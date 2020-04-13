«Два последних сезона «Металлурга» — сплошное уныние»

Двенадцатый сезон КХЛ так и не был завершен из-за пандемии коронавируса. Турнир прервали перед вторым раундом плей-офф, но событий в рамках этого чемпионата было так много, что по ним вполне можно дать оценку работе менеджмента и тренеров большинства команд.

О том, чем запомнился сезон, в интервью «Известиям» рассказал знаменитый в прошлом защитник московских «Спартака» и «Крыльев Советов», а также бывший главный тренер красно-белых, магнитогорского «Металлурга», мытищинского «Атланта» и омского «Авангарда» Федор Канарейкин.

— Какие команды вас удивили?

— В первую очередь, разочаровал «Металлург». Поначалу его неудачи связывали с чешским специалистом Йозефом Яндачем, но и после его отставки, и прихода Ильи Воробьева, в команде мало что поменялось. Из года в год «Магнитка» оказывается в уже сформировавшейся группе клубов, которые не попадают в плей-офф. Но здесь понятно, что бюджет не позволяет им выстраивать работу и подбирать качественных игроков. А вот «Сибирь» порадовала. Больше и зацепиться не за что. Хотя какие-то команды и выделялись на отдельных отрезках чемпионата. Однако по итогам сезона кроме Новосибирска сенсаций не произошло. В зону плей-офф прошли те клубы, от которых этого и ждали.

— Плей-офф тоже ничем не поразил?

— Первый раунд был предсказуем. Победители шести пар определились быстро. Лишь в противостоянии «Авангарда» с «Салаватом» (4:2 в серии в пользу уфимского клуба. — «Известия») завязалась борьба, но это было ожидаемо. И в дерби «Динамо» — «Спартак» (4:2 в серии) была хорошая борьба. В остальном — можно выделить лишь яркую победу «Сибири» над «Автомобилистом» в пяти матчах (4:1).

— В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы «Металлурга»?

— Я два раза работал в Магнитогорске и знаю принципы работы этого клуба. Воспоминания о том периоде очень позитивные, но, как мне кажется, в команде до сих пор болезненно воспринимают серии поражений. В мою бытность, если «Металлург» проигрывал две встречи подряд, то, не дай Бог, потом потерпишь еще и третье поражение, то это сразу ЧП. А сейчас были длинные серии проигрышей, отсюда паника. При этом для меня стало полным разочарованием, что игроки «Магнитки» в нынешнем сезоне не прогрессировали. Возьмем, к примеру, оборону в лице Виктора Антипина и Алексея Береглазова, который не так давно вернулся из НХЛ. Они не показывали свой уровень. Это результат не только их работы, но и тренерской. Также у «Металурга» была слабая атака. Поэтому много вопросов к клубу. Просто провальный сезон у Магнитогорска — прошлый, впрочем, был такой же. А в этом вообще со скрипом вышли в плей-офф.

— Можно сказать, что у команды нет амбиций?

— Я помню времена, когда в случае вылета «Металлурга» или «Авангарда» во втором раунде, это сразу считалось ЧП. А сейчас вылетают в первом круге и еще находят какие-то слова в свою защиту. Но тут нет и не может быть никакого оправдания.

— «Металлург» в начале сезона уволил своего вице-президента Геннадия Величкина, который в течении нескольких десятилетий являлся ключевой фигурой в менеджменте команды. Для вас это стало ожидаемой новостью?

— Летом было набрано много «тяжелых» по деньгам игроков. Контракты хоккеистов — это не тренерская кухня. Но однозначно, вложенные средства не оправдались. Безусловно, теперь «Магнитке» придется расчищать платежную ведомость, чтобы вписаться в потолок зарплат. И при этом команде надо не упустить свои победные традиции. Потому что два последних сезона — это сплошное уныние.

— Как оцените свой родной «Спартак» в первый сезон Олега Знарка на посту главного тренера?

— «Спартак» в общем провел сезон на своем уровне, если брать возможности игроков. В начале чемпионата были периоды, когда команда выдавала как хорошие серии, так и неудачные. Но в целом сезон можно красно-белым поставить в зачет. В играх плей-офф против «Динамо» получилось так, как должно было получиться. Бело-голубые получше укомплектованы, исполнители у них более мастеровитые, но «Спартак» все равно смог навязать им борьбу.

— Есть у этого «Спартака» что-то общее с ХК МВД и «Динамо», где Олег Знарок сделал себе имя в КХЛ?

— Общее — это только то, что некоторые хоккеисты «Спартака» играли раньше под руководством Знарка. А так я бы сравнил красно-белых с теми командами разве что в плане сплоченности. Было видно, что игроки дружны и нацелены на общий результат. Теперь главное, чтобы «Спартак» выбрал правильное направление. В прошедшем сезоне в команде стали подтягивать к основе молодых ребят. Прибавил Максим Цыплаков, появились молодые защитники, которым доверяют. Идет перестройка, вливается группа молодежи, поэтому важно, чтобы нынешний тренерский штаб, который амбициозен, продолжал работать, а команда — прогрессировать.

— Почему «Авангард» после прошлогоднего выхода в финал Кубка Гагарина вылетел в первом же раунде плей-офф от «Салавата»?

— «Авангард» по сравнению с прошлым сезоном был уже не тот. Хотя многих игроков сохранили, но большинство из них не проявили свои лучшие качества. Почему так произошло, виднее тем людям, которые внутри коллектива. Но однозначно мало кто соответствовал своей планке. Отсюда и такой неудовлетворительный результат.

— Вы сказали о предсказуемости борьбы за плей-офф. Можно рассчитывать, что ситуация изменится, если КХЛ не передумает вводить потолок зарплат в 900 млн рублей?

— Уже давно ведутся дискуссии вокруг этой темы. Ну какой смысл в противостоянии между командами с платежкой, грубо говоря, в 2 млрд рублей и 400 млн рублей? Это слишком большая разница. Понятно, что обладающие наибольшими бюджетами ЦСКА и СКА имеют огромное преимущество в классе игроков и глубине состава. Какой смысл собирать в пяти-шести командах всю обойму высококлассных хоккеистов? Остальные становятся середняками, способными лишь на отдельные победы над фаворитами. А из них команд восемь вообще не представляют никакого спортивного интереса. В этом году не надо было прилагать никаких чрезмерных усилий для попадания в плей-офф. Группа нижних команд просто неконкурентноспособна. В прошедшем сезоне эти клубы были гарниром для горячего блюда. Вводимый сейчас потолок зарплат, который, я надеюсь, будет жестким, позволит малобюджетным командам взять хотя бы часть талантливых игроков, которые усилят конкуренцию в чемпионате.