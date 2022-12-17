«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»

В выходные произойдет развязка чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. 17 декабря в матче за бронзу сойдутся Хорватия и Марокко , а судьба золотых медалей определится в воскресенье. Матч Аргентина – Франция, пожалуй, самая яркая вывеска всего чемпионата . Аргентинцы во главе с Лионелем Месси постараются взять первый чемпионский кубок с 1986 года, когда главным действующим лицом победителей был Диего Марадона. Или чемпионом мира второй раз подряд (а такого не было уже 60 лет) станет Франция с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. Своими ожиданиями от последних матчей с «Известиями» поделился экс-полузащитник сборной России и ЦСКА, бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха .

«Чемпионат мира не подразумевает игры не в полную силу»

— У Франции на день отдыха меньше, чем у Аргентины. Это может стать ключевым фактором? Или есть впечатление, что команда Дидье Дешама не играла в полную силу на предыдущих стадиях?

— Я не думаю. Времени более чем достаточно для восстановления, поэтому большого преимущества это не даст . Чемпионат мира не подразумевает игры не в полную силу.

— В любой классной команде есть «скрытый герой». Он держится в тени, хотя от его игры многое зависит. Кто у Аргентины такой?

— В Аргентине есть явно выраженный лидер, а все остальные помогают ему реализовать себя в полной мере . Команда очень дисциплинированная, самоотверженная, поэтому и оказалась в финале.

Месси уже долго_3 Дмитрий Хомуха Фото: TASS/imago sportfotodienst

— А у Франции?

— Там все герои. Второй чемпионат мира команда выходит в финал . Это говорит о том, что атмосфера в ней очень хорошая и игроки полностью мотивированы для того, чтобы постараться повторить успех.

— Кто слабое звено в обоих коллективах? Есть такие футболисты?

— Слабые звенья всегда есть. Всё зависит от того, насколько эффективно этим воспользуется соперник . Очень многое зависит от психологического состояния футболиста в самый ответственный момент. Имена я не буду называть. С моей точки зрения, это могут быть одни люди, а с точки зрения соперников — другие. Всё зависит от того, кто какую тактику на матч выберет.

«Футбол расставляет всё по своим местам»

— Что ждете от тренерской дуэли? Есть вероятность, что мы можем увидеть какие-то эксперименты?

— В финале никаких экспериментов не может быть.

Месси уже долго_1 Хулиан Альварес празднует второй гол команды с Лионелем Месси во время полуфинала между Аргентиной и Хорватией на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Global Look Press/Xu Zijian

— Допускаете, что одна из команд легко выиграет матч или стоит ждать ожесточенной борьбы с дополнительным временем?

— Очень сложно давать прогнозы подобного рода. Если будет забит быстрый мяч, то, возможно, большого счета в игре не будет .

— Если Месси не выиграет ЧМ, это будет историческая несправедливость?

— Игра в футбол расставляет всё по своим местам. И такими категориями мыслить нельзя. Ты вышел, выиграл — значит, ты сильней. Вышел, проиграл — значит, ты слабее.

— Вы за Месси или за Мбаппе в гонке за лучшего игрока турнира?

— Кто себя проявит в финальном матче наилучшим образом. Здесь нужно отдать уважение Месси . Он уже долго держит высокий уровень, который позволял ему становиться лучшим игроком неоднократно. Мбаппе только идет к этой цели. Кто лучше себя проявит, за того я и порадуюсь.

Месси уже долго_2 Килиан Мбаппе во время тренировки сборной Франции перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре Фото: Global Look Press/Robert Michael

— А кто из них финиширует первым в бомбардирской гонке? Сейчас у обоих по пять мячей.

— Сложно сказать. Это будет зависеть от того, как будет складываться игра. Если Франция забьет быстрый гол, то опустится назад и получит то необходимое пространство за спинами защитников, которое именно такие футболисты, как Мбаппе, Дембеле, будут обязательно использовать. Всё зависит от сценария, по которому будет матч развиваться.

«Они играют как единое целое»

— В матче за третье место кому отдаете предпочтение?

— Если команда Хорватии выставит основной состав, то это более классная команда. И я отдаю ей предпочтение . Хотя команда Марокко, с моей точки зрения, очень хорошо проявила себя на чемпионате. И более мотивированна, чем Хорватия, в матче за третье место. Но просто класс хорватов повыше.

— Чем вас впечатлила сборная Марокко?

— Своей самопожертвенностью, своей самоотдачей на футбольном поле , игровой дисциплиной. В команде нет деления на звезд и тех, кто подносит снаряды. Они играют как единое целое . И именно этим очень многих развернули к себе. Это пример того, как нужно играть за свою национальную сборную.

Месси уже долго_4 Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала во время матча с Коста-Рикой в групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре Фото: Global Look Press/Hasan Bratic

— Кого из игроков вы бы назвали главным открытием ЧМ?