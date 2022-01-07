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«С Мичковым общаемся — сидит там, грустит»

Защитник молодёжной сборной России Владимир Грудинин — о канадском карантине, возвращении из-за океана и желании попасть на МЧМ
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Для молодёжной сборной России по хоккею Новый год получился богатым на события. 29 декабря из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команде присудили техническое поражение в матче молодёжного чемпионата мира (МЧМ) со Словакией. Ранее та же участь постигла сборные США и Чехии. Через несколько часов проходивший в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире МЧМ отменили.

1 января несколько сборных должны были через Калгари улететь в Европу, но с рейса сняли сборные России и Чехии. Ряд иностранных СМИ утверждали, что это случилось из-за неподобающего поведения находившихся в состоянии алкогольного опьянения хоккеистов. Некоторые утверждали, что всему виной стало курение главного тренера нашей команды Сергея Зубова, отказавшегося потушить сигарету. В дальнейшем говорили о несоблюдении масочного режима. В итоге наши спортсмены прилетели в Россию 2 января. «Известия» пообщались с защитником молодёжной сборной России и ЦСКА Владимиром Грудининым.

С учётом событий первых дней 2022 года, главный вопрос: что случилось в самолёте?

— В Канаде жёсткие правила насчёт масок, стюарды часто подходили и делали замечание — даже если маска была чуть-чуть спущена. Из-за этого сеяли с рейса.

Саму отмену МЧМ многие связывают с тем, что в Ред-Дире команды не были изолированы от других постояльцев отеля.

— На самом деле, не сильно обращаешь на это внимание, когда персонал все равно ходит рядом. Но я думаю, магазины были открыты, и люди ходили туда.

То есть, и вы могли выходить?

— Думаю, могли встретиться с местными жителями.

— Говорят, в вашем отеле праздновали свадьбы. Вы это видели или только из СМИ узнали?

— Только из СМИ, если честно. Не видел сам ничего такого.

— Насколько мягче был режим по сравнению с весенним юниорским чемпионатом мира в Техасе, где вы жили в «пузыре»?

— Не знаю, мягче-не мягче, но, когда мы жили в Эдмонтоне перед прошедшим МЧМ, там это было так же жестко. К примеру, мы ходили обедать и были отгорожены от всех посторонних.

Вы как для себя можете оценить эти два матча сыгранных?

Думаю, сыграл неплохо, но есть, на что обратить внимание, проанализировать свои ошибки. Есть, над чем работать.

В победном матче со Швейцарией (4:2) вы очень необычно подставили клюшку — получился голевой пас Павлу Тютневу. Случайно или так задумывали?

— Ну это же импровизация. Я даже не ожидал, что она так отскочит. Но видел, что сзади партнер есть. Получилось подставить.

IIHF заявила, что рассматривает вариант провести МЧМ летом. Готовы туда ехать ценой своего отпуска или скомканной предсезонки?

— Конечно, это такой большой турнир. Большое событие. Так что несмотря ни на что, все ребята, которых вызовут, кто был [в Ред-Дире] — все согласятся.

Вам комфортно работалось с этим штабом молодежки? Вы для себя поняли, что за тренер Сергей Зубов?

— Да, конечно. Олег Валерьевич Знарок, Сергей Александрович Зубов — тренеры с большим опытом. У Сергея Александровича еще и огромный опыт игрока. Очень приятно от них получать советы. Зубов подсказывает как нападающим, так и защитникам. Конечно, он больше может защитникам правильные советы давать. Ну и, конечно, какие-то моменты были, где он сам мог что-то показать, когда упражнения делали.

Вы общаетесь сейчас с Матвеем Мичковым и Данилой Юровым, которые из-за положительных тестов остались в Канаде на карантин?

— С Матвеем общаемся — сидит там, грустит (улыбается).

На что в первую очередь жалуется?

— На долгий карантин.

Не знаете, чем убивает время сейчас там?

— Если честно, думаю, как и все. Фильмы, сериалы смотрит.

А вы чем занимались, когда безвылазно приходилось сидеть в Ред-Дире?

— Было очень много свободного времени, поэтому больше общался с родственниками и друзьями. Смотрел фильмы, сериалы. Было время над игрой подумать. Тем более, мы находились в Канаде, и можно было часто смотреть матчи НХЛ.

Успели отоспаться и прийти в себя после перелета?

— Еще тяжело, адаптация идет.

В ближайшие дни готовы выходить на лед в ВХЛ за «Звезду» или в КХЛ за ЦСКА?

— Уже готов. Рвусь в бой.

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