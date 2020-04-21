Из «Витязя» на распутье: Алексей Макеев покидает подольский клуб

Осталось 10 дней до истечения контрактов множества игроков КХЛ. Среди них — нападающий подольского «Витязя» Алексей Макеев. По информации «Известий», один из старожилов подмосковного коллектива не намерен оставаться в своем нынешнем клубе.

За семь сезонов в «Витязе» 28-летний форвард стал одним из ключевых хоккеистов команды. В последнее время он регулярно играл в первом звене и прошлой осенью получил приглашение в сборную России на матчи Кубка Карьяла. Сам Макеев не захотел подтверждать «Известиям» информацию о своем уходе из клуба, отметив, что определенность наступит после 30 апреля, когда он станет неограниченно свободным агентом.

— В принципе варианты трудоустройства есть, — рассказал «Известиям» Алексей Макеев. — Агент ведет ведет переговоры с разными клубами, но полная ясность наступит позже. Как раз после 30 апреля.

По информации разных СМИ, интерес к Макееву проявляет сразу несколько клубов КХЛ, но наибольшие шансы его заполучить имеет екатеринбургский «Автомобилист». Источник «Известий» также указывает на уральскую команду как на наиболее вероятный вариант продолжения карьеры хоккеиста.

Алексей Макеев дебютировал в КХЛ именно в составе «Автомобилиста». Спортсмен — уроженец города Новоуральск Свердловской области и воспитанник местного клуба «Кедр». В Екатеринбург он переехал в 2012 году, проведя первый сезон в молодежной команде «Авто», выступавшей в МХЛ. В том же году состоялся дебют в КХЛ.

В 2013-м Алексей Макеев перешел в «Витязь». Там он сыграл значительную роль в первых локальных успехах ранее не хватавшего звезд с неба клуба. В сезоне-2016/17 команда впервые в своей истории вышла в плей-офф КХЛ. Спустя два года она повторила успех, а в минувшем чемпионате также добилась права участия в первом раунде Кубка Гагарина. В последние пять сезонов форвард набирал не менее 20 очков по системе «гол+пас» за один регулярный чемпионат.

— Считаю, что это были плодотворные семь лет, которые включили немало ярких матчей команды, особенно в те сезоны, когда мы выходили в плей-офф, — отметил Алексей Макеев. — Я всегда старался действовать на максимуме своих возможностей. Надеюсь, болельщики «Витязя» были довольны. Но рассчитываю, что лучшие сезоны у меня еще впереди.

Минувший сезон «Витязь» начал очень успешно, по итогам первого месяца сенсационно лидируя в регулярном чемпионате. В частности, команде удалось одержать яркие победы над фаворитами КХЛ — ЦСКА и СКА. Главным ударным атакующим звеном была тройка Александр Семин — Артем Швец-Роговой — Алексей Макеев. После октябрьского обмена Швеца-Рогового в СКА связка действовала уже не так ярко, но всё же помогла команде выйти в плей-офф.

В ноябре на Кубке Карьяла в составе национальной сборной Алексей Макеев сыграл один матч.