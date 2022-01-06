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«Какая разница, что в Алма-Ате происходит? Нас это не касалось»

Хоккеист «Металлурга» Андрей Чибисов — об игре с «Барысом» в Нур-Султане, ЧП в Казахстане и решении КХЛ не отменять матч
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Кризис в Казахстане не обошел стороной и спорт, в том числе российский. Именно в день активной фазы беспорядков в Нур-Султане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Он стартовал 5 января в 16:30 по московскому времени, а за несколько часов до этого по всей стране объявили режим чрезвычайного положения.

По регламенту КХЛ, в этой ситуации игра отменяется, но в итоге лига приняла решение провести встречу. Правда, до нее не допустили зрителей. Вся делегация «Металлурга» благополучно доехала после матча до аэропорта и в ночь на 6 января долетела до Магнитогорска. Между тем, первый вице-президент клуба Сергей Ласьков в интервью ТАСС жестко раскритиковал решение не отменять встречу.

Из игроков «Магнитки» первый развернутый комментарий на эту тему дал «Известиям» нападающий Андрей Чибисов, забросивший одну из шайб в ворота «Барыса» в матче, который «Металлург» проиграл со счетом 2:3.

— Каково было играть на территории Казахстана в такой день?

— Да нам без разницы было. У нас была игра. Мы отыграли, и все. В Астане (с 2019 года Нур-Султан. — «Известия») ничего такого не происходило, поэтому нас это не коснулось никаким боком.

— Когда выезжали из отеля на игру и на самой арене ждали начала матча, не было ощущения, что ситуация внештатная?

— Нам сказали, что введен военный режим во всем Казахстане. А в Астане все было тихо и спокойно. Поэтому ничего такого не было. До этого момента все было в штатном режиме, на улице все было нормально.

— Когда вы ехали из отеля на арену и с арены в аэропорт, из окон автобуса видели колоны армейской техники, военных?

— Нет, мы ничего не видели. Может быть, потом после нас что-то было. Но мы ничего не видели.

— Аэропорт, когда вы к нему подъехали и садились на самолёт, был забит из-за массовых отмен регулярных рейсов?

— Нет, немного было народу в аэропорту. Просто магазины там были где-то на 70% закрыты. А в остальном ничего необычного не было.

— Вас напрягала проблема со связью, с невозможностью созвониться с родными и близкими по мобильному телефону, ватсапу или зуму?

— В день игры вообще не нуждаешься в этой связи.

— А после матча? Если я правильно понимаю, вы по пути в аэропорт и перед взлетом не могли позвонить родным.

— Не знаю. Там связь не работала. Вот и все.

— Вас не смущает то, что КХЛ не стала отменять матч?

— Ну какая разница? Если бы они шли на арену или что-то такое сделали, устроили — это другое дело. А так это нас совершенно не касалось. Поэтому мы приехали туда сыграть — мы сыграли. Какая разница, что в Алма-Ате происходит? Это же нас не касается. Я не знаю, какая сейчас обстановка в Астане, но в Алма-Ате за тысячу километров какая разница, что происходит? Это то же самое, что мы сидим в Магнитогорске и будем обсуждать, что там на севере происходит.

— Вечером перед матчем никакие новости о столкновениях в Казахстане до вас не доходили? Все узнали утром в день игры?

— Да, с утра узнали. Вечером ничего не было. Я же говорю, в Астане все спокойно было — никаких митингов, никаких протестов, никаких шествий. Все спокойно.

— В связи с этим правильно я понимаю, что поражение «Металлурга» от «Барыса» неуместно связывать с обстановкой в городе и стране?

— Не буду комментировать этот вопрос.

— Если абстрагироваться от истории с Казахстаном, как оцените текущий отрезок команды в сезоне? Есть негативные эмоции от того, что в последнюю неделю пропустили на первое место в регулярном чемпионате «Трактор», пусть и лидируете по потерянным очкам?

— Надо играть и выигрывать каждую игру. А не смотреть в турнирную таблицу.

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