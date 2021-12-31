«Уровень изоляции в Канаде был жестче, чем в США»

Главным событием последних дней стало досрочное завершение молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Это произошло из-за положительных тестов на ковид у ряда игроков сборных США, Чехии и России. Регламент вынудил Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) засчитать этим командам технические поражения в ближайших матчах. В результате, чтобы не нарушать спортивный принцип, было решено досрочно завершить турнир. Это стало ударом не только для всех сборных, но и для судей, работавших на МЧМ. Среди них российский арбитр Сергей Юдаков, обслуживший всего один матч, в котором Швеция победила Словакию (3:0).

31 декабря 31-летний судья должен вернуться в Москву. Примерно в 21:00 мск 30 декабря «Известия» связались с Сергеем Юдаковым, который рассказал об обстановке во время МЧМ, ковидном контроле арбитров со стороны организаторов и срыве товарищеской встречи, которую он должен был обслуживать.

«Подышать воздухом можно было 10 секунд — по пути из отеля в автобус»

— После отмены МЧМ когда вернетесь из Канады?

— Сегодня в 17:50 по канадскому времени (около 7 утра 31 декабря мск) у нас чартерный самолет во Франкфурт. И до Нового года я должен вернуться домой. Проблем с вылетом не предвидится, результаты всех моих ПЦР-тестов отрицательные, все соответствующие бумаги есть.

— Как вы и другие судьи отреагировали на последние события на МЧМ?

— Мы были очень расстроены. Все ребята очень готовились к этому турниру и хотели его отработать на максимуме. Когда нас собрали на конференции по зуму и сообщили о решении IIFH, реакция была очень печальная. Если сделать скриншот этой конференции и показать наши лица в момент, когда объявляли о прекращении турнира, такая картинка скажет гораздо больше, чем любые слова. Все были шокированы. Очень обидно. Потрачено столько времени и сил на подготовку. Досадно, но что делать. Не от нас это зависело.

— Какой у арбитров был режим на турнире и перед ним?

— Мы очень тщательно соблюдали все меры защиты. Очень хорошо, что нас разделили на группы по шесть человек. И мы только в этих группах перемещались на каток из отеля и обратно. На завтрак, обед и ужин ходили тоже исключительно в этих группах. Это давало возможность быстро заменить арбитров, если бы кто-то заболел или даже не заболел, а просто сдал положительный тест. Причем неважно, реальный или фейковый. В любом случае тогда можно было задействовать судей из другой группы, чтобы не подвергать риску проведение турнира.

— Сейчас много разговоров, что организаторы недостаточно жестко изолировали участников МЧМ.

— За себя и тех судей, которые работали в Эдмонтоне, скажу, что режим был крайне жесткий. Мы прибыли туда 15 декабря и с того момента ежедневно сдавали ПЦР-тесты. И всё было хорошо, пока не началась эта чехарда с положительными результатами у команд. Причем я говорю даже не про первый случай отмены матча США–Швейцария на самом молодежном чемпионате мира. Может быть, на это мало кто обратил внимание, но еще 23 декабря был отменен предтурнирный товарищеский матч между Чехией и Швейцарией из-за положительного теста на ковид хоккеиста одной из этих команд. Я тот матч должен был судить, но в итоге наша бригада даже не поехала на него. Всё началось оттуда.

— В этом году вы поработали на юниорском чемпионате мира в американских Фриско и Плейно, в штате Техас, судили матчи отборочного турнира к Олимпиаде в Пекине. Организация МЧМ в Эдмонтоне сильно отличалась от тех соревнований? Говорят, сейчас не было «пузырей».

— На мой личный взгляд, сейчас в Канаде контроль был намного жестче, чем в США. В Техасе мы хотя бы могли выйти на улицу из отеля в масках и подышать свежим воздухом. В Эдмонтоне даже такого не было. Максимум, что было, — выход в meeting room, поход на завтрак, обед и ужин. Подышать свежим воздухом можно было только по 10 секунд, когда выходил из отеля в автобус и из автобуса на каток, когда ездили на тренировки и матчи. Не знаю, почему так говорят, что контроль в Канаде был слабый. На мой взгляд, уровень изоляции был на порядок выше.

— В основном такое говорят про Ред-Дир, где в одних отелях со сборными селились простые болельщики, а в ресторанах внутри гостиницы праздновались свадьбы.

— У нас в Эдмонтоне такого не было. Все понимали, что, если кто-то из судей сдаст положительный ПЦР-тест, это будет срыв турнира. Было сделано всё возможное, чтобы такого не произошло. И у нас всё было очень жестко. А относительно сборных не могу ничего сказать. Как и о том, что случилось в Ред-Дире. Того, о чем сейчас пишут, не было в Эдмонтоне. Доходило вплоть до того, что у нас был отдельный лифт. Посторонних людей я вообще не видел, честно вам скажу. Только обслуживающий персонал, который работал с нами, но это были одни и те же люди.

«Без маски можно было выходить только на лед»

— В Эдмонтоне какие-то сборные жили в одном отеле с вами?

— Финны и канадцы. Но мы с ними не пересекались. Мы проходили мимо их залов для собраний, но ни разу не сталкивались с кем-то из них в коридорах. Повторюсь, контроль был очень серьезный. Прямо, как сами знаете где (смеется). Я прочитал высказывание Сергея Александровича Зубова (главный тренер молодежной сборной России. — «Известия»), сделанное им по приезде команды в Канаду. Он сказал: «Мы будто в заточении». И я могу согласиться. В первый день, как доехали до отеля, нам сразу выдали браслеты. Три дня просидели на карантине, только потом нас выпустили на собрание в зал собраний. Всё в маске — они были обязательны на собраниях, на тренировках, в раздевалке, автобусе. Без маски можно было выходить только на лед. Ну и по номеру в отеле можно было без нее ходить. А жили мы все в одиночных номерах.

— Хочу спросить про самое резонансное решение судей на этом МЧМ — засчитать после просмотра видео первый гол Матвея Мичкова на этом турнире, забитый в матче Россия–Швеция, когда шайба пересекла линию уже после того, как ворота были сдвинуты. На собраниях судей проводился разбор эпизода?

— Честно говоря, мы не разбирали этот эпизод. У меня тоже возник вопрос по этому поводу. Наедине с коллегами мы его обсуждали, высказывали мнения. Но не было такого, чтобы конкретно садились за стол и разбирали тот гол. Поэтому с удовольствием вам бы рассказал об этом, но не могу, поскольку не знаю.

— С главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым обговаривали, когда возобновите судейство матчей регулярного чемпионата лиги, сколько будете отдыхать после прилета в Москву?

— Назначение у меня уже есть. Я должен был прилететь 7 января, если бы МЧМ доиграли до конца. И на 9 января у меня есть матч «Витязь»–«Авангард». Не знаю, что будет в связи с моим досрочным возвращением. Но вряд ли кто-то мне докинет назначения на более ранние даты. Так что, скорее всего, с 9 января возобновлю работу в КХЛ.

— На МЧМ вы отработали один матч — Швеция–Словакия. Правильно я понимаю, что за две недели в Канаде он остался для вас единственным, товарищеские встречи после срыва игры чехов со швейцарцами вы так и не посудили?

— Да, из-за срыва той встречи я полностью отработал только игру шведов со словаками. Но еще получилось посудить половину товарищеского матча Швеция–Австрия. Та бригада арбитров, что изначально была назначена, покинула лед в середине второго периода, когда произошла остановка. И их заменили на меня и остальных ребят, которые должны были судить Чехию–Швейцарию. И мы отработали оставшуюся часть. Это было очень грамотно сделано нашим руководством, которое дало нам возможность почувствовать лед, ритм игры и хоть какую-то практику получить перед МЧМ.

— Матч Швеция–Словакия тяжело вам дался?

— Он был непростой и интересный. Было достаточно много событий, но не скажу, что наша бригада испытала значительные трудности. Тем более психологически мы были очень мотивированы, поскольку радовались, что наконец-то смогли заняться любимым делом после двух недель подготовки и ожиданий.