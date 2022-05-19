Российские арбитры не вошли в список судей ЧМ по футболу в Катаре

Российские судьи не назначены на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Это следует из списка арбитров турнира, опубликованного в четверг, 19 мая, на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Представители организации также отметили, что впервые в истории матчи мужского турнира обслужат арбитры-женщины. В список вошли три главных судьи — Стефани Фраппар из Франции, Салима Мукансанга из Руанды и Ёсими Ямасита из Японии, а также три помощника арбитра — Кэтрин Нэсбитт из США, Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики.

Всего в списке указаны 36 главных арбитров, 69 ассистентов и 24 видеопомощника, которые будут отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR). Арбитры, как отметили в ФИФА, были выбраны на основе их квалификации и результатов, показанных на предыдущих турнирах, а также на других международных и национальных соревнованиях.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Из-за этого сборная России не смогла участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.