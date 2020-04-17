Руль «Автомобилиста»: для чего уральский клуб назначил тренера из НХЛ

Пауза из-за пандемии коронавируса не мешает клубам КХЛ активно заниматься кадровыми вопросами. Так, екатеринбургский «Автомобилист» на этой неделе определился с назначением главного тренера, что ожидалось еще с начала апреля. Ближайшие два сезона уральским коллективом будет рулить канадец Билл Питерс.

Он заменил на этом посту Андрея Мартемьянова. Один из лучших игроков «Автомобилиста» в истории клуба возглавил команду в 2018 году после успешной работы в хабаровском «Амуре». В первый сезон под его началом качество игры уральцев вызывало восторг. В регулярном чемпионате они стали первыми в Восточной конференции, а в плей-офф впервые в истории преодолели первый раунд, но на следующей стадии неожиданно вылетели от «Салавата Юлаева». Год спустя они на первой стадии Кубка Гагарина потерпели поражение от «Сибири» — этого амбициозное руководство клуба уже не простило специалисту.

— Решение о смене главного тренера «Автомобилиста» было для меня неожиданным, — заявил «Известиям» четырехкратный призер Олимпийских игр Игорь Кравчук. — Считаю, что Андрей Мартемьянов хорошо работал. У каждого тренера бывают неудачные сезоны, но в целом в эти два года под его руководством команда прогрессировала, имела узнаваемый рисунок игры. На мой взгляд, это один из самых интересных тренеров КХЛ за последние годы, и для его увольнения нужны были какие-то очень веские основания, но это уже дело руководства клуба. В любом случае, с интересом буду смотреть на работу Мартемьянова в его следующей команде.

По данным СМИ, Билл Питерс — креатура главной звезды «Автомобилиста» Павла Дацюка. Канадец работал с легендой мирового хоккея в «Детройт Ред Уингз», когда в 2011–2014 годах ассистировал самому титулованному тренеру нынешнего века Майку Бэбкоку.

— Трудно сказать, насколько велико было влияние Дацюка в назначении Питерса — об этом нужно спрашивать у самого Павла, — отметил в беседе с «Известиями» чемпион мира –1993, уроженец Екатеринбурга Алексей Яшин. — Но то, что они вместе работали, может помочь новому тренеру правильно использовать лучшие качества лидера своей команды.

В последние годы в России стали гораздо реже приглашать иностранных специалистов, чем в 2000-е – первой половине 2010-х годов. Поэтому приезд 55-летнего наставника — самое знаковое событие после назначения его соотечественника Боба Хартли, уже два года возглавляющего омский «Авангард».

Чемпионский опыт

Стаж работы в НХЛ Билла Питерса — почти восемь сезонов: три в качестве ассистента и пять в качестве главного тренера. Он не хватал звезд с небес в сильнейшей лиге планеты, зато отметился успехами в сборной. В 2015 году Питерс ассистировал Тодду Маклеллану на чемпионате мира в Праге и Остраве — тогда Канада уверенно выиграла турнир. Год спустя Билл работал с «Кленовыми листьями» уже в качестве главного тренера и вновь привел их к золотым медалям первенства планеты, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году он возглавлял национальную команду на ЧМ в Копенгагене и Хернинге, но тогда занял с ней лишь четвертое место.

— Чемпионат мира в России сборная Канады отыграла очень качественно, и в этом большая заслуга ее тренера, — поделился с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли – 1996, олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский. — Когда ты выигрываешь чемпионат мира, роль всего штаба очень существенна. Слишком уж непростой турнир, особенно в последние годы. Показательно, что с момента того триумфа Питерса в 2016 году Канада не побеждала на ЧМ, хотя ее в дальнейшем возглавляли не менее сильные специалисты.

За всю историю КХЛ Питерс — лишь второй иностранец, имеющий за спиной золото чемпионата мира. Ранее таковым был финн Юкка Ялонен. Выигравший с родной сборной ЧМ-2011 специалист возглавлял в 2012-2014 годах петербургский СКА, а в 2016–2018-м — тренировал хельсинкский «Йокерит». Что характерно, вернувшись в сборную Финляндии, он в прошлом году вновь сделал ее лучшей на планете.

По статусу из всех ранее работавших в лиге иностранцев Питерс уступает разве что трем своим соотечественникам — Полу Морису, Майку Кинэну и Бобу Хартли. Первый в 2012-2013 годах возглавлял магнитогорский «Металлург», к тому моменту имея в активе выход в финал Кубка Стэнли-2002 с «Каролиной Харрикейнз». Кинэн сменил его на посту главного тренера «Магнитки» и к своему выигрышу главного приза НХЛ (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс») прибавил триумф в Кубке Гагарина-2014. А Хартли побеждал в Кубке Стэнли в 2001 году с «Колорадо Эвеланш». В прошлом году он довел «Авангард» до финала Кубка Гагарина.

— Хартли и Питерс приехали в Россию в качестве действующих тренеров, — пояснил разницу Игорь Кравчук. — Боб возглавил «Авангард» после двух лет вне НХЛ, но в этот период он работал в сборной Латвии, с которой до сих пор продолжает сотрудничать. А Билла только полгода назад уволили из «Калгари». Это совсем не срок. Тогда как Кинэн приезжал в Магнитогорск после четырех лет паузы. Но при этом он имел гораздо большие опыт и регалии, чем Хартли и Питерс, пройдя через множество клубов, раскрыв немало игроков высокого уровня, а также поработав со сборной на двух победных Кубках Канады — 1987 и 1991 года. Поэтому сравнивать этих специалистов не стоит — разные истории.

Самостоятельную карьеру в НХЛ Питерс начал в 2014 году, возглавив «Каролину Харрикейнз». С ней он за четыре сезона ни разу не вышел в плей-офф. Правда, и до него этот клуб в течение пяти лет выступал неудачно. В 2018 году Билл стал работать с «Калгари Флэймз», где в первый же сезон вышел в плей-офф.

— В НХЛ очень редко увольняют тренера после первого сезона, — добавил Игорь Кравчук. — Ему дают минимум год, чтобы познакомиться с составом, наиграть сочетания — пары защитников, тройки нападающих. И проверить эти сочетания на практике. Все понимают, что двух недель тренировочного лагеря недостаточно для этой проверки и налаживания коммуникации с коллективом. Поэтому дается возможность пройти пару-тройку сезонов, в том числе через собственные ошибки, а затем есть время на их исправление. Как правило, на построение команды дают три года.

Обвинения в расизме

Осенью 2019 года Питерс был уволен из «Калгари» из-за скандала с обвинениями в расизме. Об оскорблениях в свой адрес заявил нападающий Аким Алиу, пересекавшийся с Биллом в конце 2000-х годов, когда играл под его началом в клубе АХЛ «Рокфорд». Именно всплывшие события 10-летней давности лишили наставника работы. Возможно, теперь он в принципе не сможет устроиться в НХЛ.

— Мы не можем позволять себе высказывания в адрес человека другой расы или цвета кожи и должны быть толерантными, — подчеркнул Игорь Кравчук. — Не секрет, что в Северной Америке к этому очень строго относятся. Поэтому, когда случился скандал с Алиу, отставка Билла была ожидаемой. Не исключено, что он больше никогда не получит работу в НХЛ, хотя категорично утверждать я бы не стал. А как специалист Питерс очень хорош — в «Калгари» были довольны его результатами. Для клуба его увольнение было тяжелым шагом, поскольку играла команда качественно, а у хоккеистов с ним сложились хорошие отношения. Но в этой ситуации другого выхода не было.

В руководстве «Автомобилиста» отметили, что не оглядываются на прошлое своего нового тренера. Директор клуба Максим Рябков подчеркнул, что Питерс уже понес наказание за ту историю.

— Трудно оценивать, насколько справедливо увольнять тренера за события, о которых мы узнаем спустя много лет, — сказал он. — Думаю, это дело североамериканского сообщества, НХЛ и клубов. Если конкретный клуб принял решение расстаться с Питерсом, значит, он так оценил для себя имиджевые риски в этой ситуации. Это не значит, что мы должны как-то осуждать или пытаться копировать их принципы. Поэтому я смотрю на назначение Билла чисто в спортивном контексте. И надеюсь, его квалификации, при поддержке руководства «Автомобилиста», хватит для того, чтобы команда сделала шаг вперед в плане результатов.

Ассистентом Питерса в «Автомобилисте» будет знаменитый нападающий «Калгари» и сборной России 1990-х, чемпион мира-1993 и серебряный призер Олимпиады-1998 Герман Титов. В КХЛ он имеет опыт работы главным тренером новокузнецкого «Металлурга», московского «Спартака», омского «Авангарда» и челябинского «Трактора».