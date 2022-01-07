«С Мичковым общаемся — сидит там, грустит»

Для молодёжной сборной России по хоккею Новый год получился богатым на события. 29 декабря из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команде присудили техническое поражение в матче молодёжного чемпионата мира (МЧМ) со Словакией. Ранее та же участь постигла сборные США и Чехии. Через несколько часов проходивший в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире МЧМ отменили.

1 января несколько сборных должны были через Калгари улететь в Европу, но с рейса сняли сборные России и Чехии. Ряд иностранных СМИ утверждали, что это случилось из-за неподобающего поведения находившихся в состоянии алкогольного опьянения хоккеистов. Некоторые утверждали, что всему виной стало курение главного тренера нашей команды Сергея Зубова, отказавшегося потушить сигарету. В дальнейшем говорили о несоблюдении масочного режима. В итоге наши спортсмены прилетели в Россию 2 января. «Известия» пообщались с защитником молодёжной сборной России и ЦСКА Владимиром Грудининым.

— С учётом событий первых дней 2022 года, главный вопрос: что случилось в самолёте?

— В Канаде жёсткие правила насчёт масок, стюарды часто подходили и делали замечание — даже если маска была чуть-чуть спущена. Из-за этого сеяли с рейса.

— Саму отмену МЧМ многие связывают с тем, что в Ред-Дире команды не были изолированы от других постояльцев отеля.

— На самом деле, не сильно обращаешь на это внимание, когда персонал все равно ходит рядом. Но я думаю, магазины были открыты, и люди ходили туда.

— То есть, и вы могли выходить?

— Думаю, могли встретиться с местными жителями.

— Говорят, в вашем отеле праздновали свадьбы. Вы это видели или только из СМИ узнали?

— Только из СМИ, если честно. Не видел сам ничего такого.

— Насколько мягче был режим по сравнению с весенним юниорским чемпионатом мира в Техасе, где вы жили в «пузыре»?

— Не знаю, мягче-не мягче, но, когда мы жили в Эдмонтоне перед прошедшим МЧМ, там это было так же жестко. К примеру, мы ходили обедать и были отгорожены от всех посторонних.

— Вы как для себя можете оценить эти два матча сыгранных?

— Думаю, сыграл неплохо, но есть, на что обратить внимание, проанализировать свои ошибки. Есть, над чем работать.

— В победном матче со Швейцарией (4:2) вы очень необычно подставили клюшку — получился голевой пас Павлу Тютневу. Случайно или так задумывали?

— Ну это же импровизация. Я даже не ожидал, что она так отскочит. Но видел, что сзади партнер есть. Получилось подставить.

— IIHF заявила, что рассматривает вариант провести МЧМ летом. Готовы туда ехать ценой своего отпуска или скомканной предсезонки?

— Конечно, это такой большой турнир. Большое событие. Так что несмотря ни на что, все ребята, которых вызовут, кто был [в Ред-Дире] — все согласятся.

— Вам комфортно работалось с этим штабом молодежки? Вы для себя поняли, что за тренер Сергей Зубов?

— Да, конечно. Олег Валерьевич Знарок, Сергей Александрович Зубов — тренеры с большим опытом. У Сергея Александровича еще и огромный опыт игрока. Очень приятно от них получать советы. Зубов подсказывает как нападающим, так и защитникам. Конечно, он больше может защитникам правильные советы давать. Ну и, конечно, какие-то моменты были, где он сам мог что-то показать, когда упражнения делали.

— Вы общаетесь сейчас с Матвеем Мичковым и Данилой Юровым, которые из-за положительных тестов остались в Канаде на карантин?

— С Матвеем общаемся — сидит там, грустит (улыбается).

— На что в первую очередь жалуется?

— На долгий карантин.

— Не знаете, чем убивает время сейчас там?

— Если честно, думаю, как и все. Фильмы, сериалы смотрит.

— А вы чем занимались, когда безвылазно приходилось сидеть в Ред-Дире?

— Было очень много свободного времени, поэтому больше общался с родственниками и друзьями. Смотрел фильмы, сериалы. Было время над игрой подумать. Тем более, мы находились в Канаде, и можно было часто смотреть матчи НХЛ.

— Успели отоспаться и прийти в себя после перелета?

— Еще тяжело, адаптация идет.

— В ближайшие дни готовы выходить на лед в ВХЛ за «Звезду» или в КХЛ за ЦСКА?

— Уже готов. Рвусь в бой.