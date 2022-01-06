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«У нас самая блокирующая команда»

Вратарь «Нефтехимика» Александр Судницин — об игре в овертайме против ЦСКА, своем возвращении в КХЛ и борьбе за место в плей-офф
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В этом сезоне КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» идет в зоне плей-офф (за 10 матчей до конца регулярного чемпионата), хотя это команда с одним из самых низких зарплатных бюджетов. В числе лидеров команды — вратарь Александр Судницин. В ноябре 2019 года он получил травму в составе омского «Авангарда», долго восстанавливался, после этого был лишь запасным в челябинском «Тракторе», а нынешний сезон и вовсе начал без клуба. Но в октябре заключил пробный контракт с «Нефтехимиком», по итогам которого пробился в основной состав и заключил полноценное соглашение. 34-летний голкипер дал интервью «Известиям», в котором объяснил причины своего возвращения в обойму КХЛ, рассказал об игре команды, а также оценил ситуацию с очередным снятием вратаря ЦСКА в овертайме при игре «3 на 3».

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— Вы впервые столкнулись с тем, что в овертайме соперник снимает голкипера. В чем сложность и специфика такой игры?

— Скажем так, меньшинство «3 на 4» играть сложнее, чем «4 на 5». У ЦСКА мастеровитые ребята, хорошо держат шайбу. Поэтому против них всегда опасно играть и «3 на 4», и «4 на 5». Мы разбирали это, но немножко не дотерпели. У армейцев появился момент, и они его реализовали.

— Вам как вратарю и вообще всей смене понятно, что нужно делать в таких ситуациях?

— Мы разбираем, как играть втроем против четверых или пятерых. И «4 на 5» тоже. Ничего нового в этом нет. Все знали, как играть. Но чуть-чуть не повезло. ЦСКА здорово держал шайбу, и мы два раза пробросились. Не получилось смениться. И вся четверка игроков на льду, включая меня, немного «поднаелась». Силенок не хватило выдержать еще семь секунд.

За счет чего вашей команде удалось вернуть свои позиции на Востоке после паузы на Евротур?

— Мы работаем, не прекращаем работать. У нас рабочая команда, отличный коллектив. Все друг за друга бьются. И все понимают, что если у нас что-то не получается, то мы можем вернуться только через работу. Поэтому не опускали рук, работали. И находимся там, где мы сейчас есть.

— За счет чего возродили карьеру в КХЛ в этом сезоне?

— Понимаете, тут дело случая. Так получилось, что в Омске порвал… скажем так, получил серьезную травму. Восстановление шло полгода. Дальше был при командах в КХЛ, но сыграть не получилось. Но сейчас спасибо «Нефтехимику»: дали шанс, поверили. Слава Богу, получилось вернуться.

— «Нефтехимик» не боится активно играть в атаке даже против таких топ-клубов, как ЦСКА. Для вас как вратаря это усложняет работу?

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— У нас, вратарей, как бы ни играла команда, в любом случае задача не меняется — нужно ловить шайбу. Но я бы не сказал, что мы не играем в обороне. У нас, наверное, самая блокирующая команда. Ребята нам с Францем (Франц Туохимаа, второй вратарь «Нефтехимика». — «Известия») очень сильно помогают. У нас в каждой игре больше 20 блокированных бросков. Поэтому думаю, что и в обороне у «Нефтехимика» всё в порядке.

— Вашему конкуренту в борьбе за попадание в плей-офф, «Автомобилисту», уже три январских матча перенесли из-за массовых заражений COVID-19 в команде.

— Я так скажу: всем ребятам, кто болеет, желаю здоровья. У нас, в принципе, ситуация непростая во всем мире. А что касается таблицы, то нам нужно следить за своей игрой и прежде всего смотреть, как нам играть, а не как играют конкуренты. Надо просто выполнять свою работу.

— Не кажется ли это вам несправедливым с учетом того, что в ноябре за аналогичное «Салавату Юлаеву» присудили техническое поражение в матче с «Трактором»?

— Повторюсь, что это не наше дело. Думаю, что лига примет правильное решение: либо перенесут матчи, либо еще что-то. А нам надо следить за собой и выполнять свою работу.

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