Катар и Эквадор сыграют в матче открытия ЧМ по футболу 2022 года

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет между командами Катара и Эквадора. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Обе команды попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт». Кроме Катара и Эквадора в группу А попали команды Нидерландов и Сенегала. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Игры группового этапа ЧМ пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3–6 декабря, 1/4 финала — 9–10 декабря, 1/2 финала — 13–14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря, пишет «Спорт-Экспресс».

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Из-за этого сборная России не смогла участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

29 марта сборная Польши одержала победу над Швецией (2:0) и вышла в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч.