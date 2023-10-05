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Из двух зол: почему США решили помириться с талибами

Вашингтон создает дугу нестабильности, чтобы ослабить позиции России и Китая, считают эксперты
Фото: AP Photo/Mohammed Shoaib Amin
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В комитете палаты представителей США по иностранным делам разгорелись нешуточные споры. Политики обсуждают планы вывести «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из-под действия документа, разрешающего Вашингтону применять в Афганистане военные силы. Ранее на основании этого документа США вторглись в Ирак. Почему конгрессмены хотят обновить соглашение и как оно поможет администрации Джо Байдена, разбирались «Известия».

Применять силу или нет

Дебаты в комитете развернулись из-за планов обновить Разрешение на применение военной силы (AUMF) за рубежом, принятое 22 года назад. В администрации Байдена хотят вывести из-под действия инициативы контролируемый талибами Афганистан, что фактически лишит США возможности применять на территории военные силы. Конгрессмен от демократов Грегори Микс предложил оставить в тексте документа только «Аль-Каиду» и «Исламское государство» (две запрещенные в России террористические группировки), а также их филиалы.

Однако конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, являющийся также председателем комитета, потребовал, чтобы обновленный документ упоминал «Талибан» и шиитские формирования, поддерживаемые Ираном. По словам Маккола, администрация Байдена не в первый раз пытается «приуменьшить террористическую деятельность «Талибана» и нормализовать отношения с ними», а также скрывает, что «Талибан» поддерживает связи с «Аль-Каидой».

В качестве аргумента сподвижники Байдена заявляют, что талибы «выполняют свои контртеррористические обязательства в рамках подписанных в Дохе соглашений и работают над разгромом ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая группировка).

Талибан

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ)

Фото: РИА Новости/Стрингер

Маккол в свою очередь считает, что две террористические группировки никогда не разрывали связей и работают вместе против ИГИЛ «в рамках внутренней борьбы за власть, продолжающейся с 2014 года». Если бы талибы действительно выполняли свои обязательства по борьбе с терроризмом, они бы стремились победить «Аль-Каиду», а не платить, защищать и использовать ее, считает политик.

Неоднократные попытки администрации Байдена скрыть от американцев факты сотрудничества и нормализовать отношения с талибами беспокоят республиканского конгрессмена. «Я не останусь в стороне и не позволю им сделать это», — сообщил Маккол.

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Полная нормализация

Присутствовавшая на слушаниях и.о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в поддержку идеи демократов заявила, что талибы «не преследуют союзников Афганистана, работавших на американское правительство».

«Не верю, что мы видели полную картину того, как талибы убивали афганцев, поддерживавших нас и нашу работу в Афганистане», — заявила она.

Талибан

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ)

Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi

Маккол с такой точкой зрения не согласился и обосновал свои слова примерами из отчета ООН, подтверждавшими «многочисленные акты насилия против союзников США».

«Имеются тысячи подтвержденных актов насилия против афганских союзников, многие из них были убиты. Администрация Байдена лжет американскому народу о разрушениях, которые они причинили в Афганистане. Это позор», — резюмировал политик.

Споры о «Талибане» развернулись на фоне дискуссии о целесообразности AUMF, отмену которой изначально поддерживали и в администрации Байдена.

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Против России и Китая

Востоковед, публицист Андрей Онтиков отметил, что американцы, покидая Афганистан, оставили большое количество оружия.

— Случайно это получилось или нет — сказать сложно. Но с учетом географического положения Афганистана я не могу исключать, что американцы уже видят перспективы большой игры для дестабилизации Средней Азии. Тут можно играть и против России, и против Китая, — пояснил эксперт.

сша
Фото: Global Look Press/US Joint Staff

Он добавил, что любая американская администрация в контексте противостояния с Китаем и Россией «вполне может открыть этот фронт».

— США могут таким образом усилить свои действия на антикитайском направлении: сформировать новые коалиции, проводить учения и прочее. Американцы умеют делать ставки на различные праворадикальные движения. В этом нет ничего нового, это традиционно для американской политики, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

В качестве примера он привел взаимодействие Вашингтона с боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и «Братьями-мусульманами» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

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— Если американцы начнут сотрудничать с талибами, в этом не будет ничего нового и беспрецедентного. Ставка на самые отмороженные праворадикальные движения, если ситуация это позволяет, вписывается в канву внешней политики США, — подытожил специалист.

Дуга нестабильности

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня подчеркнул, что стремление администрации президента США Джо Байдена вычеркнуть «Талибан» из списка потенциальных целей движения является логичным продолжением договоренностей от 2020 года.

— Тогда в Дохе официальные делегации США и «Талибана» заключили мирный договор. Обычно подписание такого соглашения сопровождается большим количеством закрытых документов. Без этого не был бы возможен вывод американских войск из Афганистана, — отметил он.

По словам эксперта, закрытая часть соглашений могла касаться многих нюансов.

Вывод американских войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана

Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

— Существуют два вопроса. Во-первых, почему талибы не произвели ни одного выстрела в сторону эвакуирующихся американских войск и дали им спокойно выйти, и во-вторых, почему сами американцы оставили на территории Афганистана так много военной техники, боеприпасов и прочего, — рассказал политолог в разговоре с «Известиями».

Аналитик предположил, что США хотят вычеркнуть «Талибан» из списка потенциальных целей, чтобы сохранить опосредованный контроль над Афганистаном.

— Страна занимает уникальное место между регионами Центральной Азии, Среднего Востока и даже потенциально имеет выход на Южную Азию. На ум приходит концепция дуги нестабильности, которая продлевается от Северной Африки до Центральной Азии. С помощью дуги нестабильности США смогут поддерживать напряженность на этой территории, а также оказывать опосредованное влияние на региональных тяжеловесов и ведущие мировые державы-конкуренты, — сообщил специалист.

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По словам Останина-Головни, в случае возникновения нестабильности в Центральной Азии это может негативно сказаться на России и Китае.

— Если произойдет дестабилизация на границе с Ираном, то первой под удар попадает Исламская Республика, которую США по-прежнему считают одной из «осей зла». То есть последствия сразу почувствуют три конкурента США: Россия, Иран и Китай, — резюмировал эксперт.

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