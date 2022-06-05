Сборная Уэльса победила команду Украины и сыграет на ЧМ по футболу

Сборная Уэльса выиграла у команды Украины и получила право сыграть на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре впервые за 64 года, о чем стало известно в воскресенье, 5 июня.

Финал плей-офф в Кардиффе завершился со счетом 1:0. Единственный гол в игре — автогол капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко на 34-й минуте после удара Гарета Бэйла со штрафного, сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда из Уэльса сыграет на чемпионате мира второй раз в своей истории. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная сыграет в группе B с Англией, Ираном и США.

Первая игра валлийцев на ЧМ состоялась в 1958-м году. Тогда они дошли до четвертьфинала, но уступили сборной Бразилии со счетом 0:1.

Накануне стыкового матча с Украиной за право участия в чемпионате мира капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что в случае победы не станет извиняться перед украинцами. Он напомнил, что воскресный матч — шанс для валлийцев впервые за 64 года попасть на ЧМ. К тому же «драконы», по его мнению, будут в этой встрече самой популярной командой на стадионе и это главное.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Из-за этого сборная России не смогла участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Кроме того, 19 мая стало известно, что российские арбитры не назначены на мундиаль в Катаре. Представители ФИФА также отметили, что впервые в истории матчи мужского турнира обслужат арбитры-женщины.