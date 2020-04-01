С континента за океан: кто из россиян может уехать в НХЛ

Из-за досрочного завершения сезона в КХЛ некоторые наши звездные хоккеисты еще долгое время не сыграют в России. У части лидеров 30 апреля истекают контракты, и спортсмены с высокой долей вероятности отправятся покорять НХЛ.

Пока заокеанские клубы не занимаются комплектованием на следующий сезон, так как лига еще надеется доиграть нынешний. Но в отношении таких хоккеистов, как Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Александр Романов, Григорий Денисенко, менеджеры выбравших их на драфте организаций открыто говорят о желании видеть россиян в своих рядах. Есть интерес и к незадрафтованным игрокам — например, Александру Барабанову. Также не исключено, что шанс вернуться в сильнейшую лигу мира получит Антон Слепышев.

Кирилл Капризов

Главной звезде КХЛ последних двух лет, пожалуй, самому талантливому из молодых игроков 26 апреля исполнится только 23 года. Но уроженец Новокузнецка уже добился главных трофеев внутри страны и на международной арене. В 2018 году победный гол Капризова в овертайме финального матча Олимпиады в Пхёнчхане против Германии (4:3) принес России первое за 26 лет золото Игр. Сам хоккеист стал лучшим снайпером турнира. А в следующем сезоне он выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина и также стал лучшим снайпером розыгрыша, повторив это достижение и в нынешнем недоигранном чемпионате.

В 2015-м «Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером. О желании заполучить россиянина после окончания его нынешнего контракта с ЦСКА открыто говорят в американском клубе уже не первый год.

— Капризов обладает невероятным талантом и работоспособностью, что уже не раз доказывал как в матчах за свой нынешний клуб, так и за сборную на международной арене, — заявил «Известиям» генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин. — Его высокое индивидуальное мастерство очень заметно, поэтому для нас большая удача владеть правами на этого игрока. Разумеется, мы рассчитываем на него в будущем. Я надеюсь, что уже в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде. С его талантом, он может заиграть в НХЛ сразу, хотя в любом случае время на адаптацию ему дадут.

Илья Сорокин

Другой уроженец Кемеровской области и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» за последние годы однозначно стал лучшим вратарем КХЛ. В предыдущие два года он дважды выходил с ЦСКА в финал Кубка Гагарина, во втором случае выиграв его и получив приз самому ценному хоккеисту плей-офф.

Сорокин постоянно находится в обойме сборной России и даже выходил на лед в ее составе на бронзовом чемпионате мира-2017 в Кёльне и Париже, а также на золотой Олимпиаде в Пхёнчхане. Правда, в обоих случаях он лишь разово подменял Андрея Василевского и Василия Кошечкина. Также ему пришлось довольствоваться ролью третьего голкипера на первенствах планеты 2018 года в Копенгагене (вслед за Кошечкиным и Игорем Шестёркиным) и 2019 года в Братиславе (на лед выпускали Василевского и Александра Георгиева).

Переезд в НХЛ, где Сорокина в 2014 году в третьем раунде драфта под общим 78-м номером выбрал «Нью-Йорк Айлендерс», может помочь ему подняться на уровень выше и добиться роли основного вратаря сборной на крупных турнирах. Сложность для россиянина может заключаться в том, что год назад клуб заключил контракт на четыре сезона с Семеном Варламовым, который сейчас один из лидеров команды. Правда, у его сменщика немца Томаса Грайсса истекает соглашение с «Айлендерс», и не исключено, что с ним расстанутся, расчищая место под Сорокина.

— Илья в очередной раз доказал свой высокий класс в этом сезоне, не уронив планку прошлого чемпионата, когда выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф, — отметил в разговоре с «Известиями» легендарный хоккеист армейцев и клубов НХЛ Валерий Каменский. — Благодаря своему таланту и отношению к делу Сорокин продолжает прогрессировать. При этом он уже давно не считается молодым игроком — спортсмен накопил такой опыт, который позволяет ему из сезона в сезон демонстрировать высокий уровень игры. Я не знаю, уедет ли Илья в НХЛ в этом году — давайте не торопить события. Но уверен, что и здесь, в России, и там, за океаном, он способен добиться новых успехов и быть одним из лидеров своей команды.

Антон Слепышев

Один из сильнейших нападающих нынешнего сезона провел четыре года (2015–2018) за океаном, курсируя между «Эдмонтоном» и его фарм-клубом в Американской хоккейной лиге (АХЛ) «Бейкерсфилд Кондорс». В 2018 году Слепышев вернулся в КХЛ и с первого раза завоевал с ЦСКА весь комплект титулов — Кубок континента (приз победителю регулярного чемпионата) и Кубок Гагарина. Но именно в нынешнем розыгрыше он стал одним из ключевых игроков красно-синих.

— Слепышев — игрок несомненно высокого уровня, что он и доказывает в ЦСКА, — заявил «Известиям» экс-нападающий и бывший главный тренер «Эдмонтона» Крейг Мактавиш. — Он обладает мастерством и высоким профессионализмом. Возможно, у него не все получилось в «Ойлерз», но так бывает со многими хоккеистами, приезжающими в НХЛ из Европы. Всегда надо учитывать трудности адаптации к игре в лиге и бытовым условиям в Северной Америке. Их не всегда удается преодолеть даже самым большим профессионалам. Но это не значит, что Антон не может вновь попробовать свои силы в клубе НХЛ и на этот раз преуспеть.

Александр Романов

Призер двух последних молодежных чемпионатов мира в прошедшем сезоне окончательно утвердился в качестве одного из ключевых защитников ЦСКА. В своих рядах 20-летнего спортсмена желает видеть «Монреаль», задрафтовавший игрока в 2018 году во втором раунде под 38-м номером.

— Романов был одним из лучших хоккеистов молодежного чемпионата мира и стал настоящей головной болью для нападающих соперников России, — сказал «Известиям» самый ценный игрок МЧМ-2020, форвард молодежной сборной Канады Алексис Лафренье. — Он доставил немало проблем всем, показав себя большим мастером и настоящим бойцом. В Северной Америке такой хоккеист будет способен на многое.

Александр Барабанов

Представитель олимпийского чемпиона 2018 года агент Дэн Мильштейн в последние дни открыто говорит об интересе клубов НХЛ к нападающему петербургского СКА. Барабанов не проходил процедуру драфта, но за последние годы стал одним из лидеров клуба из родного города и постоянным участником крупных турниров среди сборных — чемпионатов мира и Олимпийских игр.

— Александр прошел непростой, но успешный путь в системе своего клуба, — отметил в беседе с «Известиями» экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Он сумел добраться до основного состава при очень высокой конкуренции со стороны легионеров и российских звезд, которых армейцы имеют возможность привлекать в свои ряды. Но Барабанов справился с давлением, стал значимой фигурой и в СКА, и в сборной России. Можно сказать, сейчас он — главный символ системы подготовки хоккеистов в Санкт-Петербурге. И будет обидно, если Александр уедет из СКА и мы не сможем вживую наблюдать за его игрой. Но возраст у Барабанова такой, что он вполне готов попробовать себя в НХЛ и добиться там успехов.

Также из игроков с истекающими контрактами пристальное внимание со стороны клубов НХЛ может быть приковано к защитнику СКА Артему Зубу, нападающим питерцев Владимиру Ткачеву и Антону Бурдасову, форвардам ярославского «Локомотива» Григорию Денисенко и Владимиру Ткачеву, нападающему «Салавата Юлаева» Александру Кадейкину и др.