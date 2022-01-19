Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре

В среду, 19 января, начался первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. В этот период можно подать заявки на покупки билетов. Если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьевки.

Билеты на матчи группового этапа для иностранных болельщиков можно приобрести от 250 до 800 катарских риалов (от $69 до $220) и 40 катарских риалов ($11) для местных. Билет на финальный матч для иностранных болельщиков стоит от 2 200 до 5 850 катарских риалов (от $604 до $1,6 тыс.), местным поклонникам футбола он обойдется в 750 катарских риалов ($206). Заказ билетов проходит на сайте FIFA.com/tickets.

Второй этап пройдет до жеребьевки чемпионата мира 1 апреля. Болельщики смогут приобрести билеты в порядке живой очереди. Дальнейшие этапы продаж пройдут после жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу — первый подобный турнир на Ближнем Востоке. До его начала остается более полугода, но страна уже активно готовится к главному спортивному турниру. Организаторы пообещали, что болельщиков со всего мира ждет много эмоций. За день они смогут посетить более одного матча, а в свободное время познакомится с достопримечательности Катара.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка, отмечает «Спорт-Экспресс». 26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира в Катаре