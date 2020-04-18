Расставание с «Адмиралом»: спортивный директор клуба покинул свой пост

В связи с решением «Адмирала» не выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне клуб покинула вся основная команда. По информации «Известий», это касается и спортивного директора Сергея Немчинова. Сам знаменитый хоккеист подтвердил «Известиям», что проговорил с клубом свой уход сразу после снятия команды с соревнований КХЛ — то есть 1 апреля. Но до сих пор ни одна из сторон не сообщала об этом официально.

Ранее уже было объявлено, что все хоккеисты «моряков» станут неограниченно свободными агентами — это касается не только игроков, у которых 30 апреля истекают контракты. Немчинов же был назначен спортивным директором 22 марта, то есть отработал в новой должности считаные дни.

— Я уже покинул «Адмирал» и не работаю там — решение об этом мы с клубом приняли в тот же день, когда стало ясно, что нас в следующем сезоне не будет в КХЛ, — рассказал «Известиям» Сергей Немчинов. — Был ли вариант, что продолжу работу в клубе и буду заниматься молодежным направлением и школой? Нет, такого разговора не было. Но, в любом случае, если через год «Адмирал» вернется в КХЛ и снова предложит мне поработать вместе, я готов вернуться в клуб.

Сам клуб продолжает функционировать — следующий сезон пропустит лишь его основная команда «Адмирал», которая не сыграет ни в КХЛ, ни в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), но молодежная команда — «Тайфун» — примет участие в соревнованиях МХЛ следующего сезона. Также клуб объявлял, что Приморский край готов выделить средства на выступление команды U-18 в юношеской лиге и на работу детско-юношеской спортивной школы.

31 марта руководство Приморского края объявило, что средства, заложенные на финансирование профессиональных спортивных команд на 2020 год, будут перераспределены в пользу мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Это коснулось ХК «Адмирал», футбольного клуба «Луч» и баскетбольного «Спартака-Приморья».

Из-за этого «Адмирал» не смог заявиться в КХЛ на следующий сезон. А поскольку у клуба и так, по меркам лиги, был самый маленький бюджет, ситуация не позволила ему выступить даже в ВХЛ — втором по значимости турнире в России. При этом незадолго до решения о снятии был назначен не только Сергей Немчинов, но и новый главный тренер. Им стал Леонид Тамбиев, для которого это был бы дебют в КХЛ. Ранее 49-летний специалист отметился успешной работой в ВХЛ, предыдущие два сезона он завоевывал Кубок Петрова — главный приз Вышки, вручаемый победителю плей-офф. Причем Тамбиев выигрывал его с двумя разными командами — петербургским «Динамо» (2018) и казахстанской «Сарыаркой» из Караганды (2019).

— Ничто не предвещало такого исхода — приостановки финансирования и снятия клуба, — объяснил Сергей Немчинов. — Во всяком случае, нам никто до этого не говорил о возможности такого решения, поэтому мы работали в штатном режиме, назначили Леонида Тамбиева новым главным тренером, активно занимались формированием состава на следующий сезон. Но что случилось, то случилось. Все мы знаем, какая сейчас обстановка в стране и мире. Поэтому главное — пережить эпидемию, добиться того, чтобы здоровью людей ничего не угрожало. Тогда можно будет снова играть в хоккей, и верю, что «Адмирал» в будущем вернется в КХЛ.