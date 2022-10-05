Украина подала заявку на проведение ЧМ по футболу в 2030 году

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом 5 октября сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

«Королевская испанская футбольная федерация и Португальская футбольная федерация включили Украинскую ассоциацию футбола в Иберийскую заявку на проведение чемпионата мира по футболу — 2030», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предложение также поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который уверен, что проведение чемпионата в этих странах поможет «преобразовать» европейский футбол.

Украина и Португалия ни разу не проводили чемпионаты мира по футболу, однако Испания принимала первенство в 1982 году.

Чемпионат мира по футболу 2022 года должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в Катаре, однако в августе Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о переносе старта на 20 ноября.

Сборную России, которая должна была сыграть против Польши в стыковом матче за право участия в чемпионате мира, от турнира отстранили. Таким образом, в следующий раунд сразу прошли поляки.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.