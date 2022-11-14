Футбольный вопрос: что нужно знать о ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль-2022 обещает стать самым необычным за всю историю. Билеты, расписание трансляций и интересные факты о ЧМ — в материале «Известий».
Когда начнется чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре
20 ноября в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу-2022. Он продлится до 18 декабря и станет первым за всю историю мундиалем на Ближнем Востоке. На открытии сборная Катара сыграет с командой Эквадора. Организаторы полагают, что на матчи Кубка мира в Катар приедет до 1 миллиона человек, а смотреть состязания будет 3-4 миллиарда зрителей. Специально для гостей мундиаля власти Катара облегчили условия въезда в страну и правила вакцинации. Кроме того, для туристов смягчили правила поведения в этой мусульманской стране. Так, в фан-зоне даже разрешили продажу алкоголя.
Как Катар получил право на ЧМ-2022
Катар завоевал право проведения мирового футбольного первенства в декабре 2010 года в Исполкоме ФИФА Цюрихе. Во время жеребьевки Россию выбрали местом проведения ЧМ-2018, а Катар — ЧМ-2022. Таким образом страна получила на подготовку к Кубку мира рекордные 12 лет. Всего на проведение ЧМ-2022 претендовали шесть стран: Катар, Австралия, США, Южная Корея и Япония. Победителя определили только после четырех туров, причем катарская заявка неизменно набирала больше голосов. В последнем туре США уступили Катару 4 голоса. Во время подготовки в Дохе учли российский опыт организации (а российский мундиаль глава ФИФА Джанни Инфантино назвал «лучшим чемпионатом в истории»). В Катаре на проведение турнира потратили в 20 раз больше России — $200 млрд.
Чемпионат по футболу в Катаре: необычные факты
- Первый чемпионат мира по футболу, который проходит осенью-зимой;
- Первый мундиаль, в котором принимает участие Катар;
- Первый ЧМ по футболу на территории Ближнего Востока;
- Рекордный призовой фонд ЧМ-2022 — $440 млн;
- Рекордное количество слухов и скандалов;
- Впервые в истории матчи обслужат арбитры-женщины. Это Стефани Фраппар из Франции, Йосими Ямасита из Японии и Салима Мукансанга из Руанды;
- Последний Чемпионат Мира по футболу, в котором сыграют 32 команды (с 2026 года их будет 48).
Как купить билеты на ЧМ-2022 в Катаре?
Продажу билетов на ЧМ в Катаре открыли 19 января. Билеты на матчи для иностранных болельщиков стоили в несколько раз дороже, чем для местных. Так, игры группового этапа можно посетить за 250 — 800 катарских риалов ($69 — $220), а билеты на финал обошлись иностранцам в 220 — 5850 катарских риалов ($604 — $1,6 тыс.). Купить билет по живой очереди все еще можно на сайте FIFA.com/tickets, болельщиков из России в Катар пускают.
На каких стадионах пройдет ЧМ-2022?
Матчи ЧМ-2022 пройдут в пяти городах Катара на восьми стадионах. Интересно, что лишь одна арена была реконструирована, семь остальных были построены с нуля. Финальная встреча Кубка мира пройдет в городе Лусаил на одноименном стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей. Арена была построена специально к чемпионату и оснащена современной системой климат-контроля, которая по задумке проектировщиков решит проблему с высокой температурой воздуха. Всего в Лусаиле запланировано 10 матчей турнира.
Где и когда смотреть Чемпионат мира по футболу в Катаре
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в России все 64 матча мундиаля. Также Кубок покажут на дополнительных платных платформах сервиса. Игры группового этапа ЧМ пройдут с 21 ноября по 2 декабря, матч за третье место запланирован на 17 декабря, а финал пройдет 18 декабря.
Групповой этап
20 ноября, воскресенье
- Группа А. Катар — Эквадор — 19:00
21 ноября, понедельник
- Группа B. Англия — Иран − 16:00
- Группа A. Сенегал — Нидерланды − 19:00
- Группа B. США — Уэльс − 22:00
22 ноября, вторник
- Группа C. Аргентина — Саудовская Аравия − 13:00
- Группа D. Дания — Тунис − 16:00
- Группа C. Мексика — Польша − 19:00
- Группа D. Франция — Австралия − 22:00
23 ноября, среда
- Группа F. Марокко — Хорватия − 13:00
- Группа E. Германия — Япония − 16:00
- Группа E. Испания — Коста-Рика − 19:00
- Группа F. Бельгия — Канада − 22:00
24 ноября, четверг
- Группа G. Швейцария — Камерун − 13:00
- Группа H. Уругвай — Южная Корея − 16:00
- Группа H. Португалия — Гана − 19:00
- Группа G. Бразилия — Сербия − 22:00
25 ноября, пятница
- Группа B. Уэльс — Иран − 13:00
- Группа А. Катар — Сенегал − 16:00
- Группа A. Нидерланды — Эквадор − 19:00
- Группа B. Англия — США − 22:00
26 ноября, суббота
- Группа D. Тунис — Австралия − 13:00
- Группа С. Польша — Саудовская Аравия − 16:00
- Группа D. Франция — Дания − 19:00
- Группа C. Аргентина — Мексика − 22:00
27 ноября, воскресенье
- Группа E. Япония — Коста-Рика − 13:00
- Группа F. Бельгия — Марокко − 16:00
- Группа F. Хорватия — Канада − 19:00
- Группа E. Испания — Германия − 22:00
28 ноября, понедельник
- Группа G. Камерун — Сербия − 13:00
- Группа H. Южная Корея — Гана − 16:00
- Группа G. Бразилия — Швейцария − 19:00
- Группа H. Португалия — Уругвай − 22:00
29 ноября, вторник
- Группа A. Эквадор — Сенегал − 18:00
- Группа A. Нидерланды — Катар − 18:00
- Группа B. Иран — США − 22:00
- Группа B. Уэльс — Англия − 22:00
30 ноября, среда
- Группа D. Австралия — Дания − 18:00
- Группа D. Тунис — Франция − 18:00
- Группа C. Саудовская Аравия — Мексика − 22:00
- Группа C. Польша — Аргентина — 22:00
1 декабря, четверг
- Группа F. Канада — Марокко − 18:00
- Группа F. Хорватия — Бельгия − 18:00
- Группа E. Коста-Рика — Германия − 22:00
- Группа E. Япония — Испания − 22:00
2 декабря, пятница
- Группа H. Гана — Уругвай − 18:00
- Группа H. Южная Корея — Португалия − 18:00
- Группа G. Сербия — Швейцария − 22:00
- Группа G. Камерун — Бразилия − 22:00
1/8 финала
- 3–6 декабря
1/4 финала
- 9–10 декабря
1/2 финала
- 13–14 декабря
Матч за третье место
- 17 декабря
Финал
- 18 декабря
Аргентинские болельщики в Катаре
Чемпионат по футболу в Катаре: участники
Защитить титул чемпиона мира предстоит сборной Франции — победителю ЧМ-2018, прошедшего в России. Фаворитами сезона являются Бразилия и Португалия. Как заявил «Известиям» заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин, сюрприз может преподнести африканская команда.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Как проходила квалификация на ЧМ-2022?
Отборочный турнир начался 6 июня 2019 года матчем Монголия — Бруней в азиатской зоне квалификации и завершился 14 июня 2022 года межконфедерационным плей-офф между Коста-Рикой и Новой Зеландией. Сборную России, которая должна была сыграть против Польши в стыковом матче за право участия в чемпионате мира, от турнира отстранили. Таким образом, в следующий раунд сразу прошли поляки. При этом сборная Уэльса выиграла у команды Украины и впервые за 64 года получила право сыграть на чемпионате мира. А Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Матч между командами Сербии и Азербайджана в европейской группе квалификации
Как часто проходит Чемпионат мира по футболу?
ЧМ по футболу или Кубок мира ФИФА проводится раз в четыре года. Благодаря этому турнир, как правило, не пересекается с другими важными соревнованиями, например, Чемпионатом Евровы, Кубком Америки или Кубком Азии. Однако в прошлом году в руководстве ФИФА задумались проводить ЧМ каждые два года.
В чем отличие ЧМ по футболу от матчей на Олимпийских играх?
Чемпионат мира отличается от футбольного турнира, традиционно проводимого на летних Олимпийских играх, большей продолжительностью и большим числом участников. Для сравнения, в чемпионате мира участвуют 32 сборные (а с 2026 года их будет 48) и турнир состоит из 64 матчей, а на Олимпиаде соревнуются 16 команд и проходят всего 32 матча.
Первый чемпионат, «Золотой мяч» и главные победители мундиалей
Первый Чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае. Участие в нем приняли всего 13 команд, а от Европы были представлены Бельгия, Франция, Румыния и Югославия. С тех пор соревнование прошло 21 раз. Пять раз мундиаль выигрывала Бразилия, по четыре раза победа доставалась Германиии Италии. Игроку, которого организаторы признают лучшим, вручается специальная награда — «Золотой мяч». Официально ее летопись ФИФА ведет с 1982 года. Лучшему бомбардиру вручается специальная награда — «Золотая бутса», а лучших вратарей с 1994 года награждают Призом Льва Яшина. (С 2010 года этот трофей переименовали в «Золотую перчатку»).