В Иране назвали красной линией наземную операцию Израиля в секторе Газа

Иран считает красной линией наземную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом 16 октября заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что в таком случае Израиль не выстоит. Согласно словам Азизи, тогда израильские власть и государственность придут в упадок.

Накануне, 15 октября, газета The Times of Israel написала, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были допущены к полетам над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции.

Также корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

Еще 13 октября президент РФ Владимир Путин указал на то, что проведение наземной операции Израилем в секторе Газа и использование тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для обеих сторон конфликта. Путин заверил, что Россия готова к координации усилий для прекращения огня с конструктивно настроенными союзниками.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.