Футбольный вопрос: что нужно знать о ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль-2022 обещает стать самым необычным за всю историю. Билеты, расписание трансляций и интересные факты о ЧМ — в материале «Известий».

Когда начнется чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре

20 ноября в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу-2022. Он продлится до 18 декабря и станет первым за всю историю мундиалем на Ближнем Востоке. На открытии сборная Катара сыграет с командой Эквадора. Организаторы полагают, что на матчи Кубка мира в Катар приедет до 1 миллиона человек, а смотреть состязания будет 3-4 миллиарда зрителей. Специально для гостей мундиаля власти Катара облегчили условия въезда в страну и правила вакцинации. Кроме того, для туристов смягчили правила поведения в этой мусульманской стране. Так, в фан-зоне даже разрешили продажу алкоголя.

Футбольный вопрос Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Zijian

Как Катар получил право на ЧМ-2022

Катар завоевал право проведения мирового футбольного первенства в декабре 2010 года в Исполкоме ФИФА Цюрихе. Во время жеребьевки Россию выбрали местом проведения ЧМ-2018, а Катар — ЧМ-2022. Таким образом страна получила на подготовку к Кубку мира рекордные 12 лет. Всего на проведение ЧМ-2022 претендовали шесть стран: Катар, Австралия, США, Южная Корея и Япония. Победителя определили только после четырех туров, причем катарская заявка неизменно набирала больше голосов. В последнем туре США уступили Катару 4 голоса. Во время подготовки в Дохе учли российский опыт организации (а российский мундиаль глава ФИФА Джанни Инфантино назвал «лучшим чемпионатом в истории»). В Катаре на проведение турнира потратили в 20 раз больше России — $200 млрд.

Футбольный вопрос Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Чемпионат по футболу в Катаре: необычные факты

Первый чемпионат мира по футболу, который проходит осенью-зимой;

Первый мундиаль, в котором принимает участие Катар;

Первый ЧМ по футболу на территории Ближнего Востока;

Рекордный призовой фонд ЧМ-2022 — $440 млн;

Рекордное количество слухов и скандалов;

Впервые в истории матчи обслужат арбитры-женщины. Это Стефани Фраппар из Франции, Йосими Ямасита из Японии и Салима Мукансанга из Руанды;

Последний Чемпионат Мира по футболу, в котором сыграют 32 команды (с 2026 года их будет 48).

Футбольный вопрос Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Как купить билеты на ЧМ-2022 в Катаре?

Продажу билетов на ЧМ в Катаре открыли 19 января. Билеты на матчи для иностранных болельщиков стоили в несколько раз дороже, чем для местных. Так, игры группового этапа можно посетить за 250 — 800 катарских риалов ($69 — $220), а билеты на финал обошлись иностранцам в 220 — 5850 катарских риалов ($604 — $1,6 тыс.). Купить билет по живой очереди все еще можно на сайте FIFA.com/tickets, болельщиков из России в Катар пускают.

На каких стадионах пройдет ЧМ-2022?

Матчи ЧМ-2022 пройдут в пяти городах Катара на восьми стадионах. Интересно, что лишь одна арена была реконструирована, семь остальных были построены с нуля. Финальная встреча Кубка мира пройдет в городе Лусаил на одноименном стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей. Арена была построена специально к чемпионату и оснащена современной системой климат-контроля, которая по задумке проектировщиков решит проблему с высокой температурой воздуха. Всего в Лусаиле запланировано 10 матчей турнира.

Футбольный вопрос Стадион в городе Лусаил

Где и когда смотреть Чемпионат мира по футболу в Катаре

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в России все 64 матча мундиаля. Также Кубок покажут на дополнительных платных платформах сервиса. Игры группового этапа ЧМ пройдут с 21 ноября по 2 декабря, матч за третье место запланирован на 17 декабря, а финал пройдет 18 декабря.

Групповой этап

20 ноября, воскресенье

Группа А. Катар — Эквадор — 19:00

21 ноября, понедельник

Группа B. Англия — Иран − 16:00

Группа A. Сенегал — Нидерланды − 19:00

Группа B. США — Уэльс − 22:00

22 ноября, вторник

Группа C. Аргентина — Саудовская Аравия − 13:00

Группа D. Дания — Тунис − 16:00

Группа C. Мексика — Польша − 19:00

Группа D. Франция — Австралия − 22:00

23 ноября, среда

Группа F. Марокко — Хорватия − 13:00

Группа E. Германия — Япония − 16:00

Группа E. Испания — Коста-Рика − 19:00

Группа F. Бельгия — Канада − 22:00

24 ноября, четверг

Группа G. Швейцария — Камерун − 13:00

Группа H. Уругвай — Южная Корея − 16:00

Группа H. Португалия — Гана − 19:00

Группа G. Бразилия — Сербия − 22:00

25 ноября, пятница

Группа B. Уэльс — Иран − 13:00

Группа А. Катар — Сенегал − 16:00

Группа A. Нидерланды — Эквадор − 19:00

Группа B. Англия — США − 22:00

26 ноября, суббота

Группа D. Тунис — Австралия − 13:00

Группа С. Польша — Саудовская Аравия − 16:00

Группа D. Франция — Дания − 19:00

Группа C. Аргентина — Мексика − 22:00

27 ноября, воскресенье

Группа E. Япония — Коста-Рика − 13:00

Группа F. Бельгия — Марокко − 16:00

Группа F. Хорватия — Канада − 19:00

Группа E. Испания — Германия − 22:00

28 ноября, понедельник

Группа G. Камерун — Сербия − 13:00

Группа H. Южная Корея — Гана − 16:00

Группа G. Бразилия — Швейцария − 19:00

Группа H. Португалия — Уругвай − 22:00

29 ноября, вторник

Группа A. Эквадор — Сенегал − 18:00

Группа A. Нидерланды — Катар − 18:00

Группа B. Иран — США − 22:00

Группа B. Уэльс — Англия − 22:00

30 ноября, среда

Группа D. Австралия — Дания − 18:00

Группа D. Тунис — Франция − 18:00

Группа C. Саудовская Аравия — Мексика − 22:00

Группа C. Польша — Аргентина — 22:00

1 декабря, четверг

Группа F. Канада — Марокко − 18:00

Группа F. Хорватия — Бельгия − 18:00

Группа E. Коста-Рика — Германия − 22:00

Группа E. Япония — Испания − 22:00

2 декабря, пятница

Группа H. Гана — Уругвай − 18:00

Группа H. Южная Корея — Португалия − 18:00

Группа G. Сербия — Швейцария − 22:00

Группа G. Камерун — Бразилия − 22:00

1/8 финала

3–6 декабря

1/4 финала

9–10 декабря

1/2 финала

13–14 декабря

Матч за третье место

17 декабря

Финал

18 декабря

Футбольный вопрос Аргентинские болельщики в Катаре Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Чемпионат по футболу в Катаре: участники

Защитить титул чемпиона мира предстоит сборной Франции — победителю ЧМ-2018, прошедшего в России. Фаворитами сезона являются Бразилия и Португалия. Как заявил «Известиям» заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин, сюрприз может преподнести африканская команда.

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Как проходила квалификация на ЧМ-2022?

Отборочный турнир начался 6 июня 2019 года матчем Монголия — Бруней в азиатской зоне квалификации и завершился 14 июня 2022 года межконфедерационным плей-офф между Коста-Рикой и Новой Зеландией. Сборную России, которая должна была сыграть против Польши в стыковом матче за право участия в чемпионате мира, от турнира отстранили. Таким образом, в следующий раунд сразу прошли поляки. При этом сборная Уэльса выиграла у команды Украины и впервые за 64 года получила право сыграть на чемпионате мира. А Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Футбольный вопрос Матч между командами Сербии и Азербайджана в европейской группе квалификации Фото: REUTERS/Marko Djurica/File Photo

Как часто проходит Чемпионат мира по футболу?

ЧМ по футболу или Кубок мира ФИФА проводится раз в четыре года. Благодаря этому турнир, как правило, не пересекается с другими важными соревнованиями, например, Чемпионатом Евровы, Кубком Америки или Кубком Азии. Однако в прошлом году в руководстве ФИФА задумались проводить ЧМ каждые два года.

В чем отличие ЧМ по футболу от матчей на Олимпийских играх?

Чемпионат мира отличается от футбольного турнира, традиционно проводимого на летних Олимпийских играх, большей продолжительностью и большим числом участников. Для сравнения, в чемпионате мира участвуют 32 сборные (а с 2026 года их будет 48) и турнир состоит из 64 матчей, а на Олимпиаде соревнуются 16 команд и проходят всего 32 матча.

Футбольный вопрос Фото: REUTERS/Marko Djurica

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