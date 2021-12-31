«Шуты» знают: «Йокерит» обыграл ЦСКА в последнем матче года КХЛ

В четверг, 30 декабря в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялись последние матчи регулярного чемпионата в 2021 году. Большинство команд получит по два выходных дня на новогодние праздники, и уже 2 января 2022 года приступят к тренировкам. Следующие встречи пройдут 3 января. Самое яркое противостояние дня произошло в Москве, где встречались два претендента на лидерство в Западной конференции. Столичный ЦСКА проиграл хельсинскому «Йокериту» со счётом 2:3. А первое место во всей регулярке пока занимает челябинский «Трактор», обыгравший в гостях омский «Авангард» (3:1).

Восток тонок

Омичи, как обычно в последние три с половиной года, принимают своих соперников в подмосковной Балашихе. И КХЛ в этот день развела оба матча в Московском регионе на разное время. «Авангард» и «Трактор» начали играть в 16:00, а ЦСКА и «Йокерит» — в 19:30.

27 декабря, в последний день переходов игроков КХЛ, «Трактор» совершил с ЦСКА самый громкий обмен зимы, отдав армейцам своего нападающего Виталия Абрамова и получив вместо него защитника Артёма Блажиевского. Обладатель Кубка Гагарина-2019 помог своей новой команде уже в первой встрече.

Более того, 27-летний хоккеист забил гол первым же касанием в официальном матче в форме «Трактора». Вскоре Никита Тертышный удвоил преимущество челябинцев, а в середине второго периода шайба Томаша Гики позволила гостям повести 3:0. Лишь на последней минуте матча Алексей Береглазов размочил счёт.

«Трактор» находится на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя магнитогорский «Металлург» на одно очко. Правда, челябинцы провели на два матча больше, поэтому по потерянным баллам «Магнитка» впереди. Оба уральских клуба не так давно обеспечили себе выход в плей-офф и пока остаются единственными, кто весной гарантированно сыграет в Кубке Гагарина.

— Рад, что сейчас с «Трактором» лидируем в регулярном чемпионате, — сказал «Известиям» Артём Блажиевский. — Система в Челябинске похожа на то, во что играли в ЦСКА при Игоре Валерьевиче Никитине. В принципе всё практически одинаково — построение, раскаты. Всё похоже. В «Тракторе» только нападающие чуть по-другому играют — более креативно. Но разные команды вообще не могут одинаково играть. Мне как защитнику не сильно пришлось перестраиваться. В «Тракторе» мне показали главные моменты в игре, и я достаточно быстро их усвоил.

На Западе перемены

В Западной конференции лидирует петербургский СКА. В четверг его могло опередить московское «Динамо», но бело-голубые уступили на выезде череповецкой «Северстали» (2:4). ЦСКА и «Йокерит» должны были определить, кто из них подберётся вплотную к динамовцам и питерцам.

Хозяева создали немало моментов, но финский клуб выручал вратарь Андерс Линдбек. Сами же «шуты» реализовывали почти все возможности забить. На 13-й минуте счёт открыл Джордан Шрёдер. Но через три минуты Владислав Каменев восстановил равновесие.

Ещё один обмен заброшенными шайбами случился в начале второго периода. Через 50 секунд после окончания перерыва Ииро Паканинен вновь вывел «Йокерит» вперёд, но тут же армейцы, игра в меньшинстве, заработали буллит, который был реализован Юакимом Нордстрёмом.

Самый яркий эпизод случился за шесть минут до конца третьего периода. Жёсткую драку устроили Сергей Плотников и Петтери Линдбом. Оба получили по пять минут штрафа. По две минуты дали за грубость Каменеву и Ессе Йоэнсуу. Вскоре было ещё одно удаление у ЦСКА Владислава Провольнева за подножку и два у «Йокерита» — Пакаринен за опасную игру высоко поднятой клюшкой и командный штраф за нарушение численного состава.

Ничего из этого большинства команды не извлекли. Но за четыре минуты до конца основного времени, когда малый штраф отбывал Константин Окулов, Теэму Турунен забил победный гол. Гости не без труда удержали победу и вышли на третье место на Западе. Матч с «Йокеритом» стал дебютным за ЦСКА для обменянного из «Трактора» на Блажиевского Виталия Абрамова. Он играл в четвёртом звене с Андреем Светлаковым и Матвеем Гуськовым.

— Мне кажется, мы с нашим звеном в первом периоде немножко туговато начали матч с «Йокеритом», — сказал «Известиям» Виталий Абрамов. — Потом влились в игру, создали несколько моментов — шайба не зашла. Надо работать дальше. Об обмене узнал после тренировки в Челябинске, перед выездом в Сочи. Мне сказали, что перехожу в ЦСКА. Я собрался, на следующий день прилетел в Москву, посмотрел игру с «Динамо», после неё зашёл в раздевалку и познакомился с командой. Тренировочный процесс в ЦСКА ещё не сильно застал — всего одна раскатка с командой была. Тактика отличается, есть нюансы, которые мне объяснили тренеры. Я посмотрел игру с «Динамо», кое-что увидел и считаю, что уже начинаю понимать требования. Обмена из «Трактора» не ожидал, но я счастлив, что оказался в такой команде, как ЦСКА. Сейчас все мысли только о ЦСКА и о кубке.

«Йокерит» отстаёт на два очка от СКА и на одно — от «Динамо», опережая ЦСКА на два балла. При этом финская команда провела на одну игру больше, чем питерцы и оба московских клуба. Также 30 декабря нижегородское «Торпедо» уступило дома в овертайме рижскому «Динамо» (3:4), а «Сочи» был бит в родных стенах в основное время подольским «Витязем» (3:4).