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Пресная машина: молодежная сборная не впечатлила победой над Швейцарией

Зато у Мичкова уже три заброшенные шайбы — он может побить рекорд Овечкина
Фото: IIHF
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Пресная машина: молодежная сборная не впечатлила победой над Швейцарией
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2021-12-28 14:19:13
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Победой над Швейцарией (4:2) молодежная сборная России реабилитировалась за поражение в стартовом матче молодежного чемпионата мира – 2022 от шведов (3:6). Но это только по результату. Игра команды Сергея Зубова не впечатлила — несмотря на множество ошибок у соперника, россияне плохо реализовывали моменты, действия в чужой зоне были сумбурными. Первые два гола россиян — следствие сначала рикошета, а затем неуверенной игры вратаря соперника. Не обошлось и без ошибок у своих ворот. С такой игрой сложно рассчитывать на медали, надо прибавлять в атаке и решать проблему голкиперов.

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Мичков в порядке

После того как Ярослава Аскарова заменили в матче против шведов, многие были уверены, что игру со Швейцарией начнет вратарь ярославского «Локомотива» Егор Гуськов. Так и случилось.

— У Аскарова был сложный матч со Швецией. При этом состояние обоих вратарей великолепное, — подчеркнул после матча на пресс-конференции Зубов. Гуськов не провалился, несколько раз спас команду, но первый гол швейцарцев — на его совести. И теперь вообще непонятно, кто сыграет со Словакией.

Безусловно, главная звезда нашей команды — 17-летний вундеркинд Матвей Мичков. Форвард забросил три шайбы в двух матчах, и ему осталось забить столько же, чтобы повторить рекорд Александра Овечкина по количеству голов на МЧМ среди 17-летних.

— Мы работали с ним на Кубке Карьяла, Матвей — особенный игрок. Так что ничего удивительного в его результативности для меня нет, — признался после матча Зубов.

Пресная машина
молодежная сборная

Игрок молодежной сборной России Матвей Мичков радуется победе команды в матче со Швецией чемпионата мира по хоккею, 26 декабря 2021 года

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund

Мичков — единственный, кто классно провел оба матча. Несколько игроков заметно прибавили со Швейцарией — выделить можно Данилу Юрова, который набрал 2 (1+1) очка. Нападающего «Магнитки» перевели из четвертого звена в третье, дали больше игрового времени, и результат налицо. Удивительно, как один из ярчайших молодых нападающих страны мог оказаться в четвертой тройке, а то и вообще в запасе.

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На пресс-конференции Юров признался, что в НХЛ больше всего следит за форвардом «Сент-Луиса» Павлом Бучневичем — обычно в такой ситуации молодежь называет фамилии Овечкина, Макдэвида, Панарина и других более раскрученных игроков. Но Юров с Бучневичем действительно похожи по антропометрии и стилю игры, так что интерес нападающего молодежки понятен.

Настрой на Словакию

Лучшим игроком матча со Швейцарией организаторы признали центрфорварда четвертой тройки Дмитрия Злодеева. Ведущие звенья, за исключением блистающего Мичкова, пока не впечатляют. В такой ситуации команду спасли третья и четвертая тройки. А Злодеев не только забросил второй гол, но и отлично сыграл в обороне.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что команда сделала правильные выводы после поражения от Швеции.

— Рад за этих молодых пацанов, — признался «Известиям» Вячеслав Фетисов. — Им уделяется много внимания, будто это главное событие в спорте. Молодцы, победили, играли хорошо. Но чтобы двигаться дальше, надо выиграть две игры. Матч со Швейцарией стал хорошей подготовкой к следующим встречам. Дисциплина игровая — всё, что необходимо было. Так что после первого матча сделали нужные выводы.

Пресная машина
Швейцария

Игроки молодежной сборной России выходят на лед в матче со Швейцарией чемпионата мира по хоккею, 27 декабря 2021 года

Фото: IIHF
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После дня отдыха российскую сборную ждет матч со Словакией, проигравшей пока оба матча на турнире — США и Швеции. Но наших сложно назвать явными фаворитами — у соперника выросло лучшее поколение за последние 15 лет, а двое игроков уже даже выступили на взрослом чемпионате мира. У нас же проблем пока чересчур много — нестабильные вратари, блеклое нападение (кроме Мичкова и отдельных всплесков остальных), отсутствие организованности.

— Хорошо играли со Швейцарией, мне понравилось, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Сыграли более ответственно, меньше удалялись. Повод ли это для радости? Какая же сейчас радость?! Радоваться надо, когда выиграем чемпионат. А на данный момент надо работать и думать о каждой следующей игре. Обыграли Швейцарию, впереди Словакия. От этой игры будет зависеть, будем мы в плей-офф или нет. Надо настраиваться на словаков.

В случае поражения от сборной Словакии мы можем занять четвертое место и в четвертьфинале попасть на Канаду. В обратном случае ниже третьей позиции команда Сергея Зубова не опустится. Но и с тем, чтобы подняться выше, могут быть проблемы. У Швеции почти наверняка будет минимум 9 очков, у США — 6 (без учета их очного матча и игры Россия–США). Нашей команде, чтобы обойти американцев, нужно будет побеждать их, да и еще и надеяться, что действующие чемпионы мира проиграют «Тре Крунур», чтобы мы стали вторыми.

При раскладе с тремя сборными, которые наберут 9 очков, Россия, скорее всего, окажется ниже всего из-за плохой разности «минус 3» в неудачном матче со шведами.

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