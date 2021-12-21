Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала (КПК), обыграв канадцев (4:3), шведов (1:0) и чехов (5:2), но уступив в овертайме финнам (2:3 ОТ). Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в интервью «Известиям» ответил на вопросы о сборной России и предстоящей Олимпиаде. В нынешнем штабе сборной он выполняет функции советника главного тренера.

— Как вы оцениваете выступление сборной России на домашнем этапе Евротура?

— Хорошее выступление. Проверили в деле много ребят. Тяжелый турнир был — четыре матча за пять дней.

— Как вам игра сборной при новом тренерском штабе Алексея Жамнова? Вы увидели изменения в игре?

— За один турнир тяжело что-то поменять, но старались. Больше атакующего, зрелищного хоккея.

— Очень горячо обсуждается среди болельщиков «прием Федорова» со снятием вратаря в овертайме в игре с Финляндией.

— Это проработка эксперимента при разных условиях игры. Почему нет? Нормальная рабочая обстановка. Проверили игроков в экстремальной ситуации — чуть-чуть не получилось.

— Что думаете о вызовах Алексея Марченко, Ивана Морозова и Александра Самонова в сборную при маленьком количестве игрового времени в КХЛ? Почему так происходит, что в сборной их рассмотрели, а в клубах — нет?

— Тренерский штаб посчитал возможным посмотреть ребят как можно больше, перспективных, молодых. Поэтому пригласили. Игроки талантливые, могут играть и играют.

— Может ли их вызов в сборную повлиять на количество игрового времени в клубе?

— Ну естественно, мы дали всем шанс проявить себя в сборной. Это будет большим толчком для них играть в клубах на ведущих ролях и стараться попасть в основной состав на Олимпиаду.

— Как вы думаете, кто из этого состава может претендовать на вызов в сборную на Олимпиаду-2022?

— У всех есть возможность попасть туда. Всех рассматриваем. Плюс есть еще ребята, которые болели, у кого-то травмы были. За всеми следим, на Олимпиаде будут играть сильнейшие на данный момент.

— Как вам кажется, с учетом ситуации, которая сейчас происходит в Северной Америке, НХЛ отпустит своих игроков на Олимпиаду? Вероятность того, что заокеанские хоккеисты не выступят на Играх в Китае, связана с ростом выявленных случаев коронавируса в последнее время. Число игроков в ковид-протоколе превысило 100.

— Это не от нас зависит, а от эпидемиологической обстановки, от НХЛ. Мы готовимся и к одному варианту, и ко второму (к игре и с игроками НХЛ, и без них. — «Известия»), поэтому сюрпризов не должно быть.

— Если спортсменам предоставят выбор — условно отказаться от денег за пропущенные матчи НХЛ, но поехать на Олимпийские игры, как много игроков мы увидим там?

— Я не могу за них говорить. У каждого свое видение на этот счет, своя ситуация. Поэтому я думаю, что найдутся игроки, которые приедут. Опять же не могу говорить за ребят или лигу. Здесь надо знать правила, какие наказания, санкции могут быть, или их просто отпустят. Мы пока что не знаем, можем только догадываться. Надо спрашивать игроков. Ждем официального объявления. Тогда хоккеисты будут решать, что им делать.

— Оцените игру молодых Арсения Грицюка, Семена Чистякова и Александра Никишина.

— Обстановка в команде и тренерском штабе была очень дружественная. У нас не было ветеранов и молодых, была единая команда. И ребята чувствовали себя такими же полноценными игроками, как ветераны. У нас был коллектив, и им помогли проявить себя. Ребята талантливые, конечно, удивили нас. Хотя «удивили» — не совсем правильное слово: парни показали хорошую игру.

— Больше всего матчей в воротах отыграл Иван Федотов. Как думаете, какие у него шансы попасть в олимпийскую команду хотя бы третьим, если все-таки приедут энхаэловцы?

— Вратарь стоял уверенно, выручал. Конечно, у всех будет шанс, всё будет зависеть от выступления в своих командах в ближайших матчах.