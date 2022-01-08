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«Так играть весь сезон — потом у нас все волосы будут седые»

Нападающий «Витязя» Федор Малыхин — о результативных матчах подольской команды в КХЛ и успешном овертайме с ЦСКА
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Прошедший в рождественский день матч КХЛ ЦСКА–«Витязь» мог остаться абсолютно рядовым, если бы не сюжет овертайма, в котором подольский клуб обыграл армейцев — 4:3. Подопечные Юрия Бабенко забросили победную шайбу, рискнув снять вратаря и заменить его на четвертого полевого игрока. Этот прием стал регулярно использовать в текущем сезоне ЦСКА, что позволяло несколько раз забрасывать решающие голы. Поскольку овертаймы в КХЛ играются в усеченных составах (три полевых игрока против трех вместо обычных «5 на 5»), численное преимущество «4 на 3» дает большие возможности из-за пространства на площадке. Это стал использовать главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, а первым попробовал еще в 2017 году его нынешний ассистент Евгений Корешков, тогда возглавлявший астанинский «Барыс».

После ЦСКА данный прием стал пробовать главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко. Ирония судьбы — впервые у подмосковного клуба это сработало именно в матче против красно-синих, ставших жертвами своего же оружия. Автор победной шайбы — нападающий Федор Малыхин — после игры рассказал «Известиям», как в команде готовили этот розыгрыш, а также поделился мнением о выступлении в текущем сезоне.

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Ваша команда уже не первый раз в этом сезоне снимала вратаря на овертайм. Почему только сегодня удалось реализовать это большинство «4 на 3»?

— Наверное, сегодня нам где-то удача больше сопутствовала. В предыдущих матчах пробовали это сделать, пытались. Но, по-моему, ни разу не забили. Сегодня же очень хотели победить, старались, бились. Да, не всё получалось. Но самое главное, что два очка завоевали. Для нас они сейчас на вес золота.

Как команда готовится к такому розыгрышу большинства в овертайме?

— Здесь самое главное — завладеть шайбой. Постараться это сделать первыми. Когда уже на одного больше, игра идет полегче. Поэтому нужен хороший контроль шайбы, точные передачи. Конечно, в овертайме уже страдает качество льда. Но над этим компонентом работали на тренировках, пробовали. Уже не первую игру так пытаемся сделать. И сейчас взяли победу над ЦСКА этим же оружием.

Тренерский штаб подобный розыгрыш в основном вашему звену доверяет?

— Да у нас тренерский штаб в принципе всем доверяет. Все играют, все получают свое игровое время. Понятно, кто-то больше, кто-то меньше. Здесь еще наша большая проблема в течение всего сезона — много удалений. И это очень сильно нам мешает, сбивает ритм. Получается, что одни больше играют, больше сил тратят, другие, наоборот, теряют темп, не играя в меньшинстве и пропуская смены. От этого бывает, что кто-то меньше играет. А так, что в основное время, что в овертайме — всем доверяют эту функцию «4 на 3». У всех есть достаточно времени, чтобы себя проявить.

Против ЦСКА ваша команда быстро использовала «4 на 3», и вы забили. При этом армейцы часто дожимают соперников в овертайме за счет того, что способны менять четверки и выматывать соперников. Так произошло в их прошлом матче с «Нефтехимиком» (2:1), когда нижнекамцы в конце не успели смениться и не продержались семь секунд до буллитов. «Витязь» мог бы так соперника возить?

— Если так получится, то будет вообще здорово наложить звенья. Играя «4 на 3», чтобы соперник устал, и успеть сменить четверку. Это будет вообще идеально. Но сегодня будем довольствоваться тем, что забили и выиграли.

За счет чего в целом удался матч против ЦСКА, в котором могли и в основное время победить?

— Настрой на такую команду всегда запредельный. Всегда приятно и интересно играть с одним из лидеров чемпионата. Далеко не всё получалось. Есть моменты, которые надо поправлять, улучшать. К сожалению, в первые два периода было у нас мало бросков и угроз воротам ЦСКА. В третьем периоде сумели это исправить, сразу забили, повели в счете. В принципе считаю, что сыграли так, как обговаривали с тренерским штабом. Установку выполнили. Ребята ловили на себя шайбу, травмы получали. Опять здорово сыграл в воротах Игорь Сапрыкин, сделал несколько ключевых спасений. Кроме как за счет желания и работы не выиграть, тем более у такого соперника, как ЦСКА. Ну и где-то повезло нам в этом матче.

У «Витязя» 12 очков отставания от зоны плей-офф за 10 игр до конца регулярки? Чувствуете в себе силы на длинную победную серию, чтобы вернуться в борьбу за место в восьмерке?

— Мы сейчас готовимся к каждой конкретной игре. Настрой, чтобы выйти и выиграть ближайший матч. Не думаем, что будет завтра, послезавтра или через пять матчей. В любом случае будем биться и бороться до самого конца, до последней игры. Другого выхода нет.

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У «Витязя» было веселое начало сезона. Много заброшенных и пропущенных шайб, отыгрывали разгромные счета. Почему потом это прекратилось?

— Вы знаете, весь сезон так играть не хватит ни сил, ни нервов. Когда ты начинаешь с 0:2, 0:3, затрачиваешь много эмоций, чтобы достать этот матч. Так играть весь сезон — потом у нас все волосы будут седые. (Улыбается.) Невозможно так действовать постоянно, давая сопернику фору в две-три шайбы. Да, так в начале сезона получалось незапланированно. Но все-таки нужно играть с первых до последних секунд. И стараться открыть счет. Контролировать игру, инициативу. Повторюсь, догонять сложнее, более энергозатратно, больше нервов тратишь. Сейчас у нас идет немножко по-другому.

Можно сказать, что в тех матчах вы растратили эмоции и из-за этого сейчас «Витязь» далеко за пределами зоны плей-офф?

— Не хотелось бы искать в этом причины и отговорки. Но на самом деле это тоже повлияло. Мы в некоторых и даже во многих матчах теряли очки, уступали. Это всё сказывается, накапливается как снежный ком на протяжении всего сезона. Тем более нынешний сезон непростой — олимпийский, плотное расписание. И то, о чем вы спросили, имеет место, наслаивается.

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