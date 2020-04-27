Пробить «пол»: готовы ли клубы КХЛ к минимальной планке зарплат

Судьбу клуба «Адмирал» из Владивостока, покинувшего КХЛ из-за финансовых проблем, могут разделить еще несколько команд. Причина в том, что уже в ближайшем чемпионате может быть введен «пол» зарплат в 270 млн рублей (30% от зарплатного потолка). Он подразумевает, что каждый из хоккейных коллективов обеспечит своим игрокам годовые оклады, суммарно равные данной цифре. Подобный минимальный порог должен вступить в силу начиная с сезона-2020/2021. Однако эксперты, опрошенные «Известиями», предлагают не торопиться и отложить реформу на год.

Не в пользу бедных

«Адмирал» снялся с соревнований в начале апреля. Причина заключалась в том, что руководство Приморского края приняло решение о том, чтобы запланированные на 2020 год средства на финансирование профессиональных клубов переправить в резервный фонд на мероприятия по борьбе с коронавирусом. При этом в прошлом сезоне платежная ведомость «Адмирала» была ниже заявленного «пола» зарплат.

22 апреля портал Metaratings сообщил, что на 70% будет урезано финансирование «Нефтехимика». По неофициальным данным, в прошлом сезоне бюджет нижнекамского клуба составлял 1,4 млрд рублей. Соответственно, в случае подтверждения информации, расходная часть сократится до 420 млн рублей.

И это не зарплатная ведомость, а общий бюджет, включающий в себя оплату труда тренеров, менеджеров, персонала, офисных работников, расходы на организацию сборов, перелетов, выездные серии и т.д. В данных условиях платежная ведомость может оказаться ниже «пола». Правда, пока «Нефтехимик» официально опровергает информацию о сокращении бюджета.

Также на минувшей неделе в СМИ прошла информация о проблемах у более богатого «Салавата Юлаева». Кроме того, вопросы появились и у хабаровского «Амура», у череповецкой «Северстали» и у рижского «Динамо». По мнению спортивного директора «Адмирала» Сергея Немчинова, покинувшего клуб после его снятия с соревнований КХЛ, стоит подумать о том, чтобы отсрочить введение «пола» зарплат.

— Считаю, что в нынешней ситуации, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса, можно подумать о том, чтобы отложить начало действия «пола» зарплат, — сказал «Известиям» Сергей Немчинов. — Но только на один сезон, а уже с лета 2021 года обязательно его вводить. Что касается потолка зарплат, то, на мой взгляд, его надо оставить жестким и в тех цифрах, которые КХЛ уже утвердила на следующий розыгрыш — 900 млн рублей. Тогда в лиге будут соревноваться не бюджеты, а менеджеры и тренеры. Очень серьезно поднимется зависимость успехов клубов от того, как правильно будут комплектоваться команды, и насколько эффективно станут использовать потенциал игроков. Тогда и среди хоккеистов появится конкуренция.

Задумались о ситуации с нижней планкой зарплат и представители клубов с большими бюджетами.

— Лично я бы еще подумал о целесообразности введения «пола» зарплат, — заявил «Известиям» директор «Автомобилиста» Максим Рябков. — Не уверен, нужен ли он вообще, тем более в этом году, с учетом всех экономических трудностей для клубов КХЛ. Еще раньше на совещаниях руководителей команд, когда только прорабатывались механизмы с введением потолка зарплат, я выступал против «пола». Потому что считаю, что в него будет тяжело или невозможно вписаться ряду команд, которые, несмотря на низкие бюджеты, по спортивному принципу могут соответствовать уровню КХЛ за счет работы тренеров, менеджеров и удачного подбора недорогих хоккеистов.

Гнуть линию

Впрочем, есть среди клубов и те руководители, которые считают правильным не менять принятые ранее лигой решения, отмечая, что пока угроз новых отказов клубов от выступления в чемпионате нет. Ранее «пол» зарплат вводился для того, чтобы до соревнований КХЛ допускались только состоятельные команды, которые даже при ограниченных бюджетах имели бы кадровые возможности, позволяющие бороться за место в плей-офф.

— Безусловно, нужно проводить ближайший сезон с утвержденным «полом» зарплат, — поделился мнением с «Известиями» генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский. — Надеюсь, «Сибирь» впишется в новые нормативы. Таких вещей, как финансовые трудности, никто никогда не исключает. И у нашего клуба много раз они были. Но, тем менее, мы всегда находили выход из сложных положений. Поэтому, если в этом году какие-то проблемы у «Сибири» возникнут, мы сообща найдем возможности их преодолеть.

Также в СМИ прошла информация, что казахстанский «Барыс» сократит свой бюджет и в ближайший сезон не станет заявлять в МХЛ свою молодежную команду «Снежные Барсы».

— Потолок обязательно нужно увеличить, чтобы мы в это время получили хороших игроков, — отметил в разговоре с «Известиями» один из самых известных российских агентов Шуми Бабаев. — Курс рубля сильно изменился, и в этих условиях с нынешним потолком мы не получим в нашу лигу сильных иностранцев и не удержим ребят, которые смотрят в сторону НХЛ. Что касается «пола» зарплат, то сейчас трудное время, поэтому в этом году я бы его не трогал и оставил, как он есть — 270 млн рублей. А в будущем пересмотрел бы в сторону увеличения – на 10%.

После отказа «Адмирала» выступать в следующем сезоне, в КХЛ осталось 24 команды.