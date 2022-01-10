«Не хотелось бы вот так заканчивать историю с молодежным чемпионатом»

События вокруг молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне и Ред-Дире заняли собой всё новогоднее спортивное информационное пространство. После серии выявленных положительных тестов на ковид у игроков сборных США, России и Чехии и последовавших по регламенту технических поражений этих команд 30 декабря было принято решение досрочно прекратить турнир.

Перелет домой у сборной России вышел с большими приключениями. 1 января ее и игроков сборной Чехии сняли с рейса в Калгари. Иностранные СМИ писали о пьяном дебоше хоккеистов, а также отказе главного тренера нашей команды Сергея Зубова потушить сигарету. Впрочем, в дальнейшем игроки объясняли снятие тем, что, по мнению экипажа, они не соблюдали масочный режим.

В итоге команда вылетела 2 января и уже благополучно вернулась в Россию. Большинство хоккеистов возобновили выступления за свои клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В частности, 6 января нападающий Никита Гуслистов набрал по системе «гол+пас» 3 (2+1) очка за череповецкую «Северсталь» в Мытищах, где его команда разгромила на выезде аутсайдера регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь» (7:1) и укрепила свои позиции в зоне плей-офф.

После игры 19-летний форвард в интервью «Известиям» изложил свою версию событий на борту самолета, оценил причины ковидного коллапса в Канаде и поделился мнением об успехах «Северстали» в нынешнем сезоне.

«Считают нас немного сумасшедшими, вот и написали»

— Можете рассказать, во-первых, как вы вообще долетели со второго раза из-за океана? Тяжело было восстанавливаться после этого?

— Ну да, тяжеловато, конечно, было. Изначально мы на дорогу потратили часов 20, до Москвы два перелета. А так пришлось в аэропорту посидеть еще часов десять. И лететь уже через Торонто. Сначала в Торонто, потом во Франкфурт. Потом в Москву. В принципе нормально. Подустал, конечно, но уже восстановился.

— В Торонто? Вас же снимали с рейса в Калгари. То есть пришлось еще переезжать?

— Да, пришлось другим рейсом обратно перелететь. И с пересадкой в Торонто.

— Изложите свою версию, что произошло в самолете?

— Просто в Канаде очень строго к ношению масок относятся. Может, мы как-то не готовы к этому были. Там люди некоторые по две маски носят, кто-то вообще защитный экран надевает. А мы, может, немножко халатно к этому отнеслись. И нам сразу начали делать предупреждения. На мой взгляд, может, не особо правильно было сажать нас в самолет с обычными людьми. Потому что, понятно, они не довольны были, когда столько хоккеистов летит. Они тоже начали жаловаться. И компания решила снять нас. Видимо, чтобы уберечь от неприятностей обычных пассажиров.

— Нельзя было до носа снимать маски?

— Да-да. То есть их вообще нельзя было трогать. Чуть-чуть, даже если лежишь, глаза закрыл, пытаешься поспать и снял — сразу тебе говорят: «Надевай». И не предупреждение, а сразу: «Наденьте маску, иначе мы вас высадим».

— Вы можете подтвердить или опровергнуть версии про пивших россиян и чехов, про курившего Зубова?

— Честно говоря, я сидел в конце самолета и не видел конкретно, был ли кто-то с алкоголем из чехов, и курил ли кто-то. Просто я услышал, что про маски сказали. А потом уже про курение и алкоголь в прессе прочитал. Это, может быть, к русским немного такое отношение. Считают немного сумасшедшими, вот и написали.

— Срыв МЧМ большинство связывает с тем, что у вас в отеле был «проходной двор». Вы много видели посторонних людей, помимо игроков?

— Много-немного, но факт, что они были, да. Я слышал, что свадьбы какие-то проводились. То есть в отеле жили не только спортсмены. Лично для меня только во время турнира стало новостью, что если кто-то имеет хотя бы один положительный тест, то всю команду могут сразу изолировать. А не как в прошлом году было: тех, у кого положительный тест, сажали на карантин, а вся остальная команда могла играть. Непонятно было: нас не выпускают никуда, чтобы мы не контактировали ни с кем, но в то же время в отеле посторонние люди находятся.

— Я правильно понимаю, что вы все сидели по номерам, но, когда выезжали на игры, никто не контролировал, чтобы вы там не столкнулись с кем-то незапланированным?

— У нас был трансфер от отеля до арены. Там, понятно, мы особо ни с кем не контактировали. Просто в отеле, когда идешь на обед, на завтрак, до автобуса — можешь встретить других людей.

— Упоминавшиеся свадьбы в отеле вы лично не видели?

— Я лично их не видел, но по отелю ходили слухи, что проводятся.

«У швейцарцев не очень уверенно выиграли»

— Вам и другим ребятам 2002 года рождения откровенно не везет: сначала весной 2020-го был отменен ЮЧМ, на котором основу составляло бы ваше поколение. Теперь ваш МЧМ не доигран.

— Обидно это всё, да. Такое стечение обстоятельств, конечно, странное. ЮЧМ, МЧМ закрывают. Хотя в прошлом году, когда ситуация вроде похуже была с коронавирусом, всё хорошо провели. Пусть и без зрителей, но всё же. От нас это не зависело, мы старались делать всё, что могли. А тут уж как сложилась ситуация. Посмотрим, что будет дальше, переиграют его или нет. Но надеюсь, что получится еще показать себя там.

— То есть вы все-таки надеетесь, что летом проведут МЧМ, как сейчас допускает президент IIHF Люк Тардиф?

— Да, надежда есть на это. Потому что не хотелось бы вот так заканчивать историю с молодежным чемпионатом.

— Как оцениваете свою игру и игру команды в двух матчах на МЧМ?

— От своей игры ждал немного большего. Хотелось поуспешнее показать себя. Но, пусть не получилось у меня в первом матче, всё равно старался на команду больше сыграть. Да, были ошибки в матче с канадцами и шведами. Может, и у швейцарцев (4:2) не очень уверенно выиграли. Но считаю, что мы работали и до турнира, и по ходу турнира над своими ошибками. И далее мы были бы лучше готовы к встречам и показали бы более сильную игру.

— Была ли нервозность от чехарды в тренерском штабе, случившейся перед и во время Кубка Карьяла, когда сначала Олег Браташ не смог поехать, потом по болезни вынужден был уехать в Москву Олег Знарок, а в итоге главным стал Зубов?

— Ребята и я не особо это почувствовали. У нас тренерский штаб всё равно был очень хороший. Люди опытные. Все старались помочь нам. Поэтому не было проблем.

— Как можете охарактеризовать Зубова и Знарка? Что вам дала работа с ними?

— Могу сказать, что это очень хорошие специалисты, знающие свою работу. Они старались найти подход к ребятам. По-своему к каждому, что-то конкретное объяснить. У всего штаба, я думаю, была такая задача. И люди выполняли ее.

— По манере общения они чем-то похожи на главного тренера «Северстали» Андрея Разина?

— Не знаю. Не особо сходства нашел. Все-таки немного разные, на мой взгляд, специалисты.

— В прошлом году на драфте НХЛ вас выбрала «Каролина Харрикейнз». С тех пор представители клуба держат с вами связь? Обсуждали с вами вашу игру на МЧМ?

— Конкретно во время турнира я не связывался, а так могу сказать, что в течение сезона и сейчас после молодежного чемпионата мира общаюсь с русским тренером Сергеем Самсоновым. Какие-то моменты разбираем, обсуждаем игры, он рассказывает, в чем нужно прибавить, на что обратить внимание.

— Можете конкретизировать, что он вам говорит?

— Объясняет, как в обороне в каких-то моментах можно было бы лучше сыграть, в атаке подсказывает альтернативные действия.

— За счет чего удалось после возвращения с МЧМ результативно отыграть первый матч в КХЛ?

— Хоть и смешанные чувства после МЧМ остались, получилось зарядиться эмоциями. Очень хотелось после новости об окончании чемпионата присоединиться побыстрее к команде и сыграть с ребятами. Думаю, за счет этого получилась такая результативность. Да и учитывая, что прошлый матч проиграли дома (3:5 минскому «Динамо». — «Известия») у всех ребят был хороший настрой. За счет этого, думаю, удалось выиграть.

— «Северстали» по силам сейчас пробиться в топ-4 Западной конференции регулярного чемпионата? Или слишком сильная первая четверка?

— Безусловно, по силам. Я считаю, мы можем любого соперника обыграть. И в середине сезона, когда была победная серия такая хорошая, мы это показали.

— В прошлом сезоне вы дали бой московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф, но проиграли серию 1:4, совсем немного уступая в большинстве проигранных матчей. В чем «Северстали» надо прибавлять, чтобы улучшить результаты в Кубке Гагарина?

— Добавлять… Думаю, нужно просто найти свою игру, как команда играть друг за друга. От этого отталкиваться, и всё получится.