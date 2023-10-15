Минздрав Палестины сообщил о 2,7 тыс. погибших в секторе Газа

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,7 тыс. человек, сообщил вечером 15 октября минздрав Палестины в своем Telegram-канале.

«2 726 убитых и 10 800 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — уточнили в ведомстве.

Около двух часов назад число погибших при ударах Израиля по сектору Газа палестинцев составляло 2,6 тыс. В анклаве не останавливается разбор завалов разрушенных зданий, поэтому власти допускают, что число погибших может значительно увеличиться.

Как следует из данных канцелярии премьер-министра Израиля, с начала нового витка палестино-израильского кризиса в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.