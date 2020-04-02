«Амура» дела: хабаровский клуб не намерен отказываться от КХЛ

Руководство хабаровского «Амура» уверено, что в условиях борьбы с пандемией коронавируса не повторит участь владивостокского «Адмирала», который в среду объявил об отказе выступать в КХЛ в следующем сезоне. Это было вызвано решением правительства Приморского края, перенаправившего выделенные на содержание профессиональных спортивных клубов средства в резервный фонд для борьбы COVID-19.

Это поставило под сомнение судьбу некоторых других команд, содержащихся за счет бюджетов регионов или компаний, прямо или косвенно связанных с государственными структурами. Речь в том числе о соседях «Адмирала» — хабаровском «Амуре», на протяжении прошедшего сезона испытывавшем серьезные финансовые проблемы. По информации «Известий», в марте губернатор Хабаровского края Сергей Фургал гарантировал клубу обеспечение бюджета на сезон-2020/21. Получить комментарий руководства края не удалось, но эти сведения подтвердил первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко.

— Я уверен, что у нас этого не произойдет, потому что наш губернатор дал гарантии лиге, подписал все документы, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Филиппенко. — Мы полностью подготовили всю отчетность, которую положено сделать, чтобы играть в КХЛ. К нам вопросов никаких нет. Более того, знаю о наличии письма за подписью президента лиги Алексея Морозова с благодарностью за то, что «Амур» выполнил все условия. И организация будет рекомендовать наш клуб к дальнейшему участию в регулярном чемпионате.

В течение большей части сезона у «Амура» не было средств на выплаты зарплаты и премиальных хоккеистам. И это при том, что у клуба один из самых маленьких бюджетов в КХЛ. Еще в январе задолженности по зарплатам составляли четыре месяца. Но в начале февраля их удалось погасить. В СМИ активно шла информация, что «Амур» пока не имеет гарантированного финансирования на следующий сезон, хотя все документы о его наличии нужно было направить в КХЛ до 1 марта. Но в итоге, по данным «Известий», благодаря поддержке руководства региона, клубу удалось передать лиге все необходимые гарантийные письма.

— У меня нет сомнений, что правительство Хабаровского края полностью обеспечит финансирование «Амура» и выполнит все обязательства. Доверяю словам губернатора, — добавил Александр Филиппенко.

В нынешнем сезоне «Амур» долгое время боролся за попадание в плей-офф, резко прибавил после выплат долгов. Но из-за поражения в овертайме решающего матча против прямого конкурента «Нефтехимика» (2:3) подопечные Александра Гулявцева не смогли добиться участия в Кубке Гагарина.