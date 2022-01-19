Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях
Политика
Песков рассказал о теплых отношениях Путина с Назарбаевым и Токаевым
Экономика
Источники заявили о планах правительства по повышению зарплат бюджетникам
Недвижимость
Средний размер ипотечного кредита вырос на 25% за год
Мир
Сторонники Порошенко попытались перекрыть дорогу к суду в Киеве
Мир
Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 19 января, начался первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Верьте вопреки: главные победы российского спорта в 2021 году
Даже без флага и гимна наши атлеты продолжили доминировать на международной арене

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. В этот период можно подать заявки на покупки билетов. Если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьевки.

Билеты на матчи группового этапа для иностранных болельщиков можно приобрести от 250 до 800 катарских риалов (от $69 до $220) и 40 катарских риалов ($11) для местных. Билет на финальный матч для иностранных болельщиков стоит от 2 200 до 5 850 катарских риалов (от $604 до $1,6 тыс.), местным поклонникам футбола он обойдется в 750 катарских риалов ($206). Заказ билетов проходит на сайте FIFA.com/tickets.

Второй этап пройдет до жеребьевки чемпионата мира 1 апреля. Болельщики смогут приобрести билеты в порядке живой очереди. Дальнейшие этапы продаж пройдут после жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу — первый подобный турнир на Ближнем Востоке. До его начала остается более полугода, но страна уже активно готовится к главному спортивному турниру. Организаторы пообещали, что болельщиков со всего мира ждет много эмоций. За день они смогут посетить более одного матча, а в свободное время познакомится с достопримечательности Катара.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка, отмечает «Спорт-Экспресс». 26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира в Катаре

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022