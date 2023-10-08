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Блинкен призвал Палестину к восстановлению стабильности в регионе

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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает от Палестины шагов, направленных на восстановление стабильности в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в субботу, 7 октября.

«Госсекретарь подчеркнул, что США безоговорочно осуждают террористические атаки ХАМАС против Израиля, и призвал всех руководителей в регионе осудить их. Госсекретарь призвал палестинскую администрацию продолжить активизировать шаги по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу (реки Иордан. — Ред.)», — говорится в документе.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и Палестиной на фоне происходящих событий. Распоряжение получили сотрудники администрации, курирующие вопросы национальной безопасности США.

Ранее в субботу «Известия» опубликовали кадры последствий вечернего ракетного удара палестинского движения ХАМАС по Иерусалиму. На видео показаны повреждения зданий города, рядом находятся люди.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

В ответ истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

В результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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