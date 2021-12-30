Ковид на жительство: почему отменили молодежный ЧМ по хоккею

Молодёжный чемпионат мира в Канаде, едва начавшись, отменен. Главное спортивное соревнования периода новогодних и рождественских праздников оказалось в заложниках специфического антиковидного регламента. Вечером 29 декабря стало известно, что один из хоккеистов сборной России стал положительный тест на коронавирус. Это привело к присуждению нашей команде технического поражения от Словакии со счётом 0:1. Матч должен был состояться в ночь на 29 декабря по московскому времени. И он был не первым из отменённых на этом турнире. Сутками ранее та же участь постигла сборную США, которой присудили техническое поражение от Швейцарии. А за считанные часы до России свой матч против Финляндии, не выходя на лёд, проиграла Чехия.

Регламент верх дном

Поздно вечером 29 декабря по московскому времени почётный президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель сообщил сайту Чемпионат.ком, что действующий глава организации Люк Тардиф попросил совет IIHF собрать совещание, на котором будет обсуждаться статус-кво турнира. Фазель отметил, что будут решать, разумно ли продолжать МЧМ, и «в течение одного-двух часов мы узнаем больше».

За без малого два года мировой пандемии профессиональный спорт ещё не оказывался на грани подобного организационного хаоса. Весной 2020 года, когда коронавирус только начал шагать по планете, вырвавшись за пределы границ Китая, массово прерывались сезонные клубные соревнования вроде национальных чемпионатов или еврокубков. Часть из них возобновилась, когда стала спадать первая волна эпидемии, часть была досрочно завершена. В некоторых турнирах вроде плей-офф КХЛ, ВХЛ и МХЛ так и не определились победители.

Но краткосрочные соревнования сборных либо отменялись заранее, либо проводились, пусть и ценой переноса. В частности, такие громоздкие с точки зрения логистики мероприятия, как чемпионат Европы по футболу-2020 и летние Олимпийские игры-2020 в Токио были перенесены на лето 2021 года. В итоге их провели, пусть и с существенными ограничениями по допуску зрителей и в режиме массового ковидного контроля за участниками, персоналом, журналистами и болельщиками.

Взрослый чемпионат мира по хоккею 2020 года был отменён. Та же участь постигла юниорский чемпионат мира того года и женский юниорский ЧМ. При этом год назад IIHF всё же провела молодёжный чемпионат мира в Эдмонтоне. Он прошёл без зрителей, а хоккеисты, организаторы и представители СМИ находились в изолированном пространстве, неофициально именуемом «пузырём».

Суть его была в том, что команды не могли выбираться за пределы отелей, тренировочных катков и самих стадионов, где проходили матчи. Перемещались они между этими объектами строго в отведённое время на автобусах. Это же касалось и других аккредитованных лиц. Весной в аналогичных условиях удалось провести юниорский чемпионат мира в США и чемпионат мира в Риге. Но на нынешний МЧМ, проходящий в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, не стали организовывать «пузыри». При этом санкции на случаи выявления заражённых прописаны гораздо жёстче.

В этот раз команды не стали изолировать от посторонних. На стадионы частично допустили зрителей. Многие болельщики поселились в тех же отелях, что и сборные. И вообще туда стали селить обычных постояльцев. Ещё в день присуждения «технаря» сборной США выяснилось, что в отеле Ред-Дира, где расположены команды из группы России и американцев, были заказаны места в ресторане под празднование свадьбы. Позже стало известно, что там будет отмечаться ещё одна свадьба.

Сейчас регламент предполагает, что, если хоть один игрок команды сдаёт положительный тест перед ближайшим матчем, ей засчитывается техническое поражение. Вся сборная уходит на карантин и допускается до следующего матча только в случае, если в день игры все ПЦР-тесты хоккеистов оказываются отрицательными.

Год назад на МЧМ наличие выявленных заражённых ковидом означало лишь их изоляцию, но не всей команды, и тем более не техническое поражение. В частности, у сборной Германии перед стартовым матчем восемь хоккеистов сдали положительные тесты. В итоге команда вышла усечённым составом, но доиграла турнир до конца.

Экстренное совещание

Ещё в начале двенадцатого часа ночи 29 декабря ближайшим из неотменённых матчей было противостояние Швеции и США. Оно должно было состояться в 5:30 утра. У России следующий матч был запланирован на 1 января, 00:30 — против американцев. Он должен был стать последним для нас в группе. После технического поражения от Словакии подопечные Сергея Зубова могли вылететь из турнира даже в случае победы над США, если свой Швейцария выиграет в основное время один из двух своих оставшихся матчей у Словакии или Швеции. Иначе наши впервые в истории не вышли бы в плей-офф МЧМ, заняв последнее место в группе.

Примерно в 23:20 известный канадский журналист Боб Маккензи написал в твиттере, что IIHF уже приняла решение об отмене дальнейших матчей МЧМ и его досрочном завершении. Через полчаса последовало и официальное объявление. «После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира-2022 Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

— В таких обстоятельствах в настоящий момент находится весь мир, — напомнил «Известиям» бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев. — Другое дело, я не понимаю, почему результаты матчей вообще аннулировались из-за того, что положительные тесты оказывались у одного-двух игроков команды. Почему нельзя было их просто изолировать, посадить на карантин, а остальному составу дать возможность играть, как это делалось на прошлом МЧМ? В итоге, если бы практика этих технических поражений продолжилась, то мы бы зашли далеко. Допустим, две команды выходят в финал, и у одной из них хоккеист сдал положительный тест на ковид. Отменять финал? Я думаю, это что-то как-то не вяжется. Люди, которые занимались организацией МЧМ, должны были все эти проблемы предвидеть. И как-то заранее оповещать о сложностях. А в результате то одну команду лишают возможности сыграть, то другую, то третью. Что, американцы не могли сыграть без двух своих хоккеистов? Чехи не могли? Россия не могла без одного игрока выйти на лёд? В итоге могло дойти до того, что в финале или полуфинале сняли бы одну команду, и кто-то выиграл бы медаль без матча. Такое бывало в фехтовании и боксе, когда кто-то снимался с соревнований перед финалом. Но там это хотя бы из-за травм было. А в командных видах спорта без двух игроков можно сыграть.

По данным «РИА Новости», положительный тест у сборной России сдал её лидер Матвей Мичков. Агент форварда Сергей Федотов заявил, что все ПЦР, взятые у него врачами нашей команды, показали отрицательный результат.

— Я разговаривал с Матвеем — он великолепно себя чувствует, у него ни единого симптома. Наши врачи сделали тест, и он отрицательный, — подчеркнул Сергей Федотов в беседе с «Известиями» Поэтому, мягко говоря, напрашивается вывод: что за подковёрные игры ведёт оргкомитет этого МЧМ? Насколько я знаю, и у двух американцев никаких симптомов, и у чехов. Технические поражения — это уже не хоккей. Это уже не чемпионат мира. Это шапито, цирк — выбирайте любое слово. Думаю, сама логика подсказывает, что незачем дальше проводить это.

Стоит отметить, что из-за ограничений по зрителям прошлогоднего молодёжного чемпионата мира в Канаде родоначальники хоккея добились проведения у себя в стране и следующего турнира, чтобы компенсировать коммерческие убытки. МЧМ-2022 перенесли из Швеции, которая изначально должна была его проводить и известна своим либерализмом по части антиковидных ограничений.

До этого отменили ряд январских турниров, включая взрослый женский чемпионаты мира. Нынешний МЧМ был первым крупным соревнованием после избрания президентом IIHF Люка Тардифа. В сентябре он сменил на этом посту руководившего организацией с 1994 года Рене Фазеля, который не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Следующий МЧМ должен пройти через год в Новосибирске и Омске.