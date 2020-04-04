«Зарплату за март «Адмирал» мне перечислил»

Владивостокский «Адмирал» объявил, что в ближайший год главная команда «моряков» не примет участие ни в КХЛ, ни в ВХЛ. Хотя и рассчитывает вернуться в сезоне-2021/22. Это связано с решением администрации Приморского края перераспределить запланированные траты на профессиональный спорт в пользу борьбы с эпидемией коронавируса. Теперь более двух десятков хоккеистов «Адмирала» останутся без работы. По меркам КХЛ они и так зарабатывали не самые большие деньги. Не секрет, что владивостокский клуб имел самый маленький бюджет в лиге — сумма всех годовых контрактов игроков не превышала 300 млн рублей. Команда завершила регулярный чемпионат на последнем месте в Восточной конференции, хотя еще осенью была главной сенсацией сезона и шла в зоне плей-офф.

В интервью «Известиям» один из самых опытных игроков «Адмирала», защитник Александр Осипов, прокомментировал снятие клуба, рассказал, как проводит время на карантине, и поразмышлял о том, почему команде не удалась вторая половина сезона.

— У вас контракт с «Адмиралом» истекает 30 апреля. До решения клуба о снятии с розыгрыша КХЛ руководство предлагало вам продлить соглашение?

— Пока еще нет. Не было никаких переговоров по этой теме. И о решении клуба не выступать в КХЛ в следующем сезоне я узнал только из интернета. Никто мне раньше не звонил и не говорил об этом.

— Где сейчас находитесь?

— Я живу в Тюмени. И там сейчас нахожусь.

— Как отреагировали на новость о снятии «Адмирала»?

— Шокирован немножко был — не отрицаю этого. Но, повторюсь, подробностей не знаю.

— Нет опасения, что похожая участь ждет другие клубы, зависящие от региональных властей?

— Я не знаю. Не могу вам ничего сказать и дать гарантии. Сами знаете, что сейчас в мире происходит. Всё может поменяться в один миг. И мы не знаем, как будет дальше.

— Как проводите эти дни? Закрылись дома?

— Не сказать, что закрылся. Но, конечно, ограничил общение. Провожу время с семьей, ни на какие встречи не выезжаю. Тем более сейчас всё закрыто. Те же самые торговые центры, кинотеатры сейчас не работают — никуда не сходишь. А так общаюсь с семьей и близкими друзьями, которые были рядом во время этой вспышки. Каких-то кардинальных мер не принимаю — не нахожусь в полной изоляции от всех.

— В Тюмени какая сейчас обстановка?

— Все досуговые места закрыты. Во вторник мне звонили друзья и сказали, что не могут улететь из Сургута в Тюмень, потому что закрыли все перелеты. Еще вроде нельзя выехать из Тюмени... Во всяком случае, так говорят. Но ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не могу, поскольку сам нахожусь в городе и покидать его не собираюсь.

— Как в Тюмени с продуктами? Все обсуждают исчезающую гречку.

— Да ерунда всё это. Мое мнение: просто нагнетают. Я с семьей заезжал в магазины, там было всё, что нам нужно.

— Поговорим о хоккее. Почему после блестящей первой половины сезона «Адмирал» настолько провалился, что не только не удержался в зоне плей-офф, но и стал последним в конференции?

— Концовка получилась неудачная — это однозначно. Причину не могу назвать. Мы сами с ребятами неоднократно собирались без тренерского штаба, руководителей и других работников клуба. И поднимали этот вопрос. Понятно, что все выкладывались. И почему так получилось в конце, до сих пор не понимаю. Никто не был равнодушен к результату. Но, может быть, сказалась усталость. И отношение других команд к нам поменялось. Вы сами знаете психологию: никто нас не воспринимает как команду-лидера. А после тех результатов, что мы показывали осенью, на нас стали настраиваться по-другому. Не знаю, что еще тут сказать. Получилось так, как получилось. Могу лишь повторить, что ни у одного из хоккеистов «Адмирала» не было равнодушия.

— Дальневосточные клубы уже два года не выходят в плей-офф. Сказывается усталость от перелетов?

— Я раньше играл в Хабаровске и знаю, что это такое (Осипов выступал за «Амур» в 2010–2013 годах. — «Известия»). Там больше проблема не в перелетах, а в разнице во времени. Когда прилетаешь в другой город, разница с Дальним Востоком в пять, семь или восемь часов. Больше это затрудняет жизнь. Но когда коллектив собирается в кулак и все вместе, можно с этим справляться. Мы ведь в этом сезоне побеждали и на выезде. Вспомните победы «Адмирала» над «Магниткой», «Трактором», «Барысом» — очень приличные команды. И мы увозили много очков с выездов. А что поменялось во второй половине сезона, мне трудно сказать.

— Не секрет, что у «Адмирала» самая маленькая платежная ведомость в КХЛ…

— Есть такое.

— В связи с этим реально бороться за место в плей-офф с не самой широкой обоймой мастеровитых игроков? Складывается ощущение, что вам физически не хватило ресурса для удержания завоеванных осенью позиций…

— Да, в принципе, бороться реально. Понятно, что деньги решают многое. Тем более в КХЛ, где у некоторых клубов есть премиальные за успехи в отдельных играх — это очень мотивирует. Но я не хочу всё списывать на финансовый вопрос. Мы же в первой половине сезона добивались побед. Потом начали проигрывать. После декабрьской паузы на Евротур проиграли в гостях «Куньлуню», и потом пошло поехало — раз, раз, раз… И уже серия поражений. Еще в декабре понимали: что-то не то происходит, но в итоге не сделали правильные выводы и скатились вниз.

— Кстати, о декабрьском выезде к «Куньлуню». Тогда уже в Китае начиналась эпидемия коронавируса, получившая широкое распространение в январе. Когда вы там находились, в Пекине еще не было паники из-за этого?

— Никто про это еще не говорил. Тогда не испытывали никаких опасений. Два дня подряд были игры с «Куньлунем». Мы приехали за двое суток до первой. Первый день был выходным — мы съездили посмотреть на Китайскую стену. На второй уже проводили ледовые тренировки. А на третий и четвертый играли матчи. И никакой паники не было.

— Как вам Великая Китайская стена?

— Круто. Масштабы, так сказать, впечатляют.

— В феврале коронавирус массово проник в Японию и Южную Корею, находящиеся недалеко от Владивостока. В городе не было паники в связи с этим и особого контроля?

— Нет, такого не было. Медицинская служба «Адмирала» контролировала нас в штатном режиме. Но каких-то сверхмер не было.

— Какие мысли о продолжении карьеры?

— Я пока не могу сказать, поскольку контракт у меня до 30 апреля. В связи с выходом «Адмирала» из КХЛ главное, чтобы клуб выполнил свои финансовые обязательства, выплатив мне положенные по договору деньги. А в плане продолжения моей карьеры — это уже работа агента. Он со мной на связи и держит на карандаше любые варианты. Но давать какие-то прогнозы в нынешней ситуации, сами понимаете, дело неблагодарное.

— Сейчас многие спортивные клубы договариваются о снижении зарплат своим игрокам на время карантина. «Адмирал» ничего подобного не предлагал до того, как снялся с КХЛ?