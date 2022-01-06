«У нас самая блокирующая команда»

В этом сезоне КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» идет в зоне плей-офф (за 10 матчей до конца регулярного чемпионата), хотя это команда с одним из самых низких зарплатных бюджетов. В числе лидеров команды — вратарь Александр Судницин. В ноябре 2019 года он получил травму в составе омского «Авангарда», долго восстанавливался, после этого был лишь запасным в челябинском «Тракторе», а нынешний сезон и вовсе начал без клуба. Но в октябре заключил пробный контракт с «Нефтехимиком», по итогам которого пробился в основной состав и заключил полноценное соглашение. 34-летний голкипер дал интервью «Известиям», в котором объяснил причины своего возвращения в обойму КХЛ, рассказал об игре команды, а также оценил ситуацию с очередным снятием вратаря ЦСКА в овертайме при игре «3 на 3».

— Вы впервые столкнулись с тем, что в овертайме соперник снимает голкипера. В чем сложность и специфика такой игры?

— Скажем так, меньшинство «3 на 4» играть сложнее, чем «4 на 5». У ЦСКА мастеровитые ребята, хорошо держат шайбу. Поэтому против них всегда опасно играть и «3 на 4», и «4 на 5». Мы разбирали это, но немножко не дотерпели. У армейцев появился момент, и они его реализовали.



— Вам как вратарю и вообще всей смене понятно, что нужно делать в таких ситуациях?

— Мы разбираем, как играть втроем против четверых или пятерых. И «4 на 5» тоже. Ничего нового в этом нет. Все знали, как играть. Но чуть-чуть не повезло. ЦСКА здорово держал шайбу, и мы два раза пробросились. Не получилось смениться. И вся четверка игроков на льду, включая меня, немного «поднаелась». Силенок не хватило выдержать еще семь секунд.

— За счет чего вашей команде удалось вернуть свои позиции на Востоке после паузы на Евротур?

— Мы работаем, не прекращаем работать. У нас рабочая команда, отличный коллектив. Все друг за друга бьются. И все понимают, что если у нас что-то не получается, то мы можем вернуться только через работу. Поэтому не опускали рук, работали. И находимся там, где мы сейчас есть.

— За счет чего возродили карьеру в КХЛ в этом сезоне?

— Понимаете, тут дело случая. Так получилось, что в Омске порвал… скажем так, получил серьезную травму. Восстановление шло полгода. Дальше был при командах в КХЛ, но сыграть не получилось. Но сейчас спасибо «Нефтехимику»: дали шанс, поверили. Слава Богу, получилось вернуться.

— «Нефтехимик» не боится активно играть в атаке даже против таких топ-клубов, как ЦСКА. Для вас как вратаря это усложняет работу?

— У нас, вратарей, как бы ни играла команда, в любом случае задача не меняется — нужно ловить шайбу. Но я бы не сказал, что мы не играем в обороне. У нас, наверное, самая блокирующая команда. Ребята нам с Францем (Франц Туохимаа, второй вратарь «Нефтехимика». — «Известия») очень сильно помогают. У нас в каждой игре больше 20 блокированных бросков. Поэтому думаю, что и в обороне у «Нефтехимика» всё в порядке.

— Вашему конкуренту в борьбе за попадание в плей-офф, «Автомобилисту», уже три январских матча перенесли из-за массовых заражений COVID-19 в команде.

— Я так скажу: всем ребятам, кто болеет, желаю здоровья. У нас, в принципе, ситуация непростая во всем мире. А что касается таблицы, то нам нужно следить за своей игрой и прежде всего смотреть, как нам играть, а не как играют конкуренты. Надо просто выполнять свою работу.

— Не кажется ли это вам несправедливым с учетом того, что в ноябре за аналогичное «Салавату Юлаеву» присудили техническое поражение в матче с «Трактором»?

— Повторюсь, что это не наше дело. Думаю, что лига примет правильное решение: либо перенесут матчи, либо еще что-то. А нам надо следить за собой и выполнять свою работу.