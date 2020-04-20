«Здорово, что «Динамо» удалось сохранить Яшкина»

В минувшем сезоне КХЛ московское «Динамо» заняло четвертое место в регулярном чемпионате, а затем прошло первый раунд плей-офф, выиграв в шести матчах дерби у своего заклятого соперника «Спартака». Но из-за пандемии коронавируса концовку турнира пришлось отменить. Теперь бело-голубые комплектуют состав на следующий сезон. В частности, они продлили контракты с рядом хоккеистов, в том числе с Дмитрием Яшкиным, одним из лидеров команды, который входил в число лучших бомбардиров КХЛ-2019/20. Также было заключено новое однолетнее соглашение с главным тренером Владимиром Крикуновым.

В интервью «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион, легендарный динамовский защитник и многолетний вице-президент клуба Виталий Давыдов оценил выступление команды в прошедшем сезоне и ее перспективы в следующем.

— Какое ваше общее впечатление от выступления «Динамо»?

— Чемпионат закончился на самом интересном. Поэтому сложно говорить, как выступила команда. На мой взгляд, на протяжении всего сезона она сыграла нормально. Какое место заняло бы «Динамо» в итоге, тяжело сказать: впереди было много игр в плей-офф. Тем более после серии со «Спартаком» мы попали на ЦСКА — это было бы еще более серьезное противостояние, настоящая проверка на прочность. А так, в сыгранной части сезона команда выступала ровно и уверенно.

— Насколько важно было продлить соглашение Дмитрия Яшкина? На его звене с Вадимом Шипачевым держалось в «Динамо» многое.

— Конечно, здорово, что удалось сохранить игрока такого уровня.

— Поддерживаете продление контракта с Владимиром Крикуновым?

— Тренерский штаб хорошо справился со своей работой. Думаю, пока в нем ничего менять не надо. Посмотрим, как будет дальше.

— Звено Шипачева и Яшкина было лучшим в КХЛ в этом сезоне?

— Первое динамовское звено было ведущим во всей лиге. Хочется, чтобы оно сохранило свой уровень и на будущее. Поэтому будем ждать от ребят хорошей игры.

— Как оцените выступление защитников?

— Линия обороны бело-голубых уступает линии атаки. Усилить защиту хотелось бы. Но это не всегда возможно. Будет шанс пригласить более сильных игроков — думаю, в «Динамо» это сделают. Если нет, то вполне можно выступать и с нынешним составом: Юусо Хиетаненом, Андреем Мироновым и другими.

— «Динамо» продлило на год свою легенду Александра Еременко, которому уже исполнилось 40 лет. Вратарская линия не нуждается в изменениях?

— По моим ощущения, Еременко уже устал тащить на себе весь сезон, поэтому ему периодически нужна замена. В прошедшем регулярном чемпионате Иван Бочаров вполне справился с ролью первого номера, а Еременко подошел в хорошей форме к плей-офф и внес значительный вклад в победу над «Спартаком». Думаю, Александр еще поможет «Динамо», поэтому тренерский штаб решил оставить его еще на год. Но нужно подтягивать молодежь, чтобы составляли конкуренцию и учились у более опытных вратарей. А как между Еременко и Бочаровым распределять игровое время, должен решать тренерский штаб. Исходя из их состояния в конкретный момент.

— Какая-нибудь из команд в прошедшем сезоне вас удивила?

— «Автомобилист» — удачным стартом. А дальше для меня оказалось неожиданно, что екатеринбургский клуб быстро сдулся и долго был вне зоны плей-офф, лишь во второй части сезона выбравшись из кризиса. А остальные команды почти все играли ровно. В том числе и лидеры: «Ак Барс» с «Авангардом» на Востоке, ЦСКА, СКА и «Динамо» на Западе.

— Отказ «Адмирала» от выступления в КХЛ в следующем сезоне — сильный удар по лиге?

— Конечно, жалко, что «Адмирал» покидает КХЛ. Будем надеяться, что это временное решение. И к началу сезона — в крайнем случае через год — средства на содержание команды в КХЛ найдутся. Но а сейчас пока все заняты только коронавирусом.

— Вас он полностью обошел стороной?

— Нахожусь в изоляции уже довольно давно. Стараюсь контролировать свое здоровье, не выхожу из дома. В общем, выполняю приказ президента страны. Чего и всем остальным желаю. Сейчас главное — не болеть и не навредить себе и своим близким. А там уже, когда всё закончится, можно будет наверстывать упущенное, в том числе и в хоккее. Уверен, и ребята с тренерами, и болельщики уже соскучились по игре. Поэтому, когда всё вернется на круги своя, будет очень интересно.