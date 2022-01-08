«Всё началось скомканно, но сейчас дела налаживаются»

В ряду главных сенсаций нынешнего сезона КХЛ — череповецкая «Северсталь». С одним из самых маленьких бюджетов в лиге подопечные Андрея Разина идут на пятом месте в Западной конференции регулярного чемпионата. Им осталось одержать пять побед для выхода в плей-офф, но сейчас команда продолжает борьбу за место в первой четверке Запада и преимущество своей площадки в решающем матче первого раунда Кубка Гагарина.

Один из лидеров «Северстали» — нападающий Кирилл Пилипенко. Он был звездой ВХЛ, дважды выиграв главный приз победителю плей-офф Высшей лиги — в 2017 году Кубок Братина с фарм-клубом московского «Динамо» — «Динамо» (Балашиха) и в 2021-м с ханты-мансийской «Югрой». Предыдущие попытки закрепиться в КХЛ 25-летнему форварду не удались.

Очередная была в начале нынешнего сезона, когда Пилипенко выступал за «Сочи». Но потом был обменян в «Северсталь», где и раскрылся. В последних 11 матчах форвард набрал по системе «гол+пас» 14 (11+3) очков. Он забивал в четырех последних играх, в том числе сделал дубль 6 января выездной игре против китайского «Куньлуня» (7:1) в Мытищах.

После этой встречи Кирилл дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал свою результативность, оценил выступление «Северстали» и сравнил КХЛ с ВХЛ.

— За счет чего вы так результативно играете в последний месяц?

— Ну не знаю... Наверное, партнеры мне помогают. В команде все дружны, игра идет. Каждый не смотрит, кто бил, отдал. Все друг на друга играют. Думаю, только поэтому такая результативность.

— В чем сила вашей нынешней команды и ее главного тренера Андрея Разина?

— Я думаю, каждый тренер по-своему хорош. Но тут в «Северстали» сложился такой дружный коллектив, что у всех есть одна цель и все стремятся к ней. Полагаю, за счет командной работы и такой результат есть. И личный, и командный.



— «Северсталь» еще способна побороться за место в первой четверке Западной конференции? Или слишком велики ресурсы СКА, «Динамо», ЦСКА и «Йокерита»?

— Мы на каждую игру выходим, настраиваемся, чтобы два очка забрать. Неважно, с кем играем — с лидерами, аутсайдерами или средними командами. Мы стараемся взять как можно больше очков и выше подняться в турнирной таблице.

— Ваша команда проиграла восемь из 12 последних матчей. С чем связан тот спад?

— Я думаю, это стечение обстоятельств. Такое бывает. Это хоккей. Может быть, где-то мы расслабились, может, у соперников просто всё стало залетать в наши ворота.

— Есть принципиальная задача закончить регулярный чемпионат в топ-4 и получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

— Прямо принципиальной нет. Но хотелось бы повыше быть.

— Вы понимаете, почему осенью «Сочи» решил вас обменять после назначения главным тренером Андрея Назарова?

— Я не знаю. Это их выбор был. Не буду это комментировать. Меня обменяли — я сейчас здесь. Жизнь продолжается, работаем.

— У вас следующий матч дома против «Сочи». И затем с этой командой «Северстали» еще дважды играть в нынешней регулярке. Для вас матчи против нее носят принципиальный характер?

— Не особо принципиальный. Но против бывшей команды всегда настрой больше, чем против остальных клубов. Прямо принципиального тут нет, но выиграть хотелось бы.

— Лидерами прошлогодней «Югры», выигравшей Кубок Петрова, были вы и Никита Тертышный. Сейчас у него хорошо складывается сезон в «Тракторе», теперь вы начали показывать результативность в КХЛ. Есть какое-то заочное противостояние, чья команда лучше выступит, у кого личная статистика будет лучше?

— Нет, противостояния нет. Я очень рад, что у Никиты с начала сезона пошла игра. Он забивает. Никакой борьбы у нас в принципе нет — мы созваниваемся иногда, поддерживаем друг друга.

— Почему раньше не получалось закрепиться в КХЛ?

— Опять же скажу: сейчас получилось закрепиться за счет команды. Здесь мне оказали доверие, дали больше шансов. И за счет этого закрепился. Может быть, за счет того, что в прошлом году победа в «вышке» дала больше уверенности и сил. И в этом сезоне всё началось скомканно, но сейчас дела налаживаются.

— Какая ключевая разница между ВХЛ и КХЛ?

— Наверное, скорости побыстрее. И борьба посильнее, помощнее.

— Сильно легче стало жить без традиционных для ВХЛ выездов на автобусах?

— В «Югре» такого не было. Мы летали чартерами. Там кэхээловские условия.