобные сборы для защитников проводить чаще, чем раз в год.

— После последнего МЧМ Егор Замула объявил, что ложится на операцию из-за травмы, о которой не рассказал тренерскому штабу, так как очень хотел сыграть на турнире. Вы бы его не взяли, узнай о ней заранее?

— Никто не знал об этой травме. И Замула не говорил. Хотя мы постоянно спрашивали хоккеистов об их самочувствии. Если бы мы увидели во время тренировок и товарищеских игр, что он испытывает какую-то боль, стали бы узнавать подробности. И при всем профессионализме Егора и его высоком уровне появился бы вопрос, нужен ли нам травмированный игрок на этом МЧМ. В любой момент при любом столкновении он мог закончить турнир в первом матче. И мы бы доигрывали в шесть защитников. Но во время тренировок Замула не показал никакой боли. И турнир отыграл на очень хорошем уровне.

— Понятно, что для команды это обошлось без последствий, но, когда Егор объявил о травме, не хватались за голову от того, что во время МЧМ могли неожиданно потерять игрока? На ваш взгляд, с его стороны профессионально было скрывать свои проблемы?

— Мне кажется, на месте Егора я бы поступил так же. Это мечта любого молодого игрока — попасть на чемпионат мира. Они шли к этому все 18–20 лет своей жизни. Поэтому ничего не могу здесь комментировать. Конечно, любым столкновением Замула мог подвести команду. Но, к счастью, этого не произошло. И я любого игрока понимаю, когда он так цепляется за единственный шанс в своей жизни. Почему бы и нет, если чувствуешь, что сможешь.

— Об отъезде Александра Романова в «Монреаль» многие говорят как о свершившемся факте. Он готов к НХЛ?

— Сложный вопрос. Но он здорово показал себя на МЧМ, а затем заслужил вызов в первую сборную. Сейчас Романов вполне созрел для того, чтобы попробовать себя в НХЛ.

— Романов и Даниил Журавлев сильно прибавили за год, если сравнивать их с выступлениями на МЧМ в Ванкувере и Остраве?

— Конечно. Нужно заметить, что оба прошедший сезон КХЛ играли в основных составах сильных команд: Романов — в ЦСКА, Журавлев — в «Ак Барсе». Мне кажется, прошлогодний МЧМ в Ванкувере придал им уверенности в своей игре. Поэтому они и в своих клубах прибавили.

— Четвертое звено молодежки в лице Никиты Ртищева, Ильи Круглова и Максима Соркина почти весь турнир играло только в меньшинстве. По ходу МЧМ был вариант более широкого их использования?

— Повторюсь, у нас была очень сбалансированная команда. И все знали свою роль. Ртищев и Соркин первыми выходили в меньшинстве — мы их наигрывали в этом качестве. В то же время у них были шансы забить. Что и сделал Никита в финале. У нас все четыре линии могли отметиться заброшенными шайбами. Но мы всем штабом сошлись на том, что будут две бригады большинства, а в меньшинстве нужны две пары, обязанные сдерживать соперника, когда он разыгрывает лишнего. Все в команде понимали это, и никто не обижался из-за игрового времени.

— Что случилось с командой после того гола Соркина, когда быстро дали Канаде сократить разрыв в счете, а затем отыграться и выиграть?

— Этот вопрос до сих пор остается в голове. Мы много рассуждали об этом. Тяжело что-то комментировать. Да, все складывалось в нашу пользу, повели в счете 3:1 в середине третьего периода, когда забил Соркин. Но тут же этот второй гол канадцев с рикошета немного надломил наших ребят. К сожалению, это имело такие негативные последствия.

— Ваша работа сильно изменилась после случившихся за месяц до МЧМ перестановок в штабе — замены Юрия Бабенко на Игоря Ларионова и Владимира Куликова на Николая Хабибулина?

— Да не особо изменилась. Все проходило в рабочем режиме. Все работали как единое целое. Получился очень дружный тренерский штаб.

— Работая в 2015 году с Владиславом Гавриковым, предполагали, что это будущий защитник первой пары сборной на золотой Олимпиаде?

— На тот момент была видна перспектива. Своей работоспособностью и желанием быть лучшим он показывал, что может прогрессировать. И делал это. Мог в любой момент и везде отобрать шайбу — просто зубами вырывал у соперника. Продолжает это делать и сейчас.

— На том МЧМ, помимо вас, в помощниках Валерия Брагина были Евгений Корешков и Анвар Гатиятулин, успевшие поработать в КХЛ и главными тренерами, и ассистентами в ЦСКА и СКА. Год назад Юрий Бабенко стал старшим тренером в московском «Динамо». Когда ждать подобного перехода от вас?

— Не хочу комментировать свое будущее, но вы правильно подчеркнули, как прибавляет в росте и карьере специалист, работающий с Валерием Николаевичем. Он не просто хороший тренер, но и настоящий учитель. Который не просто говорит, что делать, но и помогает что-то изменить в своем сознании и работе. С Брагиным прибавляют не только хоккеисты, но и его помощники. Я даже не могу конкретно сказать, в чем именно — тут можно до бесконечности перебирать все аспекты. Всё время подходишь к нему, что-то спрашиваешь и всякий раз узнаешь новое. Этот человек все время в работе и не останавливается в развитии, стараясь делиться накопленным с помощниками.

— В феврале вы с Брагиным поработали в штабе национальной сборной на этапе Евротура в Швеции. Каковы впечатления от этого визита?

— Конечно, уровень совсем другой. Начиная с бытовых вопросов и заканчивая работой на льду. Класс у ребят совершенно другой — в первую очередь в плане скоростей и принятия решений. Я, как и в молодежной сборной, отвечал за оборону и игру в меньшинстве. В тактическом плане особой разницы не заметил, но у взрослых ребят значительно выше уровень, они показывают профессиональный подход.

— С олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем надо по-другому выстраивать отношения, чем с молодежью?

— Не сказал бы, что пришлось перестраиваться. Все внимательно слушали наши указания и работали с отдачей. Тем более, на этом Евротуре было много ребят 1995 года рождения, знакомых мне по МЧМ-2015. Поэтому знали наши требования. И работать с ними было легко.

— На МЧМ нашу сборную часто представляют ребята, в юном возрасте уехавшие в юниорские лиги Северной Америки и не поигравшие на взрослом уровне в России. В 1993 году, в 17 лет, вы также уехали из Челябинска за океан. В нынешнее время стоит подобным образом строить свою карьеру?

— Когда я уезжал, в стране был кризис. В России была полная разруха — коньки не достать, а перчатки нам передавались рваные от мастеров. Меня пригласили попробовать себя в Америке. Сказали: «Не получится — пожалуйста, вернешься обратно». Я потихоньку привыкал там и был нацелен попасть в НХЛ. Сейчас ФХР всё делает, чтобы молодежь не уезжала за границу. Создаются условия: сборы, хорошие контракты. Персонально занимаются с нападающими, вратарями, защитниками, привозят профессионалов из Канады, чтобы учили ребят правильному катанию. Где все это было в начале 1990-х? А сейчас условия для молодых потрясающие. Мне кажется, им не стоит так рано уезжать. Лучше сначала попробовать закрепиться в КХЛ и попозже попробовать себя в НХЛ. Сейчас можно развиваться и в России. Та же разработанная ФХР программа подготовки «Красная машина» подразумевает единую систему развития молодых хоккеистов в нашей системе.

— Когда мы увидим полноценный продукт этой программы?

— Программа уже внедрена, и в ближайшие годы должен быть результат в виде появления более качественных игроков. Думаю, уже ребята 2002 года рождения покажут плоды работы «Красной машины». Я смотрел на выступление этой юниорской сборной на прошлогоднем Кубке Глинки, который Россия выиграла впервые за 20 лет. Было видно, что собрались очень талантливые ребята.

— Их рост усложнит то, что коронавирус лишил их возможности сыграть на юниорском чемпионате мира, который должен был пройти сейчас?

— Конечно, жалко ребят, которые к этому ЮЧМ шли всю карьеру. Но думаю, это им не помешает показать себя на более высоком уровне. В прошлом году на Глинке они продемонстрировали свой потенциал. И, если не снизят требований к себе, добьются больших успехов уже на уровне молодежки и взрослых команд.