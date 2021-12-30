Лига для зрелищ: чем запомнится старт чемпионата КХЛ

Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ 2021 года состоятся 20 декабря. С 31 декабря по 2 января лига уходит на небольшой перерыв, но в январе в целом игровых дней будет не так много. 15-16 января был запланирован Матч звезд КХЛ и, соответственно, небольшой перерыв. Но в итоге шоу отменили. Помимо этого, с 22 января КХЛ уходит на олимпийскую паузу. Команды сыграли почти 80% матчей, и уже можно подвести промежуточные итоги регулярного чемпионата. Что запомнится российский хоккей за прошедшие четыре месяца?

Усиление конкуренции

Первое впечатление — большое количество ярких матчей и возросший уровень конкуренции в лиге. Чего только стоит фееричная игра «Динамо» и «Трактора», забросивших на двоих 13 шайб — при этом челябинцы перевели матч в овертайм, уступая со счетом 1:5.

Жесткий потолок зарплат подравнял уровень команд: «Северсталь» ни в чем не уступает СКА и ЦСКА, а обеспеченный «Автомобилист» не попадает в восьмерку на Востоке. «Нефтехимик», комплектующийся по большей части собственными воспитанниками, на равных борется с лидерами, не отстает и «Торпедо». Подтянулся даже «Сочи» с приходом на пост главного тренера Андрея Назарова.

— Если говорить про «Автомобилист», то я комментировал пару их последних игр, — рассказал «Известиям» бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд. — Если одним словом описать их игру — это безнадежность. Они выходят на лед и по глазам видно, что они уже проиграли. Коллектива в Екатеринбурге нет. Примером для них может быть «Нефтехимик». Хоккеистам из Нижнекамска все равно, кто выходит против них. Они со всеми зарубаются.

На Западе первые шесть команд разделяют всего восемь очков — такой плотности в турнирной таблице не было никогда. Первый раунд плей-офф все последние годы был проходным: топы проходили его легко, обычно со счетом 4-0 или 4-1. Но в нынешнем сезоне все должно быть по-другому.

Доминирование Шипачева

Центрфорвард московского «Динамо» Вадим Шипачев — однозначно главная звезда КХЛ. Его считали кандидатом в олимпийскую сборную и с игроками НХЛ, настолько он доминирует в нашей лиге. Сейчас у Шипачева 64 (24+40) очка — это на 14 баллов больше, чем у ближайшего преследователя Андрея Кузьменко.

68, 65, 67 очков — именно столько Вадим набирал в регулярке в предыдущих сезонах. Потрясающе стабильный результат, но в этом сезоне нападающий должен существенно его превзойти. Возможно, Шипачев побьет и рекорд Сергея Мозякина по очкам за регулярный чемпионат — для этого Вадиму нужно набрать 22 очка в оставшихся 13 играх. Учитывая его график в этом сезоне, задача посильная.

Канадское усиление «Ак Барса» и «Локомотива»

Сразу несколько топ-клубов не использовали все легионерские вакансии по ходу этого сезона — «Ак Барс», «Локомотив» и московское «Динамо» больше половины чемпионата действовали в три иностранца. Но перед дедлайном стало понятно: просто эти клубы были в поиске устраивающих их кандидатов.

«Ак Барс» изначально был настроен на североамериканский рынок. Отказавшись от идеи приглашения словацкого защитника Черешняка, казанцы подписали канадских игроков обороны — Барберио и Демерса, а также нападающего Фера.

— Идея понятна: казанцы берут опытных игроков, которые могут помочь выиграть Кубок Гагарина, — отметил Леонид Вайсфельд. — В этом плане мысль здравая, но меня удивляет другое. Они весь сезон не брали иностранцев. Видимо, ждали каких-то топовых игроков, а тут взяли сразу трех легионеров пачкой. Два года назад перечисленные игроки действительно были в топе, но сейчас ко всем есть вопросы. Посмотрим, что они покажут в Казани.

«Локомотив» вернул уже выступавшего за клуб форварда Козуна и выкупил из рижского «Динамо» защитника Гормли. А московские динамовцы подписали шведского нападающего Петерссона, который по ходу этого сезона расторг контракт как раз с «Локомотивом».

— Петерссон — очень мастеровитый форвард, он может заиграть у Кудашова, — считает Леонид Вайсфельд. — Динамовцам повезло, что такой игрок оказался доступен.

Ничего удивительного в подписаниях нет — клубы используют все возможности, чтобы максимально укрепить состав перед решающими играми. От травм и болезней в плей-офф никто не застрахован, поэтому было бы глупо не использовать легионерские вакансии, которых и так не слишком много.

Чего ждать после Нового года?

В первую очередь, ожесточенной борьбы за попадание в плей-офф. На Западе на две оставшиеся путевки претендуют «Спартак», минское «Динамо» и «Торпедо», на Востоке — «Нефтехимик», «Барыс», «Автомобилист» и «Амур». И скорее всего, эта интрига продержится до постолимпийских матчей.

Важной будет и борьба за более высокое место в конференции — никому не хочется проводить решающие матчи серий на выезде. Новых имен же ждать вряд ли следует. В этом сезоне зажглись звезды Рашевского, Тертышного, Хайруллина, Ойямяки, Михайлиса. Вернулись в лигу суперзвезды Гусев, Нестеров, Григоренко, Войнов. Хоккей нас ждет отличный, и чем ближе будет плей-офф, тем ярче предстоят игры.