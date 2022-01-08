«Так играть весь сезон — потом у нас все волосы будут седые»

Прошедший в рождественский день матч КХЛ ЦСКА–«Витязь» мог остаться абсолютно рядовым, если бы не сюжет овертайма, в котором подольский клуб обыграл армейцев — 4:3. Подопечные Юрия Бабенко забросили победную шайбу, рискнув снять вратаря и заменить его на четвертого полевого игрока. Этот прием стал регулярно использовать в текущем сезоне ЦСКА, что позволяло несколько раз забрасывать решающие голы. Поскольку овертаймы в КХЛ играются в усеченных составах (три полевых игрока против трех вместо обычных «5 на 5»), численное преимущество «4 на 3» дает большие возможности из-за пространства на площадке. Это стал использовать главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, а первым попробовал еще в 2017 году его нынешний ассистент Евгений Корешков, тогда возглавлявший астанинский «Барыс».

После ЦСКА данный прием стал пробовать главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко. Ирония судьбы — впервые у подмосковного клуба это сработало именно в матче против красно-синих, ставших жертвами своего же оружия. Автор победной шайбы — нападающий Федор Малыхин — после игры рассказал «Известиям», как в команде готовили этот розыгрыш, а также поделился мнением о выступлении в текущем сезоне.

— Ваша команда уже не первый раз в этом сезоне снимала вратаря на овертайм. Почему только сегодня удалось реализовать это большинство «4 на 3»?

— Наверное, сегодня нам где-то удача больше сопутствовала. В предыдущих матчах пробовали это сделать, пытались. Но, по-моему, ни разу не забили. Сегодня же очень хотели победить, старались, бились. Да, не всё получалось. Но самое главное, что два очка завоевали. Для нас они сейчас на вес золота.



— Как команда готовится к такому розыгрышу большинства в овертайме?

— Здесь самое главное — завладеть шайбой. Постараться это сделать первыми. Когда уже на одного больше, игра идет полегче. Поэтому нужен хороший контроль шайбы, точные передачи. Конечно, в овертайме уже страдает качество льда. Но над этим компонентом работали на тренировках, пробовали. Уже не первую игру так пытаемся сделать. И сейчас взяли победу над ЦСКА этим же оружием.



— Тренерский штаб подобный розыгрыш в основном вашему звену доверяет?

— Да у нас тренерский штаб в принципе всем доверяет. Все играют, все получают свое игровое время. Понятно, кто-то больше, кто-то меньше. Здесь еще наша большая проблема в течение всего сезона — много удалений. И это очень сильно нам мешает, сбивает ритм. Получается, что одни больше играют, больше сил тратят, другие, наоборот, теряют темп, не играя в меньшинстве и пропуская смены. От этого бывает, что кто-то меньше играет. А так, что в основное время, что в овертайме — всем доверяют эту функцию «4 на 3». У всех есть достаточно времени, чтобы себя проявить.

— Против ЦСКА ваша команда быстро использовала «4 на 3», и вы забили. При этом армейцы часто дожимают соперников в овертайме за счет того, что способны менять четверки и выматывать соперников. Так произошло в их прошлом матче с «Нефтехимиком» (2:1), когда нижнекамцы в конце не успели смениться и не продержались семь секунд до буллитов. «Витязь» мог бы так соперника возить?

— Если так получится, то будет вообще здорово наложить звенья. Играя «4 на 3», чтобы соперник устал, и успеть сменить четверку. Это будет вообще идеально. Но сегодня будем довольствоваться тем, что забили и выиграли.

— За счет чего в целом удался матч против ЦСКА, в котором могли и в основное время победить?

— Настрой на такую команду всегда запредельный. Всегда приятно и интересно играть с одним из лидеров чемпионата. Далеко не всё получалось. Есть моменты, которые надо поправлять, улучшать. К сожалению, в первые два периода было у нас мало бросков и угроз воротам ЦСКА. В третьем периоде сумели это исправить, сразу забили, повели в счете. В принципе считаю, что сыграли так, как обговаривали с тренерским штабом. Установку выполнили. Ребята ловили на себя шайбу, травмы получали. Опять здорово сыграл в воротах Игорь Сапрыкин, сделал несколько ключевых спасений. Кроме как за счет желания и работы не выиграть, тем более у такого соперника, как ЦСКА. Ну и где-то повезло нам в этом матче.

— У «Витязя» 12 очков отставания от зоны плей-офф за 10 игр до конца регулярки? Чувствуете в себе силы на длинную победную серию, чтобы вернуться в борьбу за место в восьмерке?

— Мы сейчас готовимся к каждой конкретной игре. Настрой, чтобы выйти и выиграть ближайший матч. Не думаем, что будет завтра, послезавтра или через пять матчей. В любом случае будем биться и бороться до самого конца, до последней игры. Другого выхода нет.

— У «Витязя» было веселое начало сезона. Много заброшенных и пропущенных шайб, отыгрывали разгромные счета. Почему потом это прекратилось?

— Вы знаете, весь сезон так играть не хватит ни сил, ни нервов. Когда ты начинаешь с 0:2, 0:3, затрачиваешь много эмоций, чтобы достать этот матч. Так играть весь сезон — потом у нас все волосы будут седые. (Улыбается.) Невозможно так действовать постоянно, давая сопернику фору в две-три шайбы. Да, так в начале сезона получалось незапланированно. Но все-таки нужно играть с первых до последних секунд. И стараться открыть счет. Контролировать игру, инициативу. Повторюсь, догонять сложнее, более энергозатратно, больше нервов тратишь. Сейчас у нас идет немножко по-другому.

— Можно сказать, что в тех матчах вы растратили эмоции и из-за этого сейчас «Витязь» далеко за пределами зоны плей-офф?

— Не хотелось бы искать в этом причины и отговорки. Но на самом деле это тоже повлияло. Мы в некоторых и даже во многих матчах теряли очки, уступали. Это всё сказывается, накапливается как снежный ком на протяжении всего сезона. Тем более нынешний сезон непростой — олимпийский, плотное расписание. И то, о чем вы спросили, имеет место, наслаивается.