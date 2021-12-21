После того, как минувшим летом владивостокский «Адмирал» вернулся в КХЛ, вокруг клуба периодически возникали скандалы. Самый громкий — ноябрьское оформление отставки главного тренера Александра Андриевского и его ассистента Виктора Александрова. Как писал «Спорт-Экспресс», клуб не хотел платить им компенсацию за расторжение контракта, который действовал до конца сезона.

Утверждалось, что администрация клуба намерена заставить специалистов ходить в офис с 9 до 18 часов по будним дням, если они не согласятся на уменьшение положенной им компенсации. «Известия» пообщались на эту тему с генеральным директором «Адмирала» Алексеем Аном, который также объяснил решение назначить новым главным тренером Леонида Тамбиева и рассказал о финансовом состоянии клуба.

— «Адмирал» фактически лишился шансов на выход в плей-офф в нынешнем сезоне. Как воспринимаете такие результаты?

— Это начальный этап становления клуба. Вы же понимаете, что из-за пандемии мы начали новый сезон с нуля, было очень тяжело. Первый контракт заключили 21 июня. А уже 10 июля — сбор. Рассчитывать на плей-офф просто нереально.

— Почему тогда сменили главного тренера? Результаты оказались ниже даже тех скромных ожиданий, что были в межсезонье?

— Где-то ожидали большего. Хотелось получить чуть больше очков от этого тренера (Александра Андриевского. — «Известия»). Игры у нас были интересные. Матчи, которые могли выиграть, по определённым причинам проиграли. Как говорят, выигрывает команда, проигрывает тренер.

— Как закончились переговоры с Андриевским по расторжению контракта? Проблемы остались?

— Нет, всё спокойно. Мы мирно с ним разошлись.

— То есть выплачено всё, что положено по контракту?

— Конечно. Мы работаем по-честному.

— Значит все новости о том, что вы убеждали его отказаться от части компенсации…

— Вы телеграмм-каналы меньше читайте, и всё будет нормально.

— И вы не заставляли никого ходить в офис?

— Когда шли переговоры об окончательной сумме компенсации, конечно, ему нужно было приходить на работу. Трудно представить, что человек получает зарплату и при этом сидит дома на диване.

— Но в чем смысл хождения в офис тренера, уже не работающего в команде? Зачем это клубу?

— Мы соблюдали юридические нюансы, и все.

— Новый тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев добился успехов в ВХЛ, выиграл два плей-офф с разными командами, но в КХЛ дебютировал только сейчас. Почему остановились на его кандидатуре?

— Нам хотелось немного встряхнуть команду, чтобы ребята поняли, что не получится, находясь в клубе, чувствовать себя вальяжно. Тамбиев очень требовательный, поэтому решили остановить выбор на нём.

— У Тамбиева есть контракт с «Сарыаркой», и его расторжение пока не урегулировано. Вас эта ситуация не сдерживала?

— Это его личные отношения с клубом. Каждый солдат хочет стать генералом. Попасть из Высшей лиги в КХЛ — я думаю, у каждого тренера есть такое желание. Поэтому, когда поступило предложение из «Адмирала», он пришёл к нам.

— Одним из условий возвращения «Адмирала» в КХЛ было погашение задолженностей, существовавших с 2018 года. Это произошло?

— Все эти вопросы мы закрыли. Иначе бы в КХЛ не играли.

— Это касается задолженностей перед игроками и тренерами. А что с долгами перед контрагентами — за сборы, перелеты?

— С контрагентами переговоры ведет старая организация (предыдущее юридическое лицо «Адмирала». — «Известия»), управление которой по процедуре банкротства отошло конкурсному управляющему. Этот вопрос на них.

— В каких пропорциях сейчас финансируется «Адмирал»?

— Пятьдесят на пятьдесят между Приморским краем и спонсором.

— Вы уже имеете представление, какие финансовые возможности будут у клуба в следующем сезоне? Просто впишетесь в пол зарплат КХЛ в 405 млн рублей или надеетесь получить больше на комплектование состава?

— Надеюсь, дадут больше, чтобы уже по серьёзному конкурировать с другими командами. У нас на сегодняшний день самый маленький зарплатный бюджет в лиге.

— Как клуб себя чувствует в бытовом плане? При прошлом руководстве еще до выхода из КХЛ, команда долго летала не на чартерах, а регулярными рейсами. Сейчас финансирование позволяет использовать чартеры?

— Всё позволяет. Вовремя зарплаты, вовремя премии. Вы же видите, жалоб от игроков нет, в телеграме никто ничего не пишет. А у вас же как только что-нибудь негативное случается — сразу начинают писать всякое.