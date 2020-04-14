«Не для того собираюсь в НХЛ, чтобы уезжать при первых же трудностях»

После досрочного завершения сезона КХЛ многие игроки российских команд уже начали заключать соглашения за океаном. Хотя в Северной Америке пока еще рассчитывают на скорый спад пандемии коронавируса, который позволит возобновить и доиграть кубки в НХЛ и АХЛ. Однако, по крайней мере, уже в следующем, осеннем сезоне, зрителей ждут дебюты целого ряда хоккеистов из России.

Среди них — нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян. Талантливый хоккеист в апреле подписал годовой контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс», который выбрал его на драфте еще в 2017 году. В интервью «Известиям» 21-летний форвард рассказал, почему принял решение уехать за океан, и оценил свои перспективы в КХЛ.

- Как сейчас проводите время?

- Вместе с семьёй нахожусь за городом, уехал из Питера в деревню около Чудского озера. Нахожусь на чистом воздухе, поэтому режим самоизоляции проходим достаточно спокойно. Пока не удалось сходить на рыбалку или искупаться, но думаю, еще сможем это сделать.

- По деталям контракта с «Чикаго» быстро договорились?

- Да, мой агент оперативно провел переговоры, и прийти к соглашению с «Чикаго» не составило труда. Я понимал, что хочу поехать туда и попробовать себя в НХЛ. Был нацелен сделать это именно в нынешнем году. Знал, что клуб тоже заинтересован во мне, поэтому настраивался на переезд в Чикаго заранее.

- Вы ведь ездили в расположение «Чикаго» прошлым летом?

- Да, в начале июня я летал туда — пообщался с сотрудниками клуба, мне провели экскурсию по арене, по городу, рассказали, что и как будет. В общем, подробно готовили меня к будущему переходу. Уж тогда я понял, что на меня рассчитывают. Это еще больше добавило уверенности в необходимости ехать в «Чикаго» по окончании контракта с «Сочи».

- С генеральным менеджером и главным тренером «Чикаго» удалось тогда пообщаться?

- С тем и с другим разговаривали. Но, в принципе, связь с ними и со скаутами была налажена еще с момента драфта, с 2017 года. Как мне сказал Джереми Коллитон — тогда главный тренер «Рокфорда» (фарм-клуба «Чикаго»), сейчас возглавляющий основную команду — он уже тогда меня отмечал. И, когда клуб делал выбор на драфте, выступал за мою кандидатуру. И сейчас он говорит, что не изменил своего отношения ко мне, рассчитывает, что я раскроюсь в НХЛ.

- Как вам Чикаго во время экскурсии? Какое-то место особенно запомнилось?

- Да, башни Трампа. А в целом город красивый и интересный. Даже как-то трудно назвать что-то конкретное помимо названного мной места. Виден масштаб города, он в постоянном движении. Впрочем, я тогда не первый раз там был — ездил туда и после драфта, и незадолго до него.

- Это было что-то вроде преддрафтового собеседования?

- Нет, с «Чикаго» я его не проходил. Но, когда в 2017 году закончился сезон в России, поехал туда по приглашению «Блэкхокс» незадолго до драфта с группой игроков, среди которых был Андрей Кузьменко. При этом, тогда я вообще не предполагал, что буду выбран на драфте местным клубом. Более того, вообще не был уверен, что меня задрафтуют.

- С Андреем Николишиным, скаутом «Чикаго», сейчас контактируете?

- Да, и с ним общался неоднократно, и с работающим сейчас в клубе Барри Смитом (бывший главный тренер СКА - «Известия»), который в прошлом году приезжал в Питер и обсуждал со мной мое будущее. А с Николишиным по-прежнему поддерживаем контракт. Очень благодарен Андрею Васильевичу, который постоянно подробно объяснял, что меня ждет и способствовал одному из моих приездов в Чикаго, когда мне показали город его русские друзья, обосновавшиеся там уже много лет назад.

- Виталий Кравцов рассказывал, как в ходе последнего сезона в «Тракторе» он получал подробные инструкции от «Нью-Йорк Рейнджерс»: как готовить себя, как питаться. Вам из «Чикаго» что-нибудь подобное отправляли?

- Когда я приезжал в расположение клуба, мне объясняли, что есть целый перечень подробных рекомендаций, как я должен работать, чтобы приехать готовым в НХЛ. И сообщили, что, если я изъявлю желание, они все перешлют. Но инициатива должна идти с моей стороны. В «Чикаго» четко дали понять, что верят в мой профессионализм, и я сам должен чувствовать, как готовиться. Поэтому я решил продолжить работать так, как работал до этого. Естественно, в межсезонье надо хорошо прибавить физически. И я это понимаю. Но, если говорить о своде рекомендаций от клубов НХЛ, то в любом случае там будут смотреть исключительно на то, в каком состоянии ты приедешь в тренировочный лагерь перед сезоном. Если в «Чикаго» посчитают мое состояние хорошим, то им не важно, как я готовился летом. Все зависит от личного профессионализма каждого хоккеиста.

- Готовы к тому, что, возможно, придется начинать с АХЛ?

- Конечно. Прекрасно понимаю, что меня могут отправить в «Рокфорд», где придется пробиваться в главную команду. Я к этому готов. Если это произойдет, буду работать и доказывать, что достоин попасть в «Чикаго». И я точно не для того собираюсь ехать в Северную Америку, чтобы при первых же трудностях возвращаться обратно.

- Выступавший с вами в минувшем сезоне за «Сочи» вратарь Иван Налимов в марте ненадолго съездил в «Рокфорд», но так и не сыграл ни одного матча, так как сезон АХЛ прервали из-за коронавируса. Вы обсуждали с ним, что это за команда и место?

- Нет, еще не разговаривали с Иваном. Хочу с ним это обсудить, хотя он толком и не успел потренироваться с «Рокфордом».

- Почему, кстати, вы по его примеру не расторгли с «Сочи» контракт в мае и не поехали за океан уже тогда?

- Как раз после невыхода в плей-офф с «Сочи» и недели отдыха я уже видел, что ситуация с коронавирусом в мире накаляется. Поэтому решил не торопиться расторгать контракт в России, заключать его с «Чикаго», брать билеты и совершать длинный перелет. Решил переждать — на случай, если сезон прервется. Как выяснилось, это было правильно. Я бы не успел там толком даже потренироваться с «Рокфордом». Лучше уж сейчас спокойно дома в России себя готовить и без лишней нервотрепки подойти к сезону.

- Почему в прошедшем сезоне «Сочи» не вышел в плей-офф? Даже после провальной первой половины сезона команда почти догнала «Витязь» и «Торпедо», но несколько раз на ровном месте теряла очки и в итоге оказалась позади.

- Трудно сказать. Действительно, мы вроде во второй половине сезона набрали ход, достаточно много побеждали, обыграли в очных встречах своих конкурентов — «Витязь» и «Торпедо». Но, значит, мы не заслужили этого выхода в плей-офф, раз оказались позади них.

- В сезоне-2017/2018 вы провели 14 матчей в КХЛ в составе СКА. Могли закрепиться в команде?

- Возможно. Шансы есть всегда. Лично я получил большой опыт от проведенного в СКА времени. Благодарен Олегу Валерьевичу Знарку, что подключил меня к составу. Но вы помните, какой там был состав. Такие звезды, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а также с десяток нападающих высочайшего класса – устанешь перечислять. Они почти все в том сезоне выиграли Олимпиаду, поэтому комментарии излишни. Пробиться среди них и заслужить большего игрового времени было непросто. Я гораздо больше рассчитывал закрепиться в СКА в следующем сезоне, когда многие лидеры покинули клуб. Шла перестройка, я всю предсезонку при Илье Петровиче Воробьеве провел в главной команде, тренировался на сборах, играл в контрольных матчах. Но перед стартом регулярного чемпионата мне сообщили, что я не еду на выезд в Казань – там СКА играл с «Ак Барсом» первый матч сезона. Это стало для меня сигналом. Понял, что на меня не рассчитывают настолько, как я ожидал. И тут возник обмен в «Сочи», за который я очень благодарен руководству СКА, поскольку получил возможность постоянно играть на уровне КХЛ, получать практику.

- Напомните, с кем вы играли в звене?

- В основном с Ильей Каблуковым и Евгением Кетовым. Еще иногда с Виктором Тихоновым. В восторге от игры рядом с ними. Для молодого хоккеиста, который дебютирует в КХЛ, выступление с такими людьми в одном звене – огромный и полезный опыт.

- На молодежном чемпионате мира-2018 в Баффало вы были в одной сборной с Андреем Свечниковым. Он тогда на тренировках выдавал те «лакроссы» (голы из-за ворот), которые в этом сезоне устраивал в НХЛ?

- Такого, чтобы прямо забивал голы подобным образом, я не вспомню. То, как на тренировках Андрей поднимал шайбу, держал ее на клюшке, обратил внимание. Но, что он так будет забивать голы в НХЛ, тогда не предполагал. Поэтому был в восторге, когда увидел, что Свечников сейчас творит в «Каролине». Но тогда в молодежке вообще было видно, что он парень талантливый и способен на многое. По многим моментам. И сейчас в НХЛ он не только «лакроссами» хорош. Очень рад за Андрея, тем более, по-прежнему с ним периодически общаюсь, держим связь.

- Вы обсуждали со своим братом Ильей ситуацию с его уходом из системы СКА из-за нарушения режима?

- Мы как раз сейчас находимся за городом вместе. На эту тему, естественно, разговаривали, но подробности я рассказывать не буду. Все, что надо было сказать публично, уже сказано — и самим Ильей, и клубом. Я понимаю, что там произошло, но в любом случае уверен, что мой брат в следующем сезоне будет играть в хоккей. А где и в каком клубе, вы узнаете позже.