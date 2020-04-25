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Достичь потолка: как российский хоккей готовится к новым правилам КХЛ

Лига продолжает настаивать на жестких финансовых ограничениях, чтобы уравнять возможности клубов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Достичь потолка: как российский хоккей готовится к новым правилам КХЛ
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2020-04-24 18:29:35
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Ближайший, 13-й сезон КХЛ может стать историческим. Планируется, что лига впервые проведет соревнования в условиях жесткого потолка зарплат. Правда, Федерация хоккея России (ФХР) и часть функционеров по-прежнему настаивают либо на отмене ограничений, либо на их либерализации. Например, предлагается поднять потолок до 1,3 млрд рублей. Но на этой неделе президент КХЛ Алексей Морозов еще раз объявил, что в следующем сезоне клубы ждет лимит в 900 млн рублей.

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Основной аргумент противников ограничений — риск, что топ-клубы не смогут удержать игроков от отъезда в НХЛ. Якобы это ударит по качеству чемпионата, а также лишит сборную возможности привлекать в свои ряды лучших игроков и затруднит подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Отъезд игроков в НХЛ — это уже давняя проблема, — поделился с «Известиями» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — Но думаю, она не сильно скажется на игре топ-клубов, которые смогут забирать хороших исполнителей у менее обеспеченных команд. Если потолок зарплат увеличат, значит, будет возможность удержать хороших игроков. А если оставят таким же, то на сегодняшнем этапе это не поможет менее богатым клубам привлекать сильных хоккеистов. Поэтому я не уверен, что настолько жесткие ограничения сейчас уместны. Возможно, стоит поднять потолок и не торопиться с дальнейшим ужесточением. Но сама идея — ограничить траты на зарплаты — хорошая, нам давно надо прийти к тому, чтобы в лиге шло соревнование не бюджетов, а тренеров и менеджеров, и борьба за трофеи зависела от качества управления.

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Игроки ПХК ЦСКА радуются победе в матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Торпедо» и ПХК ЦСКА

Игроки ПХК ЦСКА радуются победе в матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Торпедо» и ПХК ЦСКА

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
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У сторонников жесткого и низкого потолка есть ответ на критику. По их мнению, спортсмены в любом случае будут уезжать, так как стремятся в лигу более высокого уровня. Что касается интересов сборной, то в случае допуска до Игр игроков НХЛ наша команда будет привлекать своих звезд из-за океана. Но даже в случае их отсутствия всё равно имеющиеся кадры в КХЛ позволят России собрать более сильный состав, чем у конкурентов.

Плюсом жесткого потолка считается то, что его появление приведет к выравниванию кадровых возможностей большинства клубов. Сейчас наблюдается слишком явная диспропорция — ЦСКА и СКА превосходят всех по бюджету и подбору игроков. Соперничать с ними могут «Ак Барс» и «Авангард». Частично позволить себе звезд также имеют возможность московское «Динамо», «Автомобилист» и «Металлург». Остальные же вынуждены довольствоваться ролью середняков или откровенных аутсайдеров.

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Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов (слева)

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов (слева)

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Хочется, чтобы все команды были равны, и каждая могла обыграть каждую, — заявил «Известиям» нападающий подольского «Витязя» Алексей Макеев. — Не только в начале сезона, как это часто удается сейчас, но и в середине «регулярки», и в конце. Тот же «Витязь» показал, что в сентябре может обыграть кого угодно, но в декабре наступила яма, когда ЦСКА и СКА выходили на пик формы. Можно было против них играть, но гораздо сложнее. Потому что у одних клубов шесть звеньев, а у других — четыре. И то четвертые звенья берут из Высшей лиги, из фарм-клубов. Надеюсь, потолок зарплат усилит конкуренцию.

При этом хоккеист считает, что ограничения на данный момент слишком жесткие, и с ними связан отъезд игроков в НХЛ.

— На мой взгляд, его (потолок зарплат. — «Известия») как-то резко снизили с 1,3 млрд, — добавил Алексей Макеев. — Нужна золотая середина. Где-нибудь на уровне 1,1 млрд. А с низким потолком мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ. И еще многие поедут за океан. Понятно, что престижная лига — все туда хотят попасть. Но как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн? А у нас ведь через два года Олимпиада. И неясно, как будем комплектоваться, если туда НХЛ не отпустит своих игроков.

Клубы готовятся

Еще зимой ходили слухи, что некоторые топ-клубы намерены если не продавить смягчение потолка, то придумать способы обойти его — например, с помощью крупных бонусов за результаты команд и индивидуальные показатели — вне зарплатного фонда. Однако, по данным «Известий», сейчас об этом речи не идет. Отчасти на ситуацию повлияла пандемия, в условиях которой даже самые богатые спонсоры решили взять курс на частичное снижение трат на непрофильные активы. Но некоторые клубы с серьезными финансовыми возможностями изначально подстраивались под потолок в 900 млн рублей.

— У нас еще с прошлых сезонов был четкий план, ориентированный на введение в 2020 году жесткого потолка зарплат, — объяснил «Известиям» директор «Автомобилиста» Максим Рябков. — От этой концепции мы не отказываемся. Сейчас по составу и суммарной зарплатной ведомости наш клуб вписывается в эти рамки. И «Автомобилист» продолжит данную политику. Мы с самого начала поддерживали идею жесткого потолка и считаем ту сумму, которую обозначила КХЛ, оптимальной.

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Игроки «Витязя» радуются заброшенной шайбе в матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Витязь» и ХК СКА

Игроки «Витязя» радуются заброшенной шайбе в матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Витязь» и ХК СКА

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В малобюджетных клубах надеются, что потолок зарплат позволит им подравняться с лидерами по части кадровых возможностей.

Потихонечку должно происходить выравнивание между командами, — сказал «Известиям» председатель совета рижского «Динамо», член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис. — Пусть и не такое значительное, но дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать. Определенная оптимизация ресурсов должна привести к усилению конкуренции между участниками соревнования.

Пока участие в следующем сезоне КХЛ подтвердили 24 клуба. В минувшем чемпионате играло 25 команд. В начале апреля от выступления в сезоне-2020/21 отказался владивостокский «Адмирал». Это случилось после того, как руководство Приморского края перераспределило бюджеты профессиональных спортивных команд на этот год в пользу борьбы с коронавирусом.

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