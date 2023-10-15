Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 2,6 тыс.

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс. Об этом 15 октября в своем Telegram-канале сообщил минздрав Палестины.

«2670 убитых и 9600 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — отметили в ведомстве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в секторе Газа погибло 2,4 тыс. человек, еще 9,2 тыс. жителей региона пострадали. В анклаве проводят разбор завалов разрушенных зданий, поэтому власти допускают, что число погибших может значительно увеличиться.

Отмечалось, что спасателям в Газе не хватает оборудования для извлечения тел.

Как следует из данных канцелярии премьер-министра Израиля, с начала нового витка палестино-израильского кризиса в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.